De Schwarzenegger a Coleman: los récords más bestias del culturismo

El Mr. Olympia se otorga al mejor físico en el culturismo; no es una competición de fuerza en sí misma. Sin embargo, la fuerza es un componente esencial para desarrollar esa musculatura tan descomunal, y muchos campeones de esta disciplina han impresionado a propios y ... extraños con los pesos que han llegado a levantar.

Entre los campeones de Mr. Olympia más fuertes de la historia de este deporte, vamos a determinar quiénes destacaron basándonos en la información disponible sobre las sentadillas, el press de banca, el peso muerto y algunos otros parámetros de fuerza de cada uno de ellos, pero antes ¿crees que todos los culturistas participan en la misma competición?

¿Por qué no todos los culturistas son iguales?

Aunque para cualquier persona ajena a este deporte la percepción sea siempre la misma (cuerpos muy musculosos y definidos), hay diferentes categorías dentro del Mr.Olympia:

212 (Men's 212)

- Límite de peso: 212 libras (96 kg) en competición.

- Diseñada para atletas más bajos que no podrían competir en Open por masa.

- Busca musculatura grande y definida, pero ajustada al peso.

Classic Physique

- Límite de peso proporcional a la altura (según tabla oficial).

- Estética inspirada en la 'era dorada' (Arnold, Zane): cintura estrecha, líneas armoniosas, poses clásicas.

- Menos volumen que el Open, más énfasis en simetría y forma.

Men's Physique

- Límite de peso también proporcional a altura (pero más bajo que Classic).

- Menos masa muscular, look más «fitness de playa».

- Posan con bañador tipo bermuda, se juzga mucho el torso y los hombros, menos énfasis en piernas.

Open (Men's Open Bodybuilding)

- Sin límite de peso.

- El tamaño muscular máximo es la prioridad, junto con la definición y proporción.

- Es la categoría «histórica» (Coleman, Arnold, Yates, Big Ramy…) y cuando se habla en general del Mr.Olympia se hace referencia al campeón de esta categoría absoluta.

Resumiéndolo en una frase: 212 equivaldría a físicos compactos y fuertes, Classic representa a la estética 'old school', Physique sería la categoría de los físicos más atléticos y comerciales. La categoría Open es la de la monstruosidad muscular sin límite, en ella podemos encontrar a las figuras más famosas y, también, a los atletas más fuertes.

Ganar el Mr. Olympia está al alcance de muy pocos. Algunos de sus campeones lo han conseguido varias veces a lo largo de sus carreras. Ronnie Coleman y Lee Haney ostentan el récord con ocho victorias cada uno, mientras que los legendarios Arnold Schwarzenegger y Phil Heath les siguen de cerca con siete títulos. Estas son las cifras de los diez mejores:

Franco Columbu

Con un peso de entre 84 y 90 kg, el «Sansón de Cerdeña» es uno de los competidores más fuertes en la historia del Olympia. No solo compitió en culturismo, sino que también participó en la primera edición del campeonato «El Hombre Más Fuerte del Mundo» en 1977. A lo largo de su carrera logró levantar 300 kg en sentadillas, 230 kg en press de banca y 340 kg en peso muerto.

Jay Cutler

El cuatro veces campeón Jay Cutler fue el eterno rival de Ronnie Coleman. Aunque se centraba en la calidad muscular, Cutler también movía grandes pesos. Logró 317 kg en sentadillas, 260 kg en peso muerto y 240 kg en press de banca.

Sergio Oliva

Sergio Oliva, conocido como «El Mito», comenzó su carrera en el levantamiento de pesas antes de ganar el Mr. Olympia en 1967, 1968 y 1969. Aunque no hay registros de su peso muerto máximo, se sabe que podía hacer diez repeticiones de sentadillas con 225 kg.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger, siete veces ganador del Mr. Olympia, necesita muy poca presentación. Es la cara más reconocida de la historia del culturismo gracias a sus éxitos en la gran pantalla. Logró 250 kg en sentadillas, 310 kg en peso muerto y 230 kg en press de banca.

Frank Zane

Aunque Frank Zane es conocido por su dedicación a la simetría, también mostró fuerza notable. Levantaba 182 kg en peso muerto y 127 kg en press de banca. Más adelante, logró levantar 182 kg en sentadillas.

Brandon Curry

Brandon Curry, campeón en 2019, es conocido por su gran volumen de levantamiento. Ha levantado 125 kg en press de banca y 230 kg en sentadillas.

Mamdouh «Big Ramy» Elssbiay

Big Ramy, campeón en 2020 y 2021, pesa más de 136 kg y ha levantado 160 kg en press de banca y 260 kg en sentadillas.

Ronnie Coleman

Ronnie Coleman es conocido por tener la mayor cifra total en levantamiento de pesas entre los campeones de Mr. Olympia. Su legendario video de sentadillas de 360 kg ha acumulado más de 61 millones de visualizaciones en YouTube. Coleman levantó 360 kg en peso muerto y 230 kg en press de banca, estableciendo un nuevo estándar en el culturismo.

Hadi Choopan

Hadi Choopan ha ganado popularidad por su combinación de potencia y simetría. Puede levantar 300 kg en sentadillas y 200 kg en press de banca.

Dorian Yates

Dorian Yates, seis veces campeón, fue pionero en el entrenamiento de alta intensidad. Logró 218 kg en sentadillas, 182 kg en press de banca inclinado y 184 kg en peso muerto.

A la hora de concluir quién es el más fuerte tendríamos que analizar los registros desde diferentes puntos de vista, al margen del valor absoluto del peso levantado, también es relevante la denominada fuerza relativa (Strength Index) que se refiere al peso total levantado respecto al peso corporal del atleta. En esta tabla se puede ver el resumen de todos los datos anteriores:

(Nota: valores con «~» son estimaciones usando fórmulas de 1RM (Epley) a partir de repeticiones conocidas. Fuentes principales: vídeos oficiales, entrevistas con los atletas, Iron Man Magazine, Muscle & Fitness, registros de competiciones de powerlifting/halterofilia)

Conclusión: ¿Quién es el Mr. Olympia más fuerte de la historia?

• Más fuerte en términos absolutos: Ronnie Coleman, con un total de 954 kg documentados en los tres grandes levantamientos.

• Más fuerte libra por libra: Franco Columbu, con un Strength Index de 9,88, imbatible incluso décadas después de su retirada.

Como datos curiosos, Hadi Choopan se coloca muy alto en fuerza relativa pese a no ser de los más pesados, y Arnold presenta un equilibrio notable entre fuerza bruta y peso corporal. Todos estos hombres tienen en común, sin excepción, el ser la muestra clara de que para desarrollar un físico de élite para este deporte, hay que mover grandes cargas habitualmente.