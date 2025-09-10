Suscribete a
ABC Premium

De Schwarzenegger a Coleman: los récords más bestias del culturismo

Descubre las marcas de los culturistas más fuertes que pusieron el listón al alcance de muy pocos

También te puede interesar: La desconocida historia del mítico culturista Tom Platz

Ana Asensio, doctora en Neurociencia: «Leer no es un pasatiempo, sino que permite construir una reserva cognitiva para envejecer mejor»

Dibujo de culturistas posando
Dibujo de culturistas posando adobe fotos
Alfonso M. Arce

Alfonso M. Arce

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Mr. Olympia se otorga al mejor físico en el culturismo; no es una competición de fuerza en sí misma. Sin embargo, la fuerza es un componente esencial para desarrollar esa musculatura tan descomunal, y muchos campeones de esta disciplina han impresionado a propios y ... extraños con los pesos que han llegado a levantar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app