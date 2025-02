Cómo entrenar una mente constructiva para tener calma y ser más feliz

Cuántas veces nos hemos sentido abrumados por nuestros propios pensamientos catastróficos, por escenarios negativos que nos bloquean, nos dan miedo o nos angustian tanto que no nos permiten avanzar aún queriendo hacerlo. Emma, en su proceso de autoconocimiento, nos cuenta en el 'El poder sanador del silencio' (Grijalbo, 2023) cómo pudo darse cuenta de ello y entrenar su mente para salir del bucle que la paralizaba: «Me doy cuenta de cómo yo misma boicoteaba mi bienestar. Ser consciente ha sido impactante y transformador. Me alivió sentir el poder del cambio tan cerca.»

¿Cómo puede la meditación favorecer un estilo de vida saludable? ¿Puede paliar tu sufrimiento?

Realmente, puede ser muy liberador entender que más allá de aliviar tus síntomas de ansiedad y de estrés, puedes llegar a construir un estilo de vida más saludable y más tendente al bienestar. Comprender que una vida plena está más cerca de la paz interior, que de conseguir más cosas, de ser más productivo, o eficaz, te permite restaurar la sensación de plenitud de la función «ser». Se trata de aprender a vivir con un sentido pleno que te nutra y abrace en cada uno de tus pasos.

Y la práctica de la meditación es una de las herramientas que aumentan tu estado de conciencia para hacer este proceso posible. Te ayuda a paliar tu sufrimiento entendiendo tus patrones automáticos de respuesta. Te permite atender y entender cuáles son tóxicos para ti y, a la vez, elegir aquellos que te permiten seguir desarrollándote, aprendiendo. Cuando a lo largo del entrenamiento, conseguimos disminuir la reactividad ante las circunstancias que la vida nos presenta, nos percibimos con mayor capacidad de elección, de construir respuestas más reflexivas y constructivas.

Ser esclavo de la reactividad solo nos conduce a las respuestas y caminos conocidos (y ya sabemos que muchos de ellos nos están haciendo sufrir y nos frustran). Sin embargo, permitirnos elegir cómo queremos responder, nos ofrece la libertad de construir cada día la dirección realmente deseada.

Ser más constructivos

¿Cómo podemos ser más constructivos? Todo este proceso ocurre cuando practicamos meditación y cultivamos la atención consciente y sostenida. Y además, gracias a la lucidez de la calma mental resultante, aumentamos la capacidad de discernir dónde queremos que ésta repose. De esta manera, recuperamos nuestra capacidad de ser constructivos, la capacidad de crear parte de nuestra realidad.

Somos capaces de formar, con las piezas que cada circunstancia nos trae, un puzzle que te beneficie y te guste. Sin embargo, muchas veces nos distraemos de nuestra responsabilidad en esta tarea, divagamos o nos enganchamos a la rabia de la frustración cuando alguna pieza no nos gusta demasiado. De esta manera, es cuando dejas tu vida divagar junto al ruido de tu mente y al azar de las circunstancias. Dejas de lado tu responsabilidad de hacer con ella un puzzle con sentido.

Las elecciones que harán que tu vida tenga (o no) un sentido

Quizá tengas que aprender a soltar y a dejarla ir esa pieza que no te gusta, esa situación o persona que sabes que está siendo tóxica para ti, que no te permite seguir desarrollándote o sacando lo mejor de ti. Sacarla del puzzle de tu presente. O quizá sea una pieza que necesite una nueva dirección y orientación dentro de la figura total que estás construyendo. Sea cual sea el caso, tienes la capacidad de transformar tu vida a cada instante presente, decidir qué piezas serán las protagonistas de tu puzzle y cuáles es mejor soltar o transformar. Y, gracias a esta decisión, harás que tu vida cobre (o no) un sentido para ti. Si realmente estás creando el puzzle que deseas o si te estás dejando llevar por el puzzle que otros dejan para ti.

¡Nos encontramos! ¡Feliz camino!