Cómo encontrar la serenidad en el interior y crear un refugio al que siempre se pueda volver

En medio de la velocidad con la que vivimos, muchas veces sentimos que no hay tregua. Las exigencias diarias, las responsabilidades, los estímulos constantes. Todo parece llevarnos hacia afuera, manteniéndonos en un estado de alerta, de hacer, de inmediatez. Sin darnos cuenta, nos desconectamos de nosotros mismos. Y cuando esto sucede, fácilmente aparecen el cansancio emocional, la irritabilidad o la sensación de estar desbordados y vacíos.

En medio de ese ruido externo e interno, a menudo olvidamos que dentro de nosotros habita un lugar al que siempre podemos regresar: un refugio de serenidad. Este refugio no es un lugar físico, sino un espacio interno, íntimo y silencioso. Está hecho de calma, presencia y sencillez. No necesita condiciones especiales para revelarse, solo requiere una decisión consciente: la de detenernos, respirar y volver al momento presente con amabilidad.

Cuando elegimos hacer una pausa -aunque sea por unos minutos- y dirigir nuestra atención hacia dentro, algo cambia. Comenzamos a soltar tensiones, a suavizar los pensamientos y reconectar con la sensación de estar a salvo dentro de nosotros mismos. El cuerpo, tantas veces tenso y reactivo, encuentra una postura más amable, más suelta. Y el corazón, tantas veces oprimido por la prisa y las autoexigencias, se abre y se suaviza un poco más. Serenidad es presencia sin agitación. Es poder sostener lo que ocurre sin quedar atrapados en el torbellino de lo que no podemos controlar. Es ese instante en que logramos hacer espacio en medio del ruido, y desde allí ver con más claridad. Ese refugio no tiene expectativas, no nos juzga, no nos exige. Solo nos acoge.

Cultivar este espacio interior profundo de autocuidado nos recuerda que no depende del mundo exterior encontrar paz. La serenidad, a diferencia de la evasión o la distracción, no consiste en escapar, sino en habitar con más presencia y suavidad lo que somos y sentimos. En tiempos de ansiedad, agitación o simplemente cansancio, acceder a ese refugio puede convertirse en una práctica cotidiana breve, pero transformadora. Una respiración profunda, un momento de quietud, una mirada amable hacia dentro y ahí está de nuevo: tu espacio seguro, tu centro. Regresar a ti es regresar a casa.

Y para entrenarlo, te invito a dedicar unos minutos al día a sentarte en silencio, cerrar los ojos y observar tu respiración. También, puedes probar a caminar más lentamente, o comer con atención plena, saborear, decirte algo amable cuando la autocrítica aparece. No hay una única forma de entrar en ese refugio, pero si hay una condición esencial: querer encontrarte contigo mismo desde un lugar de cuidado. Volver al refugio de serenidad no elimina los problemas, pero transforma tu forma de estar con ellos. Te recuerda que, pase lo que pase afuera, siempre hay un centro dentro de ti que te sostiene. Y desde ahí, puedes vivir con más claridad, más compasión y más equilibrio.

En tiempos donde todo parece urgir, cultivar serenidad es una forma radical de libertad. Y regresar a ti mismo, una y otra vez, es la práctica más valiente que puedes ofrecerte. Si quieres empezar a cultivar tu mente en esta calma interior, te invito a acompañarme en esta meditación guiada. En solo siete minutos, te guiaré paso a paso para reconectar con la serenidad y soltar todas las tensiones.

Video. Meditación para encontrar un refugio en tu mente. belén colomina

Ojalá te sea útil.

