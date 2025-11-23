Marian Rojas Estapé, psiquiatra: «Procrastinar es un problema emocional. Tu cerebro no está evitando la tarea, sino cómo te hace sentir»
La psiquiatra reflexiona sobre este tipo de comportamiento y da claves para entenderlo e intentar remediarlo
Si buscamos en el Diccionario de la Lengua Española la palabra 'procrastinar' encontramos la siguiente definición: «Diferir, aplazar», lo cual significa, a su vez, retrasar el momento de hacer algo.
Este término define la realidad de muchas personas, dejar para otro ... momento una tarea que tenemos que realizar y empezar a hacer otra actividad que no corre tanta prisa o que nos genera algún tipo de satisfacción.
En ocasiones esto puede resultar un problema, ya que mucha gente se siente mal con ella misma y se estresa porque tiene alguna fecha concreta en la que ya es demasiado tarde para hacerlo. Incluso, dependiendo de la tarea, podemos llegar a procrastinar por meses dependiendo de la acción de la que se trate.
Sobre esta cuestión ha hablado la popular psiquiatra y divulgadora Marian Rojas Estapé en su podcast, a través de un nuevo capítulo titulado '¿Por qué procrastinamos?'. Así, la doctora profundiza en ello desde la perspectiva de la neurociencia y las emociones.
Marian Rojas Estapé explica por qué dejamos para más tarde tareas y responsabilidades
Dando respuesta a esta cuestión Estapé plantea una pregunta para invitarnos a reflexionar: «¿Cuántas veces has dicho mañana empiezo y luego no empiezas? Tranquilo, no estás roto, no es un grandísimo problema y no es pereza, ni tampoco es que gestiones mal tu tiempo».
Para muchos, puede que procrastinar suponga un fallo de organización, pero la psiquiatra lo desmiente: «Hoy sabemos que es un problema emocional. Tu cerebro no está evitando la tarea, está evitando cómo te hace sentir esa tarea. Es decir, tu cerebro no está evitando eso que le toca hacer, si no que evita la emoción aparejada a realizar esa tarea».
Así, Estapé explica que esto os ocurre al percibir algo como «estresante, difícil o amenazante, que es demasiado retador, se activa la amígdala, el sistema de alarma del cerebro. Acuérdate de que la amígdala cerebral es la zona de la gestión de las emociones, pero es ese lugar donde vemos al alerta y se activa la ansiedad. La amígdala detecta peligro y te dice 'oye, evita, escóndete'».
Por otro lado, expone que otra parte de nuestra mente intenta cumplir con esas tareas y responsabilidades, aunque no lo logre finalmente: «La corteza prefrontal, esa zona delantera del cerebro, la parte más racional que planifica y organiza, intenta mantener el control pero, si estás agotado, estresado, saturado, la amígdala es la que va a ganar».
Es decir, en el momento que llega esa tarea que tienes que hacer, eso que te has propuesto, tu cerebro se pone a pensar en otras cosas extra que también puedes llevar a cabo. «No es que no te organices bien, es que enfrentarte a eso que tienes delante activa la ansiedad y la corteza prefrontal intenta domar esa ansiedad» indica, justificando que, aunque tengamos una agenda o una lista de tareas hecha, no le hacemos caso porque en el fondo nos sentimos mal.
«Procrastinar es una forma de autorregulación emocional fallida, es decir, tu mente lo que busca es un alivio, no eficacia, tu mente no quiere sufrir en ese momento porque, eso que te has propuesto le está generando ansiedad por alguna u otra razón» recalca.
La dopamina, clave en la procrastinación
Además, indica que para entender al procrastinación también es fundamental hablar de la dopamina instantánea, esa hormona del placer que también se activa con pequeñas recompensas del momento:
«Cada vez que evitas una tarea y haces algo más fácil, miras el móvil, compruebas Instagram, comes algo o abres la nevera, tu cerebro recibe una pequeña recompensa de dopamina», algo que suele ocurrir cuando queremos posponer algo que tenemos que hacer pero lo aplazamos y nos entretenemos con otra cosa más placentera.
«Procrastina porque sabes que en el fondo pensar en eso te genera ansiedad y, lo que tu cerebro no quiere es que sufras esa ansiedad, te lo evita en forma de búsqueda de gratificación con esa dopamina rápida», sigue especificando la psiquiatra.
¿Cómo intentar dejar de procrastinar?
Para intentar darle solución, la psiquiatra propone, entre varios consejos, lo siguiente: «La clave está en cambiar la fuente de recompensa. Intenta dividir las tareas grandes en microacciones, celebra cada pequeño paso, incluso los más diminutos. Cuando logras que la dopamina se asocie al progreso y no a la evasión, tu cuerpo empieza a buscar acción en lugar de escapatoria».
A su vez, Marian Rojas Estapé recuerda la importancia de tratarnos bien cuando procrastinamos, valorando y entendiendo por qué lo hacemos y alabando cada pequeño logro que consigamos de esas tareas que no queremos hacer porque nos generan malestar. «Intenta darte cuenta que a veces eres tan absolutamente duro con cómo te juzgas por esta procrastinación que eso empeora todo este bucle mental en el que estás metido», recomienda, recordando que «desde la calma es mucho más fácil actuar».
También da importancia al entorno que nos rodea, puntualizando que puede ayudar tener un espacio ordenado y limpio, que tengamos un escenario dedicado a las responsabilidades y otro al ocio, por ejemplo, saliendo de la cama para teletrabajar.
Otro de los puntos clave es no pensar en la inmediatez de la gratificación que nos ofrece esa tarea que posponemos, intentando traer a nuestra realidad que en un futuro nos sentiremos bien por haberlo hecho en el momento en que debíamos.
