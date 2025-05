Bego, La Ordenatriz: «Si una casa no está ordenada no se ve limpia»

Mantener la limpieza y el orden en casa puede convertirse en una auténtica fuente de estrés en medio del día a día imparable que llevamos pero, viendo a La Ordenatriz, uno puede creer que todo es posible. Bego es madre de siete hijos y una trabajadora incansable, y en medio de todo ello se ha convertido en la gran prescriptora del aseo del hogar en España. ¡No hay mancha ni desteñido que se le resista!

'Limpieza, orden y felicidad' (Planeta), de Bego, La Ordenatriz.

Y teniendo en cuenta que septiembre es el nuevo enero para muchos, no es de extrañar que en estos momentos echemos mano de lecturas o vídeos en redes sociales que nos enseñan a mantener mejor el orden de nuestra casa y a hacer limpiezas profundas donde nos «quitemos» de cosas que no nos aportan nada. Es más, nos quitan espacio: «Venimos con nuevos propósitos, con retos y con ilusiones nuevas, estamos en un momento muy emocionante. Dentro de esta emoción viene el poder tener la casa ordenada y organizada, y si no se ve ordenada, no se ve limpia, por mucho que lo esté». Por tanto, «a la casa hay que dedicarle tiempo» para que esté limpia y ordenada. «Lo ideal es ir poco a poco para que no se nos acumule y no sea 'trabajoso', aunque las cosas hay que hacerlas, antes o después», dice.

En el fondo, la limpieza y el orden es un proceso de nuestra vida. «Es importante ser conscientes de que las cosas están para ser utilizadas, pero si tenemos en exceso puede ocurrir que no sepamos ni lo que tenemos, y si eso ocurre claramente no lo usaremos», manifiesta. Y es que tal como asegura La Ordenatriz , no necesitamos lo mismo cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 40… «Cada individuo necesitamos una cosa diferente, es algo muy personal. Tenemos que ver lo que nos ayuda y nos facilita pero sí hay que tener en cuenta que «el orden es primordial para ser más eficaces, a tener las cosas ubicadas y, aunque no lo parezca, a tener las ideas mas claras con la educación de nuestros hijos, con el trabajo, con nuestros hobbies, en definitiva, a priorizar. Para esto tenemos que tener paciencia con la limpieza; si una mancha no sale a la primera, repetimos».

Trucos que no fallan En el gran listado de trucos de orden y limpieza de Bego, La Ordenatriz, no faltan los siguientes: - Bayetas de microfibra para casi todo y también especial cristales. «Es increíble lo que ayuda su capacidad electroestática», recomienda. - Tener a mano la fórmula mágica (limpiador y desengrasante), porque «cada día encuentro mas usos en distintos materiales y procesos». - Una buena planificación semanal, mensual y anual.

Mucho más que liberar espacio

Para la autora de 'Limpieza, orden y felicidad' (Planeta), la organizacion del hogar es mucho más que liberar espacio: «Es cierto que el orden libera espacio, pero organizar es una actitud. Se trata de dejar cada cosa en su lugar. Imagina la cocina: tiene muchos procesos a lo largo de un día entero. Está ordenada y limpia pero después desayunamos. Está desordenada y la recogemos para después desordenarla de nuevo porque hay que preparar la comida. Si no tenemos ubicados los ingredientes de la comida que hemos pensado preparar, por ejemplo, puede ser un desastre. Tenemos que tener lo necesario (ni mucho ni poco), y eso es una medida personal».

Otro punto importante que resalta la experta es que lo que se usa, se deja en el lugar que estaba. «Así se mantiene el orden constantemente», afirma. Además, en su libro también aconseja que, al terminar de limpiar, hay que buscar un sitio para cada cosa, «pero es importante no abarrotar los espacios, porque será incomodo y no podré mantener el orden fácilmente».

