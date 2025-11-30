Suscribete a
ABC Premium

Belén Colomina, psicóloga: «El desarrollo personal florece cuando convertimos la envidia en brújula»

El riesgo de establecer una relación tóxica con la envidia está en quedarnos atrapados en la crítica y la comparación

Fortaleza interior: tres meditaciones para cultivar la resiliencia

Hay que decir adiós al resentimiento.
Hay que decir adiós al resentimiento.
Belén Colomina

Belén Colomina

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aunque nos cueste reconocerlo, todos hemos sentido alguna vez envidia. Es una palabra que suele aparecer en las comparaciones, pero que en realidad esconde información valiosa sobre nosotros, sobre nuestros deseos. Para comprenderla, necesitamos mirarla con profundidad, reconocer su doble cara. Una doble versión ... en la que podemos dejarla crecer como un veneno o podemos utilizarla como indicador de lo que realmente admiramos. El problema no es sentir envidia, sino lo que hacemos con ella. Cuando la negamos o reprimimos se convierte en resentimiento, pero cuando la observamos y la reconocemos con honestidad, puede transformarse en información valiosa para nuestro desarrollo personal, en una fuente de autoconocimiento. Y es que, tras la envidia, siempre hay un mensaje, una proyección sobre algún anhelo dormido que clama ser reconocido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app