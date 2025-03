Cómo actuar cuando dicen que has mentido y no es verdad No debes buscar la aprobación del otro. Si no estás de acuerdo con esta acusación, tienes que decirlo y confrontarlo

Cuando alguien dice que has mentido y no es verdad, puedes llegar a dudar de ti mismo , pensar que tu cerebro ha fallado a la hora de interpretar la realidad que tus ojos y oídos han percibido. Esa persona vende una realidad que tú no has vivido y te hace sentir que estás 'loco' cuando muestras tu desacuerdo. ¿Te ha pasado alguna vez y no has sabido cómo gestionarlo?

Leticia Doñagueda, psicóloga en El Prado Psicólogos , manifiesta que hay algo esencial ante este tipo de situaciones: no debes buscar la aprobación del otro . Si esa persona dice que has mentido y tú no estás de acuerdo con esta acusación, tienes que decirlo y hacérselo saber; debes confrontarlo . «Es esencial la comunicación y el confiar plenamente en que lo que tú dices es verdad», explica. Es importante que tengas presente tus propios valores, pues son la base de todo comportamiento, para saber hasta dónde quieres llegar y poner unos límites. «En el momento en que dejamos que alguien pase, aunque sea mínimamente, uno de nuestros límites, es mucho más difícil que podamos sacarlo de ahí y, sobre todo, el exponer nuestra verdad», añade.

Adobe Stock

Lo principal es que confíes en tu propia intuición , es decir, piensa en tus vivencias y experiencia. Además, si su forma de actuar te ha lastimado, debes de hacérselo saber. «Tenemos todo nuestro derecho a sentirnos mal, porque nadie dice cómo nos tenemos que sentir», señala esta psicóloga. No obstante, no hay que perderle el respeto a esa persona. Lo conveniente sería hablar con ella en privado, mostrar evidencias de que aquello que dice no es cierto, enseñarle las incongruencias y dar pie a que se explique para comprender el motivo por el que ha actuado de esa forma. «Sobre todo, no juzgar y entender por qué lo ha hecho para poder ayudarle, porque tiene que haber algo detrás. Hay gente que engaña simplemente por aparentar, otros porque sienten vergüenza de sus inseguridades y no quieren mostrarse como son, y otros que le sacan algo de provecho a mentir», argumenta Doñagueda.

Hay numerosos estudios sobre cómo detectar a un mentiroso : gestos físicos, la manera de expresarse, un cambio en la respiración, repite muchas palabras o frases, se toca algunas partes de la cara de forma constante como la nariz o la boca... Para esta psicóloga, la clave está en escuchar, observar y ver lo que te trasmite esa persona, en lugar de hacer caso a estas teorías que no siempre se cumplen, porque hay algunos que, por ejemplo, dan muchas explicaciones para adornar el embuste y otros que no se justifican para que no se les pille.

¿Y si es tu pareja?

Este tipo de comportamiento, en ocasiones, puede derivar en ' gastlighting ': una forma de manipulación o abuso emocional que se utiliza con el fin de que la víctima, que normalmente es la pareja, dude de su propio criterio. De esta forma, no está segura de si lo que ha dicho o hecho es verdad o mentira, o si está bien o mal. Las consecuencias que derivan de esto son peligrosas, ya que pueden minar la autoestima de esa persona.

Al final, en una relación de pareja este asunto cambia, pues hay un vínculo emocional diferente y la mentira puede verse como una traición importante . Aquí tienes que tener muy claro cuales son tus valores y tus límites. Y, sobre todo, poder hablar y expresarte, que quede claro que sientes que te está mintiendo y no tienes ninguna duda de que estás en lo cierto.

Salir de ese bucle de mentiras solo depende de esa persona. Se le puede ayudar a reconocer qué hay detrás de ese comportamiento: inseguridad, miedo, ocultación de algún tipo... Pero no se puede cambiar a nadie , por lo que hay que hacerle entender que están minando la confianza con la gente de su alrededor y que a la larga le va a acarrear problemas. «Pararle los pies se los pararíamos, pero con nosotros mismos, es decir, que a nosotros no nos mienta», explica la psicóloga.

Si el mentir se vuelve compulsivo, se llama mitomanía . Este sería su grado máximo, en el que una persona puede llegar a inventarse toda una vida. No es que mienta en algo concreto, es que su vida gira en torno a la mentira.

Más temas:

Ansiedad

Psicología