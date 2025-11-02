Suscribete a
ABC Premium

Marta Jiménez, neuropsicóloga: «No puedes curar tu mente con parches como Netflix, redes sociales o comida»

La experta explica cómo superar heridas y no acabar buscando siempre «alivio rápido»

Rafa Alonso, psicólogo especialista en bienestar laboral: «Los que trabajan más duro son los más perjudicados de la empresa»

Marta Jiménez, neuropsicóloga: «No puedes curar tu mente con parches como Netflix, redes sociales o comida»
Marta Jiménez, neuropsicóloga: «No puedes curar tu mente con parches como Netflix, redes sociales o comida» ABC

A. Cabeza

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia del bienestar mental como pilar básico de una buena salud en general. Los hábitos positivos, como la práctica regular de ejercicio físico, la alimentación saludable o un buen descanso, ayudan a enfocar los desafíos diarios ... o la toma de decisiones y son cruciales cuando aparecen episodios de estrés o ansiedad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app