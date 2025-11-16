Suscribete a
Cómo aliviar la carga laboral y disolver el estrés gracias a la meditación

La psicóloga Belén Colomina, experta en mindfulness, explica en esta sesión de meditación guiada en audio cómo recuperar la calma mental para abordar mejor la acumulación de tareas

Fortaleza interior: tres meditaciones para cultivar la resiliencia

El estrés es frecuente en esta época del año
Belén Colomina

Vivimos en una cultura donde el cansancio se ha normalizado y la pausa se percibe como un lujo. Pero el sistema nervioso humano no está diseñado para sostener la exigencia constante sin consecuencias. El estrés, en dosis puntuales, es funcional. Pero cuando se vuelve ... crónico, comienza a afectar la concentración, el sueño, la toma de decisiones y la salud emocional.

