Cómo hacer el cambio de armario lo más rápido posible

El cambio de estación llega de la mano con la tediosa tarea del cambio de armario . Pero llega un momento en el que se hace inviable seguir el día a día con la ropa que tenemos en el armario, y debemos recurrir a ... aquellas prendan que llevan dormidas medio año.

Aunque a priori parezca una actividad sin mucha complejidad, podemos encontrar varias dificultades, pues podemos tener poco espacio en casa ; el almacenamiento se hace un reto. Para empezar, es importante ponernos creativos si no tenemos mucho espacio en casa. Marisa Morell, organizadora profesional de 'MM Orden y Estilo', explica que lo ideal sería tener otro armario para guardar la ropa, pero es eso no suele ser lo más habitual.

«Los canapés abatibles son una solución para extender en su interior la ropa de colgar, guardada en fundas, teniendo siempre la precaución de poner debajo las prendas más pesadas y encima las más ligeras », describe como situación ideal la organizadora. Pero, si no podemos permitirnos destinar todo el espacio del canapé a la ropa del armario, también se puede compartimentar este con la ayuda de accesorios de orden como cajas de tela para optimizar el espacio.

Cómo almacenar la ropa

«Otra opción sería guardar en cajas o maletas dentro de un altillo y, si se dispone de un cuarto trastero, se pueden colocar armarios de tela con cremallera o burros para colgar ropa. Ambas son soluciones económicas», dice la profesional. Asimismo, anima a tener en cuenta el espacio que tenemos a la hora de salir a comprar ropa. Argumenta que no es cuestión de si podemos, o no, permitirnos la compra, sino de dónde vamos a guardarla. «No hacer esa consideración es el origen de muchos espacios desordenados y caóticos», advierte. Si no tenemos espacio, claro, debemos recurrir a doblar la ropa, aunque no sea a priori la mejor opción. «El doblado vertical ahorra espacio y por tanto se debe aplicar», dice.

Es esencial evitar guardar la ropa en lugares húmedos , pues al sacarla la siguiente temporada, podemos encontrarla con manchas o moho, además de un olor desagradable. También, es importante evitar que esté muy comprimida, así como guardar lo más pesado abajo, y lo más ligero y delicado arriba.

¿Lavar antes o después?

Te interesa Cómo evitar que la ropa salga con manchas de la lavadora

Una duda que puede surgir es si debemos lavar la ropa antes de guardarla, y si debemos lavarla al sacarla. La recomendación de Marisa Morell es lavarla siempre antes de guardarla , y da dos motivos: por un lado, explica que es peor guardar ropa que ha sido usada y mantenerla así hasta la siguiente temporada. Por otro, dice que guardarla lavada facilita el cambio, pues ya sabemos que la ropa que sacamos está limpia, en condiciones para poder usarla. «A lo mejor, puede necesitar un poco de plancha», dice. En general, si guardamos la ropa limpia no será necesario lavarla cuando la saquemos.

También, el cambio de armario puede ser excusa para hacer una revisión de todo lo que tenemos, y decidir si algunas cosas debemos regalarlas o donarlas . «Es el mejor momento para vaciar el armario, limpiarlo bien y analizar prenda por prenda si, realmente merece la pena, conservarla en función de cuánto la hemos usado, si le hemos cogido un poco de manía, si está dos tallas por encima o por debajo de nuestra talla actual o está deteriorada», analiza la experta en orden.

Tres claves para el cambio de armario

Para terminar, deja algunos trucos para hacer el cambio de armario de la manera más rápida y eficaz posible:

- Se puede planificar con antelación , por ejemplo lavando poco a poco toda la ropa que vamos a guardar.

- Lo ideal es reservar un día para llevar esta tarea a cabo . «Para las personas que trabajan, lo más recomendable, es realizarlo en el fin de semana», dice la profesional.

- Intentar hacer la actividad lo más amena posible : con música, en compañía, lo importante es realizarlo con ganas y pensar en el resultado.