Suscribete a
ABC Premium

Marian Rojas Estapé, psiquiatra: «Procrastinar es un problema emocional. Tu cerebro no está evitando la tarea, sino cómo te hace sentir»

La psiquiatra reflexiona sobre este tipo de comportamiento y da claves para entenderlo e intentar remediarlo

Marian Rojas Estapé, sobre cómo nos daña el estrés crónico: «Acumula esa carga en forma de malestar físico»

Marian Rojas Estapé, psiquiatra: «Procrastinar es un problema emocional. Tu cerebro no está evitando la tarea, sino cómo te hace sentir»
Marian Rojas Estapé, psiquiatra: «Procrastinar es un problema emocional. Tu cerebro no está evitando la tarea, sino cómo te hace sentir» Freepik/RR.SS
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si buscamos en el Diccionario de la Lengua Española la palabra 'procrastinar' encontramos la siguiente definición: «Diferir, aplazar», lo cual significa, a su vez, retrasar el momento de hacer algo.

Este término define la realidad de muchas personas, dejar para otro ... momento una tarea que tenemos que realizar y empezar a hacer otra actividad que no corre tanta prisa o que nos genera algún tipo de satisfacción.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app