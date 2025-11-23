Suscribete a
ABC Premium

Arthur Brooks, experto en longevidad y 'gurú' de la felicidad en Harvard: «Caminar es una de las mejores cosas que puedes hacer para reducir los síntomas depresivos y la ansiedad»

En opinión del experto, caminar no solo regula el metabolismo, sino que conecta al ser humano con su propio diseño evolutivo

Ángel Durántez, pionero en medicina de la longevidad en España: «No existe un medicamento que pueda comprimir todo lo bueno que puede hacer el ejercicio»

Ana Galeote, fisioterapeuta y experta en longevidad: «Puedes hacer ejercicio y ser sedentario, una hora y media de ejercicio al día a veces no compensa»

Arthur Brooks, experto en longevidad y 'gurú' de la felicidad en Harvard: «Caminar es una de las mejores cosas que puedes hacer para reducir los síntomas depresivos y la ansiedad»
Arthur Brooks, experto en longevidad y 'gurú' de la felicidad en Harvard: «Caminar es una de las mejores cosas que puedes hacer para reducir los síntomas depresivos y la ansiedad»
Isaac Asenjo

Isaac Asenjo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada paso es una oportunidad para ordenar la mente, cuidar el cuerpo y reconectar con nuestros ritmos biológicos. Y es que caminar es uno de los ejercicios más subestimados que existe para mejorar la salud, una de las actividades físicas más accesibles y recomendadas ... por quienes saben de esto del bienestar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app