Marian Rojas Estapé, sobre cómo nos daña el estrés crónico: «Acumula esa carga en forma de malestar físico»

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) «se puede definir el estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a ... las amenazas y a otros estímulos. Es la forma en que reaccionamos el estrés lo que marca el modo en que afecta a nuestro bienestar».

De este modo, cada persona puede reaccionar de manera diferente y que las situaciones estresantes no sean las mismas para todos. Los síntomas causados por el estrés también varían en función de la persona, al igual que el tipo de soluciones y estrategias que se aplican para hacerle frente al estrés.

Algunas situaciones por las que nos podemos sentir estresados es cuando algo no ocurre de la manera que esperábamos o cuando queremos tener cualquier situación bajo control. Esto es lo que explica la médico psiquiatra Marian Rojas Estapé en su podcast, a través de un nuevo capítulo titulado 'Cómo aprender a soltar y a aceptar lo que nos hace sufrir'.

Entre los diferentes puntos que aborda, Estapé relaciona la necesidad de tener todo bajo control y no saber soltar con el estrés crónico. «Uno se siente seguro cuando las cosas salen como uno espera. ¿Por qué controlamos? Porque controlamos para protegernos. En ese intento de controlar dejamos de vivir, porque vivir es aceptar que todo no depende de ti», indica la psiquiatra.

Marián Rojas Estapé explica cómo somatizamos el estrés crónico

De este modo, Marian Rojas Estapé explica que uno de los efectos del estrés crónico sobre la salud es la somatización, es decir, cómo el cuerpo acaba manifestando físicamente aquello que no se logra gestionar de manera emocional o mentalmente. «No olvides que el estrés de querer controlar a todo el mundo, ese estrés, se somatiza en el cuerpo», señala la psiquiatra, refiriéndose a cómo este tipo de tensión mental constante termina impactando en la salud general.

«El estrés crónico asociado a la incapacidad de soltar, de estar seguro, de estar tranquilo, ya sean emociones, situaciones, vínculos, expectativas… Activa ese eje hipotálamo hipofisario adrenal que regula la respuesta del estrés. Y esto mantiene elevados los niveles de cortisol, esta hormona del estrés tan conocida, y afecta a las funciones claves como el sueño, el sistema digestivo, la memoria o el sistema inmunológico», detalla Estapé.

«Mantiene elevados los niveles de cortisol, esta hormona del estrés tan conocida, y afecta a las funciones claves como el sueño, el sistema digestivo, la memoria o el sistema inmunológico» Marian Rojas Estapé Psiquiatra

Estapé reitera cómo se somatiza, en muchos casos, ese estrés crónico: «El cuerpo, al no encontrar vías efectivas de procesar o liberar lo que está reprimiendo, acumula esa carga en forma de malestar físico». Según dice, esa carga muchas veces viene del rencor, de estar alerta, del querer controlarlo todo en cada momento. Incluso, apunta a que podría terminar afectando a estructuras cerebrales como el hipocampo «que es la zona de la memoria, se encoge, y aumenta la vulnerabilidad a trastornos como pueden ser la ansiedad y la depresión».

Sumado a ello, la psiquiatra advierte sobre lo peligroso que puede ser la normalización de este patrón de control constante y cómo el cerebro interpreta esta actitud como una amenaza permanente, aunque en el mundo real no haya ningún peligro: «El cerebro está interpretando ese control constante como una amenaza, manteniéndose en estado de hipervigilancia, lo que impide una recuperación adecuada del sistema nervioso».

De este modo, aceptar y soltar para no controlar todo también se convierte en algo biológico más allá de lo emocional, según apunta la psiquiatra, ya que nos puede ayudar a cuidar la salud del cuerpo y de la mente.