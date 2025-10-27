Suscribete a
ABC Premium

Kathi Rüd, de deportista de élite a creadora de Casa Kavi: «Transformé mi autoexigencia en propósito y ahora ayudo a otros a reconectar con lo que les hace felices»

Un bloqueo existencial que cambió su vida llevó a esta deportista de alto rendimiento y ejecutiva de éxito a crear un centro de bienestar para cuidar cuerpo, mente, y espíritu a través del yoga y el movimiento consciente

Kathi Rüd, entrando en Casa Kavi, en el madrileño barrio de Chamberí.
Kathi Rüd, entrando en Casa Kavi, en el madrileño barrio de Chamberí. cedida.
Raquel Alcolea

Raquel Alcolea

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A lo largo de su vida de Kathi Rüd (@kathirud) ha recorrido un camino marcado por la búsqueda de experiencias que al final le ha llevado al autodescubrimiento. Nació en Alemania, pero creció en Argentina, donde desplegó su pasión por el voleibol, se convirtió ... en una deportista de élite como jugadora de la selección argentina y logró una beca deportiva en Estados Unidos. Trabajó como ejecutiva de alto nivel en el sector del software como experta en ventas en Atlanta, Georgia y Londres. Hasta que en un nuevo giro de su vida provocado por un bloqueo existencial y tras formarse en yoga terapéutico decidió instalarse en Madrid con su pareja, el inversor británico y especialista en el sector de salud Alexander Chilvers, para fundar juntos Casa Kavi (@casakavi.madrid), un estudio de Yoga y Movimiento consciente con clases multidisciplinares ubicado en el madrileño barrio de Chamberí (Calle Alburquerque, 14).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app