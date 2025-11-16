Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a días antes de su juicio

Qué pasa en el cuerpo si tomamos vitamina D cada día y a qué hora se debe consumir

Este nutriente necesario para la salud puede obtenerse de manera natural pero también a través de suplementos

Qué pasa en el cuerpo si tomamos vitamina D cada día y a qué hora se debe consumir
Qué pasa en el cuerpo si tomamos vitamina D cada día y a qué hora se debe consumir abc
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nutrir nuestro organismo con las sustancias y componentes necesarios es algo crucial para conseguir una buena salud tanto por dentro como por fuera. En este hecho influye mucho la manera en la que nos alimentamos, ya que, a través de la comida, conseguimos la mayor ... parte de los nutrientes esenciales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app