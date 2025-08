'Corfulness', la brújula humanista para vivir en plenitud

Aunque es su primer libro, 'Corfulness' no es una obra improvisada ni escrita a la luz de la vigencia actual del bienestar y el 'mindfulness'. El abogado, experto en liderazgo ético y formador de altos directivos Oscar Corominas acumula dos décadas de experiencia en este campo, varios años de investigación sobre el tema y diez de ellos de escritura de sus reflexiones y descubrimientos. De ese material sale ahora este manual, en el que propone sumarse a la «revolución silenciosa del corazón».

El propio nombre de su metodología explica la base de su concepto: 'cor' surge del latín que significa corazón; 'ful' de la palabra inglesa 'full', que significa lleno, pleno, y 'ness', de cómo se utiliza en ese idioma para indicar cualidad o estado de ser. Así, Corominas ha desarrollado una metodología propia para «vivir en plenitud de corazón», órgano que él visualiza como una brújula para la transformación interior y el eje desde el cual existir, obrar y estar en el mundo, en sintonía con uno mismo y con los demás.

Su interés por la observación de la condición y conducta humanas surge de su trabajo como letrado, con el que descubrió su innata vocación por encontrar respuestas más profundas para elevarlas. «Siempre he encontrado que para poder solucionar un problema técnico o jurídico hay, como añadido, una predisposición del ánimo que tienes que tratar. Debes atender a toda la dimensión más psicológica, debes tener empatía, es decir, una mirada antropológica, una mirada sobre todo humanista«, dice a ABC.

«Por otro lado, en mi cualidad de consejero de empresas y secretario del Consejo de Administración de Participadas de BBVA y otras compañías, vi que en realidad el ser humano se enreda en la comunicación. Muchos de los problemas que se presentan tienen que ver con esa deficiencia en la manera en que uno se traduce a sí mismo la realidad, lo que conlleva que tenga una dificultad de conectar con esa solución que solo aparece si tienes una mirada ordenada, conectada con lo más profundo del ser«, añade.

Corfulness no es utópica en el sentido de inalcanzable, pero sí requiere una conversión personal y colectiva: pasar de vivir hacia afuera, dominados por la inmediatez y la superficialidad digital, a vivir desde adentro hacia afuera, guiados por nuestros valores más profundos en la entrega a los demás. Oscar Corominas

Para establecer ese canal abierto con la esencia de cada uno, con la autenticidad, la presencia y la conexión que guarda su corazón, entendido como un centro de integración y orientación, Corominas aborda en 'Corfulness' el trazado de los mapas vitales que necesita cada lector, a través de «un enfoque filosófico, antropológico y práctico».

«El ser humano debe conectar otra vez con algo real, que es este corazón metafísico que, realmente, yo veo de la misma manera que uno ve la mesa o el suelo. Con este libro se abre una nueva ciencia que tiene que ver con esa unidad de uno con uno mismo y esa conexión real que nos permite después conectar con los demás. Sostengo que de la manera en la que uno conecta con la parte más profunda de su corazón, lo lleva e invita a querer generar vínculos con el otro y con ello suceden cosas«.

El autor ha colocado al corazón en el centro, en lugar de la cabeza, «porque afirmo que no somos nuestros pensamientos, que no somos nuestros sentimientos, que no somos nuestra voluntad, pero no porque eso no forme parte de nosotros, sino porque creo que uno de los graves problemas que hemos tenido es hacer de nuestra potencia nuestra identidad. Somos mucho más«.

En épocas en que recuperar los pensamientos budistas y estoicos, o practicar mindfulness, para buscar un mayor bienestar y desarrollo personal están en rabiosa vigencia, Corominas explica que su metodología integra todo ello, tras estudiarlo a fondo y sin rechazarlo, pero va más allá vinculándolo al pensamiento humanista y a nuestra propia cultura como europeos.

«El giro copernicano que planteo en este libro es buscar no solamente compensar a través de técnicas tus dolores, la ansiedad, la angustia, el estrés o lo que sea, sino trascender el bienestar por toda una filosofía que tiene que ver con la felicidad como un concepto de florecimiento de eudaimonía, de plenitud y de llenar ese vacío existencial que existe en el ser humano«, asegura.

«Además de dar respuesta a las necesidades básicas y perentorias, lo que buscamos es sentido, identidad y propósito. Y cuando conectas con esto en lo más hondo de ti conectas con el amor, te sabes amado, único, irrepetible y singular«, añade.

Más allá de las creencias propias y de cada uno, «lo que sostengo -continúa Corominas- es que el ser humano está sellado por una realidad que es el amor, que podemos llamarle Dios o de distintas maneras, pero tengo claro es que si existimos es por un acto de amor y a eso podemos acceder para trascender«.

Un buen líder

'Corfulness. La revolución silenciosa del corazón' Autor: Oscar Corominas

Editorial: Colorfullbooks

Páginas: 280.

En su día a día, el fundador de Corfulness Global ejerce como mentor, conferenciante y formador de directivos. Su especialidad es el liderazgo ético y el alto rendimiento. Para él, además colaborador del MIT Professional Education en su programa de 'Liderazgo en innovación' desde hace seis años, un buen líder hoy «tiene que salir de la inercia, de buscar soluciones atropelladas simplemente para apagar juegos. Debe ser alguien capaz de autodistanciarse y tener esa naturaleza más profunda para alcanzar una determinada serenidad«.

«El concepto de serenidad -apunta- es clave en estos momentos donde la agitación, las prisas y las urgencias se imponen frente a lo importante«.

Ese líder debe poseer también, a su juicio, «sentido de trascendencia. Esto tiene que ver con hacer un desplazamiento de tu propio interés al otro e integrar la mirada de querer su bien y buscar el bien común. Esa cualidad de conectar realmente con el bien de los demás genera una 'autoritas' que superas la protestas«.

«Al final, lo que tiene que ganarse el líder es la confianza del liderado, de sus equipos, porque solamente desde la confianza se puede lograr lo que es la piedra filosofal, y es que las personas hagan las cosas porque quieren, no porque tengan o deban«.

El abogado advierte que en su experiencia en ámbitos como el Parlamento Europeo vio que, «en lugar de fomentarse la comunicación, se fomenta la incomunicación». Y señala que eso sucede porque «en ese ruido, en ese enredo de la falta de coherencia y simetría entre lo que piensas, haces y actúas, sigue la lógica de fomentar un sujeto fragmentado. Y cuando tú eres un sujeto fragmentado, lo que consigues es una experiencia de escasez, una experiencia de orfandad incluso, porque uno deja de conocerse bien a sí mismo y eso se traduce en que el miedo se apodera de la persona«.

«'Corfulness' -concluye- mira de cara a la realidad y a aquellas cuestiones que se nos presentan en el día a día, porque es consciente que tenemos recursos más que sobrados en nuestro interior para dar una respuesta de sentido que de alguna manera complete esa insuficiencia que se nos plantea por esa contingencia de mortalidad, los límites y el sufrimiento«.

