Suscribete a
ABC Premium

Respirar para soltar: cómo liberar la carga mental y regular el sistema nervioso

La psicóloga Belén Colomina explica cómo aliviar los estados de ansiedad y el estrés a través del mindfulness y la respiración

El poder oculto de la respiración: así ayuda a calmar la mente y reducir la ansiedad

Respirar para soltar: cómo liberar la carga mental y regular el sistema nervioso
Belén Colomina

Belén Colomina

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vivimos en un mundo que nos exige mucho más de lo que el cuerpo y la mente están diseñados para sostener. No solo cargamos con nuestras tareas, sino también con los pensamientos constantes, las emociones acumuladas, las preocupaciones del futuro y las conversaciones inconclusas del ... pasado. Esa carga mental -invisible, pero pesada- va tejiendo tensión en el cuerpo donde se pueden ver reflejadas en forma de insomnio, ansiedad, fatiga, irritabilidad o con una sensación de «no poder más». Aunque todo parezca estar bien, empezamos a sentirnos mal. Muchas veces, esta sensación, al no estar vinculada a ninguna situación concreta sino ser más bien un cúmulo de tensiones, no la identificamos fácilmente y la dejamos crecer en nuestra mente junto a más preocupaciones o anticipaciones de futuro un tanto catastróficas. Un mecanismo inconsciente que podemos revertir, detener o aliviar si rompemos con estos patrones automáticos de sobrecarga. Y es que quizá no podamos cambiar nuestro entorno, pero sí la forma de relacionarnos con él.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app