Qué pasa en el cuerpo si tomamos vitamina D cada día y a qué hora se debe consumir

Nutrir nuestro organismo con las sustancias y componentes necesarios es algo crucial para conseguir una buena salud tanto por dentro como por fuera. En este hecho influye mucho la manera en la que nos alimentamos, ya que, a través de la comida, conseguimos la mayor ... parte de los nutrientes esenciales.

Vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos o grasas son solo algunos de ellos, y la alimentación variada y sana suele garantizar la ingesta mínima recomendada de nutrientes necesarios para un buen desarrollo físico y mental a lo largo de nuestra vida.

Entre las vitaminas, se encuentran varios tipos de ellas, siendo la A la B-6, B-12, la vitamina C, la D o la E algunas de las más importantes. Como se puede leer en el título de este artículo, a continuación te contamos más sobre la vitamina D y, especialmente, sobre su consumo a través de suplementos.

¿Qué hace la vitamina D en el cuerpo y qué pasa si la tomamos a diario?

La vitamina D es un componente indispensable para nuestro organismo ya que hace posible que el cuerpo absorba el calcio, sustancia imprescindible para que nuestros huesos estén fuertes y sanos. Atendiendo a datos del 'National Institutes of Health' la vitamina D también interviene en la movilidad muscular y en la transmisión de los mensajes entre el cerebro y las distintas partes del cuerpo mediante los nervios.

Para obtener la vitamina D de manera natural podemos acudir a alimentos como la leche, pescados como el salmón, el atún o la caballa, la yema de huevo, el queso o algunos tipos de hongos, además de productos enriquecidos con dicha vitamina. A través de la exposición de la piel al sol también conseguimos que el cuerpo produzca este componente. Sin embargo, si aún así no contamos con los valores mínimos de vitamina D en el cuerpo, suele ser frecuente recurrir a suplementos como multivitamínimos y multiminerales, algo que siempre se recomienda consultar con un profesional.

Gracias a cubrir los niveles de vitamina D adecuados para el cuerpo día a día, conseguiremos varios beneficios en la salud como proteger y fortalecer nuestro sistema óseo, prevenir enfermedades de los huesos como la osteoporosis, reducir el riesgo de padecer cáncer de mama, colon, pulmón o recto, ayudar a la salud del corazón y disminuir el riesgo de depresión, ya que la vitamina D es necesaria para el buen funcionamiento del cerebro.

Relación con enfermedades

Además de los beneficios indicados en el párrafo anterior, un nivel correcto de vitamina D en el cuerpo ayuda a evitar enfermedades como la diabetes tipo 2, ya que esta sustancia ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. La esclerosis múltiple es otra enfermedad que se relaciona con bajos niveles de vitamina D en sangre según el 'National Institutes of Health', aunque «los científicos no han estudiado si en verdad los suplementos de vitamina D pueden prevenir esta enfermedad».

Por otro lado, si tenemos unos niveles de vitamina D demasiado elevados, (superiores a 375 nmol/L o 150 ng/mL) pueden causar náuseas, vómitos, debilidad muscular, confusión, dolor, pérdida del apetito, deshidratación, micción y sed excesivas y cálculos renales. Si hablamos de niveles fuertemente por encima de lo recomendado, normalmente dados por una suplementación excesiva, las consecuencias pueden ser mucho más graves, pudiendo llegar a causar arritmias, insuficiencia renal o incluso la muerte.

Según 'National Institutes of Health' ¿Cuánta vitamina D necesito tomar? Bebés hasta los 12 meses: 10 mcg (400 UI)

Niños de 1 a 13 años: 15 mcg (600 UI)

Adolescentes de 14 a 18 años: 15 mcg (600 UI)

Adultos de 19 a 70 años: 15 mcg (600 UI)

Adultos mayores de 71 años: 20 mcg (800 UI)

Mujeres y adolescentes embarazadas o en período de lactancia: 15 mcg (600 UI)

¿Cuándo es mejor tomar la vitamina D?

Respecto al mejor momento del día o la hora más adecuada para tomar la vitamina D, JoAnn Manson, doctora en Medicina y profesora en la Facultad de Medicina de Harvard y jefa de la División de Medicina Preventiva del Hospital Brigham and Women's de Boston, indica lo siguiente, recogido en 'Esquire': «Es importante que se tome con comida, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble», por lo que tomarla a la hora de la comida sería muy adecuado.

Aún así, el profesional cuenta que también se puede tomar a la hora del desayuno o de la cena, pero siempre acompañada de alimentos para una mejor absorción de la misma.