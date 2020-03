Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No está siendo fácil, ¿verdad? Unos días sufres el vértigo que produce conocer las cifras de enfermos (y de fallecidos) por el Covid-19, otros días te angustias pensando que la enfermedad puede llegar en cualquier momento a tu vida o a la de tus seres queridos, otros días te gustaría abrazar a personas a las que ahora no puedes ver y que echas de menos, otros días sientes que no llegas a nada y que ni puedes trabajar (o teletrabajar) de forma eficaz ni sientes que cumplas con celeridad lo que tus jefes te piden en un contexto tan difícil y desconocido para todos. Otros días, o incluso en el mismo día, te das cuenta que ni puedes atender a tu familia (sea pareja, hijos, padres, hermanos o abuelos) como requiere la situación, ni sabes qué decir a los amigos que se han quedado sin trabajo o a los que están desbordados y superados porque trabajan como sanitarios... (Puedes poner mentalmente en este paréntesis otras cosas que te preocupan y que tú estás viviendo).

El día de aislamiento o confinamiento en casa, en definitiva, se hace eterno (tanto por largo como por intenso) y llega un punto en el que empiezas a echar de menos el estrés anterior, sí, el estrés de la «normalidad». Porque esto que estamos viviendo es otro tipo de estrés, ese que va unido a la incertidumbre y que no permite visibilizar ni proyectar nada en un futuro inmediato.

¿Cómo encontrar algo de calma interior en este contexto? La mayoría de las personas relevantes del ámbito de la psicología a las que hemos entrevistado en los últimos meses en ABC Bienestar coinciden en recomendar una de las fórmulas más útiles en tiempos difíciles: la meditación. Por eso cada domingo contamos con una sesión on line de meditación guiada diseñada por Belén Colomina, psicóloga y experta en mindfulness, en la que cada semana se pone el foco en una necesidad concreta: mejorar la autoestima, aprender a escuchar a tu pareja, controlar el hambre emocional, o simplemente mejorar el día. Según explica la experta, la meditación es una valiosa herramienta para entrenar la mente que te permitirá cultivar en tu vida aquellos estados desaseados de tranquilidad, calma, amor y compasión que mejorarán no solo la relación contigo misma o contigo mismo sino la relación con los demás.

Mediante la autoindagación la meditación nos permitirá sembrar y cuidar, según revela Colomina, un refugio seguro desde nuestro interior, una mente y corazón grandes, resilientes, que nos permitirá caminar en equilibrio.

Para ayudarte a buscar tu propio refugio de calma en medio de esta incertidumbre y ansiedad te proponemos esta selección de sietesesiones de meditación guiada (tal vez te apetezca probar una para cada día de la semana) para que elijas la que necesitas en cada momento, en función de tu estado de animo.

Si te cuesta mucho dormir

«El estrés acumulado durante el día puede hacerte llegar al final del mismo inundada de preocupaciones, tareas pendientes, emociones aflictivas e incluso con una activación que no te permite repararte en el merecido descanso de la noche. En esta sesión de meditación guiada, te presentamos una práctica para ayudarte a conciliar mejor el sueño», propone Belén Colomina.

Haz click en la foto para disfrutar de la sesión de meditación guiada

Si te agobias por culpa del trabajo

«El trabajo puede traer diferentes oleadas de estrés, de tensión. Puede ser generador de diferentes retos y dificultades en las cuales incluso podemos llegar a olvidarnos de nosotros mismos. En estas circunstancias incluso podemos vernos en la tesitura de incrementar nuestra tensión con exigencias internas, incluso con críticas hacia nuestro propio trabajo», explica Belén Colomina, que en esta sesión da las claves para que aprendas a darte el valor que mereces y así también te valoren jefes y compañeros.

Haz click en la foto para disfrutar de la sesión de meditación guiada

Si sientes que te exiges demasiado

«A todos nos gusta que nos traten con amabilidad y cuidado empático. Que nos entiendan y nos apoyen. Sin embargo, no nos aplicamos esta misma regla para nosotros mismos. Muchas veces, somos los primeros que ante una situación complicada, una frustración o dificultad, nos hablamos mal. Nos descubrimos siendo duros con nosotros mismos, criticones o demasiado exigentes y estiramos del hilo que tanto daño nos hace», plantea Belén Colomina, que en esta sesión nos invita a tratarnos con amabilidad y proteger nuestra autoestima.

Haz click en la foto para disfrutar de la sesión de meditación guiada

Si no consigues ver la luz al final del túnel

«A cada instante, ocurren miles de cosas positivas por las cuales podríamos estar agradecidos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nuestras acciones están sustentadas en verdaderos milagros de vida. Solo hemos de aprender a observar en positivo y entrenar nuestra gratitud», explica Belén Colomina, que en esta sesión invita a entrenar el agradecimiento y la consciencia sobre lo bueno que nos ofrece la vida.

Haz click en la foto para disfrutar de la sesión de meditación guiada

Si tu bloqueo te impide pensar con claridad

«En ocasiones, no sabemos muy bien por qué, nos sentimos atrapados en una situación que no nos gusta, sintiéndonos arrastrados por la repetición de determinados patrones de conducta. Esto puede hacer que nos sintamos bloqueados sin saber qué hacer o cómo salir de una determinada situación», argumenta Belén Colomina, quien en esta sesión da las claves para desbloquearse cuando una persona se siente agobiada y paralizada.

Cómo agradecer y valorar lo bueno de la vida en ocho minutos

Si temes que se resienta tu relación de pareja

«Muchas veces, a quienes más queremos es a quienes menos escuchamos. Esto es debido a que, cuanto más conocemos a alguien más creemos que sabemos lo que quiere decirnos, qué nos va a responder o cómo va a pensar. Ponemos en marcha todos nuestros clichés predeterminados y empezamos a funcionar con el piloto automático. Un piloto que dirige nuestras interacciones de forma reactiva, sin la atención que requiere el momento presente sino con una rapidez que puede hacerte creer incluso aquello que ni siquiera ha sucedido», aclara Belén Colomina, que en esta sesión propone observar, escuchar y entender los silencios y las palabras de las personas que amamos.

Haz click en la foto para disfrutar de la sesión de meditación guiada

Si te sientes culpable por no atender a tu familia

«La familia es el sistema en el que crecemos, en el que nos vinculamos y socializamos. Sin embargo, con el paso del tiempo y de las diferentes etapas vitales, podemos descuidar los lazos que nos unen. Aquellos vínculos que nos reportan mayor amor y satisfacción vital», explica Belén Colomina, que en esta sesión anima a reforzar los lazos en familia y crear conexión entre todos.

Haz click en la foto para disfrutar de la sesión de meditación guiada

Beneficios de la meditación Permite entrenar la habilidad de atender al presente, con una actitud amable y sin juicios.

Mediante su práctica diaria se desarrollan y se entrena la capacidad para centrarse y concentrarse.

Se desarrolla la habilidad para regular tus emociones, fomentando y favoreciendo los estados de calma.

Se experimenta una reducción del estrés y la ansiedad.

Mejora tu autocontrol, tu regulación emocional y la capacidad para reflexionar, disminuyendo tus impulsos.

Te permite ser más consciente de ti mismo: de tu cuerpo, emociones, pensamientos y conducta.

Aumenta la escucha activa y la atención al presente y favorece el entrenamiento en empatía.

Te invitamos a que guardes esta selección de meditaciones en tus «favoritos» y que recurras a ella siempre que lo necesites.