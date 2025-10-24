Ángela Esteban, psicóloga: «Los conflictos no son un signo de fracaso, son una parte inevitable y necesaria para aprender a relacionarnos mejor»

El ser humano, por naturaleza, es un ser social. Desde que nace, necesita del contacto con otros para desarrollarse, para comprender el mundo y para construir su identidad. Sin embargo, esa misma interacción que nos enriquece puede ser también fuente de fricciones, ... desencuentros y malentendidos. Saber convivir no siempre es sencillo, y muchas veces carecemos de las herramientas necesarias para manejar los conflictos de manera saludable. Con el propósito de ofrecer orientación en este terreno, la psicóloga Ángela Esteban ha compartido a través de su cuenta de Instagram una serie de pautas que ayudan a transformar los desacuerdos en oportunidades de crecimiento personal y relacional.

«Los conflictos no son un signo de fracaso, son una parte inevitable y necesaria para aprender a relacionarnos mejor», explica la especialista, revelando que su planteamiento se aleja de la idea de que discutir o tener diferencias es algo negativo. Por el contrario, propone ver esas situaciones como un espacio donde se pone a prueba la madurez emocional y la capacidad de empatía de cada persona. Lo importante, sostiene, no es evitar los conflictos, sino aprender a gestionarlos con inteligencia emocional.

Herramientas para gestionar los conflictos

Uno de los primeros consejos de la psicóloga es detenerse antes de reaccionar. En momentos de tensión, el impulso suele dominarnos, y eso puede llevar a respuestas impulsivas que agravan la situación. «A veces, lo más urgente no es responder… sino regularte primero», advierte. Por ello, sugiere tomarse unos minutos para identificar qué se está sintiendo y qué se necesita antes de hablar. Un ejemplo de ello, según propone, podría ser reconocer el propio estado emocional con honestidad: «Estoy tan enfadada que no voy a poder escuchar. Necesito unos minutos para calmarme antes de responder». Este pequeño gesto, que parece simple, puede cambiar completamente el rumbo de una conversación difícil.

La experta insiste también en la importancia de la escucha activa, que define como «escuchar para entender, no para responder». Según explica, «escuchar no es esperar tu turno para hablar, sino comprender lo que te dice» el otro. En este sentido, recomienda adoptar una actitud más curiosa que defensiva: «Pregúntate: ¿Qué está intentando decirme realmente? ¿Qué emoción hay detrás de sus palabras?». Un ejemplo, señala, podría ser expresar comprensión de esta forma: «Cuando me hablas así, entiendo que te sientes frustrado porque crees que no te estoy escuchando».

Por otro lado, sostiene que la comunicación mejora sustancialmente cuando se utilizan mensajes en primera persona. Este tipo de formulaciones ayudan a evitar la culpabilización del otro y a poner el foco en lo que uno experimenta. «Evita culpar, expresa cómo te sientes y qué necesitas (facilita la empatía)», añade. Antes de hablar, conviene preguntarse: «¿Estoy expresando mis emociones y necesidades… o estoy atacando al otro?». Un ejemplo claro sería decir: «Me siento ignorada cuando no me preguntas mi opinión».

Otro aspecto clave es distinguir entre hechos y suposiciones, una confusión habitual que genera numerosos malentendidos. «Muchas discusiones surgen de lo que imaginamos, no de lo que realmente pasó», subraya la especialista. De ahí que sea útil plantearse: «¿Estoy hablando desde los hechos o desde mis interpretaciones subjetivas?». La diferencia puede verse en un ejemplo sencillo: Hecho: «Llegaste tarde». Interpretación: «No te importo». En el primer caso se expone una realidad; en el segundo, una conjetura que puede herir y alejar.

Otra herramienta fundamental es resumir y validar lo que se ha escuchado, un gesto que demuestra empatía y comprensión. «Validar no es dar la razón, sino reconocer la emoción que siente la otra persona», explica. En este punto, propone preguntarse: «¿Cuál es el objetivo de lo que ha dicho? ¿Cómo puedo acoger su emoción?». Un ejemplo sería decir: «Entonces te sentiste dolida cuando no te avisé, ¿cierto? Entiendo que te haya dolido. No era mi intención, perdona».

La psicóloga recuerda también que los conflictos no deben entenderse como una competición. «Un conflicto no se resuelve si el objetivo es tener la razón. No existen los 'ganadores'», afirma. En lugar de buscar quién tiene más argumentos, invita a reflexionar: «¿Qué es más importante: tener la razón o entendernos mejor y resolverlo juntos?». Como ejemplo, sugiere reformular la conversación hacia la cooperación: «Sé que ambos queremos lo mismo: sentirnos escuchados y encontrar una solución, vamos a centrarnos en eso».

Superada esa etapa, la especialista recomienda llegar a un acuerdo o solución que aborde la raíz del conflicto. «Se trata de encontrar una solución, teniendo en cuenta ambas partes, y un aprendizaje», apunta. Antes de darlo por cerrado, conviene plantearse: «¿Qué podemos hacer diferente para que esto no vuelva a dolernos igual?». Por ejemplo: «Entiendo que necesitas que te avise con tiempo, y yo necesito flexibilidad. Podemos acordar que te escriba antes si veo que no llego, ¿te parece?»

Finalmente, la psicóloga destaca la importancia de cuidar el vínculo tras el conflicto. «Hay que reparar el daño y acercarse al otro para fortalecer la relación tras el conflicto», sostiene. Preguntarse «¿He reconocido mi parte del conflicto? ¿Qué podemos hacer para acercarnos?» es, según la experta, fundamental para restaurar la confianza. Y, como ejemplo, propone: «Lamento cómo te hablé antes, quiero hacerlo mejor. Pero también gracias por escucharme, no fue fácil para ambos».

En definitiva, tal y como señala la psicóloga, los conflictos no son un obstáculo a evitar, sino una oportunidad para conocernos mejor, aprender a comunicarnos y fortalecer nuestros lazos. Con las herramientas adecuadas, incluso las conversaciones más difíciles pueden convertirse en un puente hacia una relación más sana y auténtica.