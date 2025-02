Adictos a la acumulación de dinero: cuando la riqueza se vuelve obsesión

Tiene dinero de sobra pero no lo gasta. Lleva una vida sin demasiados excesos y su tema favorito es cómo ganar más dinero. Quizá conozcas a alguien en tu familia, en tu círculo de amistades o incluso en tu entorno laboral. Solemos definirles como tacaños, ... pero, ¿realmente lo son? Lo cierto es ue, aunque no está recogido en el manual DSM de psicólogía existe un trastorno que se conoce como crematomanía o adicción al dinero o incluso a la acumulación de bienes de cualquier índole.

Lo que parece subyacer en este tipo de trastornos, según confirma Evelyn Pérez, psicóloga de Mundopsicologos.com, es una carencia interna , profunda, que se intenta llenar en este caso con dinero, bienes o cualquier tipo de riqueza.

Es algo difícil de diagnosticar y también de tratar ya que, según revela Pérez, los síntomas pueden llegar a pasar desapercibidos al inicio, incluso puede que se intente ocultar tras una carrera exitosa. La cosa cambia cuando se alcanza un nivel agudo en el trastorno o se llega a extremos donde se transgrede cualquier límite ético, legal o moral. Por eso la psicóloga aconseja atender a las siguientes señales para identificar si alguna persona de nuestro entorno podría estar padeciendo este problema:

Atención si... No disfrutan los logros, porque siempre están pensando en conseguir más.

Piensan en el dinero la mayor parte del tiempo.

Asocian el dinero con la felicidad plena.

Aprueban o desaprueban a las personas, en función de su economía.

Viven con la necesidad de «ser alguien» en la vida y tener reconocimiento social.

Sienten insatisfacción constante con la vida.

Se quejan de la falta de dinero, aunque objetivamente no sea una realidad

Sienten resentimiento y envidia hacia las personas que tienen más.

Piden dinero para poder cubrir todos sus gastos.

No realizan actividades que no les vaya a generar ningún beneficio

Llegando a transgresiones familiares, sociales, judiciales, morales y éticas, de forma recurrente, sin poder controlar por sí solo la conducta y la consecuencia de ella.

Diferencia entre ser tacaño o padecer crematomanía

Se suelen confundir, pues algunos comportamientos de las peronas que padecen crematomanía son similares a las de alguien que es tacaño. Sin embrgo, la experta explica que en lo primero que podemos fijarnos para distinguir ambos términos es en que el tacaño se centra en no gastar dinero , en no dejar de tner, y no quiere gastar ni siquiera en sí mismo, mientras que en el caso de la persona que padece crematomanía esta se centra en conseguir más dinero, en acumular más y más, cueste lo que cueste. Y en el caso de que tuviera que gastar algo solo lo haría para sí mismo, para su placer.

También se puede apuntar que la tacañería raramente llega a considerarse un trastorno, mieentras que cuando se da la crematomanía se desarrollan conductas que pueden alejar de un estado mental equilibrado.

La clave para entender esta complejidad es que es posible ser tacaño sin ser crematomaniaco, y tener crematomanía y no ser tacaño.

El perfil del crematomaniaco

Uno de los principales factores de riesgo para sufrir este trastorno es vivir en una sociedad capitalista, donde el culto al triunfo y al éxito vienen determinados por la cantidad de riqueza que se posee.

No en vano la exposición cada vez desde temprana a un bombardeo en toda regla de todo tipo de promesas de ganar dinero fácil y rápido, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, no deja de crecer. En cualquier momento podemos ver anuncios del tipo: «¿Quieres ganar 1.000 euros y mañana otros 1.000? ¿Quieres ganar dinero sin esfuerzo?...».

La cuestión es que si en esa primera etapa vital somos privados de lo que realmente necesitamos, es decir, contacto con nuestra madre , mirada, sensación de seguridad, presencia... Si carecemos de estos bienes, realmente necesarios, creceremos y viviremos con una sensación de vacío interno, de carencia, que trataremos de llenar, de la forma que sea: comida, sexo, drogas, compras... o en este caso, la necesidad de acumular dinero.

Cómo superar esa adición

1. Prevención. Debemos entender como sociedad la importancia de respetar las necesidades vitales de la infancia para que en el futuro sean adultos más equilibrados.

2. Valores. Revisar el concepto del éxito basado en las riquezas acumuladas, que son las supuestamente dotan de prestigio social, comodidades, poder...

3. Redes de apoyo. Debemos confiar en los nuestros para compartir nuestro sentir o preocupación, si sentimos que empezamos a instalarnos en la obsesión.

4. Pedir ayuda. Si el problema ha alcanzado altas cotas, sin duda el consejo es acudir a un profesional con experiencia de éxito en casos similares.