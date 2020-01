Las tres reglas de Marie Kondo cuando abras los regalos que trajeron los Reyes

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ya conocidísima Marie Kondo dice que aquellos objetos que no te hacen sentir feliz debes eliminarlos de tu vida. Por ello, Kondo aboga por tirar todo aquello que «sobra» en las casa. Así, recomienda deshacernos de toda la ropa que no nos ponemos mucho, de todos los objetos de decoración que «no nos dan felicidad» y no tener más de 30 libros en casa. Aquellos que ya has leído o no has abierto en mucho tiempo, según ella, deben desaparecer.

Aunque la reina de «desechar» objetos luego venda en su tienda personal encarecidos complementos para nuestra casa, algo contradictorio con su filosofía vital, son muchos los que continúan este método de orden. Y es que sienten que, a través del orden físico en su entorno, también conseguirán orden en su vida.

Ahora, la «gurú» nos da consejos sobre qué hacer con los regalos que nos hagan en Navidad. ¿Qué pasa con ese regalo que te han hecho con mucho amor y cariño, pero no te gusta nada, no te «trae felicidad»?

Son regalos en los que alguien ha invertido tiempo y dinero, pensado específicamente en ti. Son una expresión de amor, pero no encajan con tu gusto. No quieres donarlos, pero tampoco que estén en un armario. Entonces, ¿qué debemos hacer? Marie Kondo propone tres simples reglas:

1. Ábrelos inmediatamente

2. Sácalos del embalaje que traigan

3. Comienza a utilizarlos aunque no te gusten mucho

Utiliza, prueba, dale una oportunidad a todos los regalos al menos una vez, incluso esos que no te dan felicidad. Comenta en su blog Kondo que «la habilidad de sentir y reconocer lo que realmente nos llena solo se gana a través de la experiencia» y que debemos «ser aventureros y dar la bienvenida a las cosas que nos son diferentes».

Aun así, explica la experta que no es necesario que utilices el regalo en cuestión para siempre. «Si intentas utilizarlo y te das cuenta de que aun así no es para ti, da gracias por la felicidad que te aportó en el momento que lo recibiste, y despídelo». Explica también que el verdadero propósito de un regalo es «ser recibido», porque los regalos son «una manera de expresar los sentimientos que tiene alguien hacia ti». «Si se ve desde esta perspectiva, no hay necesidad de sentir culpa si dejamos no utilizamos un regalo que no nos hace felices», concluye.