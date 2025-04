La canción que los expertos aconsejan para calmar la ansiedad y que es tan efectiva como tomar ansiolíticos

Los problemas de salud mental parecen haber dejado de ser un tema tabú en nuestra sociedad desde hace poco tiempo. Según diferentes estudios, la ansiedad es una de las afecciones más comunes entre los ciudadanos españoles, incluyendo jóvenes y adolescentes.

Los últimos datos de 2023 del Ministerio de Sanidad indicaban que la ansiedad afecta al 6,7% de la población y que afecta a las mujeres casi el doble que a los hombres, enconcreto un 8,8% frente al 4,5%. Además, el pasado año también se conoció el dato de que España es el país con mayor consumo de benzodiacepinas, un medicamento ansiolítico, de acuerdo a los datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

Aunque el uso de la medicina puede ayudar en cierta medida con este problema de salud mental, hay muchos otros factores que tendrían que mejorar en la vida de una persona para conseguir mitigarla, reducirla o eliminarla, algo complicado. Lo cierto es que existen alternativas a ello, además de recurrir a psicólogos o psiquiatras, y diferentes expertos han investigado, e investigan, sobre cuáles pueden ser las mejores opciones contra la ansiedad y para su prevención.

Algunas de las más conocidas podrían ser la meditación, el deporte, realizar ejercicios respiratorios, la aromaterapia, una buena conducta del sueño, etcétera. Otro de los remedios que se han estudiado en los últimos años ha sido la musicoterapia. Tal como indicaron los investifadores de un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania, hay canciones concretas que pueden ayudar a relajarnos y ser tan eficaces como los fármacos para la ansiedad.

Esta investigación tuvo en cuenta a 157 pacientes a los que se les pusieron canciones como Someone like you' de Adele, 'Strawberry Swing, Porcelain' de Moby o Canzoneta Sull'aria de Mozart. A pesar de que todas ellas producen sensación de calma, solo una, no mencionada en los ejemplos anteriores, ha sido la que se ha considerado que puede ayudar a calmar la ansiedad. Se trata de la canción 'Weightless', de la banda Marconi Union.

Los datos biométricos del estudio expusieron que esta melodía, además de ayudar a los participantes a reducir su ansiedad, estos indicaron que habían podido carlmarse más que al tomar un medicamento o que cuando recibían un masaje. En concreto se indica que la canción logró un 6% más de efectividad que las técnicas mencionadas. En concreto en la investigacion hubo dos grupos, uno al que se le administró anestesia local y se le uso la canción durante tres minutos, y al otro se le administró midazolam. Los resultados concluyeron que esta música redujo los niveles de ansiedad en un 65% y los niveles fisiológicos habituales en reposo un 35%.

La canción 'Weightless', de la banda Marconi Union, dura unos ocho minutos y está compuesta con melodías suaves de piano y guitarra, sin contar con ninguna parte repetida, algo que causa que el cerebro no tenga la necesidad de intentar adivinar qué va a sonar. Richard Talbot, integrande de Marconi Unión, expresó que «fue fascinante trabajar con un terapeuta para aprender cómo y por qué ciertos sonidos afectan el estado de ánimo de las personas. Siempre supe el poder de la música, pero anteriormente escribimos usando nuestras intuiciones».