Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 22 de octubre

Marian Rojas Estapé, psiquiatra: «Vivir enganchado en el pasado nos convierte en depresivos»

La médica comparte algunas claves sobre enfermedades, trastornos y condiciones mentales que puede tener una persona

Marian Rojas Estapé, psiquiatra, sobre cómo nos afecta físicamente estar en estado de alerta: «Aunque solo lo estemos imaginando...»

Marian Rojas Estapé, psiquiatra: «Vivir enganchado en el pasado nos convierte en depresivos»
Marian Rojas Estapé, psiquiatra: «Vivir enganchado en el pasado nos convierte en depresivos» Freepik/ Ernesto Agudo
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nuestra sociedad parece estar cada vez más concienciada con la importancia de la salud mental. Al igual que si tenemos dolor en alguna parte del cuerpo acudimos al médico, recurrir a los profesionales como psicólogos o psiquiatras es algo clave cuando tenemos algún ... tipo de problema mental o emocional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app