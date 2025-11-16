Cómo aliviar la carga laboral y disolver el estrés gracias a la meditación

Vivimos en una cultura donde el cansancio se ha normalizado y la pausa se percibe como un lujo. Pero el sistema nervioso humano no está diseñado para sostener la exigencia constante sin consecuencias. El estrés, en dosis puntuales, es funcional. Pero cuando se vuelve ... crónico, comienza a afectar la concentración, el sueño, la toma de decisiones y la salud emocional.

Las tensiones acumuladas, los pensamientos repetitivos y la sensación de no llegar van tejiendo un estado de alerta crónico que el cuerpo y la mente interpretan como amenaza. Cuando el estrés se vuelve constante, deja de ser útil y empieza a desgastarnos. Por eso, más allá de la productividad, está la necesidad de pausar para regularnos. Espacios breves de recuperación permiten que el cuerpo libere tensión, y que la mente se regule para volver a operar desde un estado más claro y sostenible. Respirar conscientemente no cambia las exigencias externas, pero sí cambia cómo las vive tu sistema nervioso.

En la meditación de esta semana te propongo pausar para conectar contigo. Te invito a un un momento para volver al cuerpo, a soltar la tensión muscular, y permitir que la mente baje el volumen del ruido y restaure el equilibrio interno. Porque el bienestar no es lo contrario del esfuerzo, es lo que permite que ese esfuerzo no te agote. Y eso empieza por darte este momento.

Ojalá te sea útil.

