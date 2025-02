30 cosas que guardas en casa y debes tirar ya

Finales de agosto. Las vacaciones de verano van llegando a su fin. Ha llegado ese momento en el que la motivación aflora y se nos ocurren mil objetivos para incorporar con la llegada del nuevo curso, pero por todos es sabido que hay que dejar salir para que cosas nuevas entren, y en lo que a espacio se refiere no siempre contamos con el suficiente.

¿Cuántos cajones de tus muebles están llenos de objetos que ni siquiera sabías que estaban? ¿Y el entresijo de cargadores de diferentes dispositivos que hace años que no usas? Más de una y de dos bolsas de basura llenarías con todo aquello que has acumulado por pereza y que no te sirve para absolutamente nada salvo para quitarte espacio...

El orden mental y el físico van de la mano, incluso en tu hogar. Una casa organizada te ayudará a conseguir tus metas de orden y a vivir en armonía. Empezar con un ambiente libre de elementos que no son parte de tu rutina diaria, te permitirá conservar tus objetos preciados en óptimas condiciones. Puedes tirar, donar, regalar...

Una casa desordenada desordena también tu vida Aunque parezca mentira, el estado de nuestra casa y el estado emocional e interior que tenemos están íntimamente relacionados. Por ejemplo, si nuestro entorno de trabajo está ordenado, tendemos a rendir mejor. Si la cocina tiene un orden, comemos más saludable y, si en el dormitorio impera el orden, se descansa mejor. El orden puede, incluso, influir en las relaciones de pareja. Lo ejemplifica Amaia Elias, diseñadora de interiores y consultora oficial de Marie Kondo, que asegura que «las discusiones de pareja aumentan al tener la casa desordenada». La experta en orden argumenta que la limpieza y el orden son fundamentales en una casa, «ya que un hogar ordenado nos transmite paz y tranquilidad; a la vez que uno desordenado nos transmite estrés y mal humor».

Desde Dimensi-on, especialistas en arquitectura y diseño de interiores, nos dan una lista de 30 cosas que guardamos y deberíamos deshacernos de ellas.

Lo que no necesitas...

1. Tuppers sin tapa, amarillentos o muy usados que solo quitan espacio en tu mueble de cocina.

2. Todas las bolsas de plástico que guardas en la cocina.

3. Libros viejos que nunca leíste. ¡Dónalos!

4. Tickets o cupones caducados.

5. Papeles de regalo usados.

6. Móviles y dispositivos electrónicos que ya no usas o están estropeados. ¡Recíclalos!

7. Medicamentos caducados.

8. Revistas en papel que has acumulado durante años.

9. Agendas de otros años.

10. Zapatos y el montón de ropa que ya no usas o no te vale.

11. Esmaltes o maquillaje seco. Fíjate en la apariencia de estos y en sus fechas de vencimiento. Te sorprenderás de la cantidad que has guardado por meses y que no sirven para nada.

12. Calcetines sin pareja.

13. Bisutería sin color, rota o pasada de moda. Echa un vistazo a tu joyero, seguro que consigues ganarle espacio.

14. Películas en formato de VHS o DVD. Lo único que guardan es polvo y quitan espacio.

15. Pares de llaves antiguas.

16. Manuales de instrucciones obsoletos.

17. Adornos navideños viejos.

18. Tarjetas de presentación que has acumulado durante años.

19. Toallas de baño ásperas.

20. Calendarios viejos.

21. Material de oficina que nunca usas.

22. Cables, enchufes y cargadores de móviles viejos.

23. Juegos de mesa incompletos.

24. Todo aquello que compraste por impulso o te regalaron y nunca usaste.

25. Ambientadores gastados.

26. Pilas usadas. Llévalas al contenedor de pilas más cercano.

27. Guías telefónicas que ya nadie usa.

28. Gafas de sol que no te pones.

29. Plantas artificiales de mala calidad.

30. Neceseres y monederos que guardas en el armario y nunca utilizas.

