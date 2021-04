Cómo organizar tu horario para que el exceso de tareas no te agobie

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con total seguridad será muy emocionante no saber qué te va a deparar un día laboral, pero nada comparable con almacenar tropecientos 'post it' en la mesa, junto al ordenador, en la nevera y en cualquier lugar donde sabes que los vas a mirar y te van a recordar aquella tarea de la que esperas no olvidarte. Igualmente, todos los que adoran planear su día a día cuentan con una agenda en la que apuntan absolutamente todo, no por miedo a no recordar una reunión o una llamada sino para organizar mejor las 24 horas con las que cuentan cada día.

«De tal hora a tal hora tengo reunión, después me sobra media hora que es la que voy a emplear para revisar el mail, luego entrevista, más tarde elaboro tal asunto...», así un largo etcétera de «planes» principalmente laborales que muchas personas estructuran de tal forma que esperan cumplir con todo. Lejos de estresarnos, nos ayudará a organizarnos mejor.

«En un horario hay que tener en cuenta los descansos y no saturar todo nuestro tiempo con tareas laborales». Elena Capelo , Psicóloga general sanitaria

Seguir un horario es una herramienta muy buena para lograr las metas que nos marcamos, ya sea en el trabajo, en casa o en nuestro tiempo libre. El problema que encontramos a menudo es que el horario marcado no cumple ciertas características básicas necesarias que lo conviertan en efectivo, y en estos casos, alerta Elena Capelo Montalvo, psicóloga general sanitaria del centro Cepsim, el horario acaba siendo «una fuente de estrés y frustración» ya que no estamos cumpliendo lo que nosotros mismos nos hemos marcado.

Para cumplirlo

Para poder realizar un horario útil adaptado a nuestros objetivos, la experta indica que tiene que tener en cuenta, primeramente, nuestra capacidad de trabajar: «No todo el mundo es igual de productivo ni trabajamos igual a todas las horas del día. Requiere que seamos conscientes de cómo es nuestro rendimiento para poder aprovechar los momentos en los que nuestra atención y concentración es más óptima».

Ser realistas con el tiempo que adjudicamos a cada tarea es también imprescindible para «no fallar» puesto que si lo infravaloramos podemos retrasar el resto de tareas, provocando mucha frustración, enfado y estrés. «Es fundamental también tener en cuenta los descansos y no saturar todo nuestro tiempo con tareas laborales, sino también estructurar en el horario tiempo para descansos y ocio necesarios para mejorar la productividad», concluye.

Pero estos consejos de experto para poder cumplir con aquello que nos proponemos en el día a día tiene un incentivo: hay que ser realistas con lo que nos porponemos alcanzar porque el día solo tiene 24 horas y, teniendo en cuenta que algunas de ellas deben ir dirigidas a nuestro descanso, hay que saber organizarse o delegar algunas tareas a otros días de la semana en los que haya más tiempo libre. El beneficio principal y más importante para cumplir es la estructura que nos marca un horario, que deja menor margen a la improvisación y a la procrastinación y nos quita el tiempo que necesitamos para decidir cuál será la próxima tarea a realizar. «Hay que tener en cuenta que las personas somos animales de hábitos y cuando no los tenemos nuestro rendimiento baja ya que la incertidumbre es mucho mayor. Un horario también nos permite poder centrar nuestra atención en una sola tarea mientras que cuando no lo hay solemos tener en mente todas las tareas que tenemos que realizar y esto, a parte de provocarnos más estrés, disminuye nuestra atención y, por tanto, nuestra capacidad de trabajo», advierte Elena Capelo. Y una de las cosas fundamentales para no fracasar en la realización de nuestras tareas es marcarse un horario flexible para que sea más efectivo. Un horario excesivamente rígido será una carga cuando surjan problemas e imprevistos en el trabajo, tal como dice la psicóloga, por lo que tenemos que ser capaces de reestructurarlo si nos añaden tareas en el último momento o si no somos capaces de llevarlo a cabo. En estos casos es primordial que seamos compasivos y razonables con nosotros mismos y no autoaplicarnos castigos desproporcionados, sino centrarnos en solucionar el contratiempo y aprender de ello», concluye.

Dado que vivimos en un mundo en el que las horas del reloj marcan nuestro ritmo y en vez de tratar de disfrutar del tiempo procuramos hacer de los minutos horas (para que nos cunda más el día), si somos amables con los tiempos establecidos para cada tarea, no tendríamos por qué provocarnos un estrés dañino. Eso sí, recuerda que unos niveles leves y moderados de estrés no mantenidos en exceso son buenos y necesarios para trabajar.

En resumen, lo ideal sería asignar tiempos realistas, incluso con un pequeño margen para salvar los imprevistos que nos podamos encontrar. «Olvidarnos de la hora puede ser más adecuado en el tiempo de ocio o actividades lúdicas, nos ayudará a conectar con lo que está pasando en ese momento y a disfrutar ese tiempo», manifiesta Elena Capelo.