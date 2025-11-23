José Francisco López Gil, nutricionista, desmonta algunos de los principales mitos del fitness: «El más extendido es...»

Cada vez más gente busca ponerse en forma. Sin embargo, el mundo del fitness sigue arrastrando un buen puñado de mitos que confunden, frustran y, a veces, llevan a entrenar de forma contraproducente. Pero ¿cuáles son los errores más habituales que aún circulan por ahí?

Sobre este tema ha hablado el prestigioso doctor en Ciencias del Deporte, José Francisco López Gil, colaborador del reconocido estudio Global Burden of Disease. Lo ha hecho en el podcast Fit Generation Nutrición, donde repasó algunos de los mitos más extendidos en torno al ejercicio, la pérdida de grasa y la suplementación.

¿Se puede perder grasa de forma localizada?

El primero de ellos tiene que ver con la famosa creencia de la «grasa localizada». El entrevistador le plantea si es posible quemar grasa en zonas concretas mediante ejercicios específicos, citando un estudio de 2017 que apuntaba en esa dirección.

López Gil lo desmonta de inmediato: «Respuesta corta: no se puede». Explica que la pérdida de grasa es un proceso sistémico, que el estudio tenía múltiples limitaciones —pocos sujetos, solo mujeres, duración muy corta y sin claros datos comparativos— y que no se puede extrapolar a la población general.

Suplementos ¿funcionan?

El segundo mito gira en torno a los suplementos para adelgazar o ganar músculo. ¿Funcionan? El experto matiza que lo primero es definir qué significa «funcionar». Muchos generan expectativas irreales que los usuarios no ven cumplidas. Aun así, reconoce que algunos tienen evidencia: la cafeína puede ayudar a perder grasa y a rendir mejor, aunque sin grandes cambios; y la creatina monohidrato, siempre que no haya patologías renales, es segura y útil para mejorar el rendimiento y favorecer indirectamente las ganancias musculares.

A partir de ahí, López Gil aclara que ningún suplemento obra milagros: no se pasa «de mover 50 kilos en banca a 120» solo por tomar creatina. En deportes muy específicos pueden tener sentido sustancias como la beta-alanina o la citrulina, y en personas con déficits comprobados, el omega-3 o la vitamina D. Pero fuera de esos casos, su consejo es claro: «save your money».

¿Si entreno abrigado para sudar, adelgazaré más?

Otro clásico que desmonta es el de entrenar muy abrigado para adelgazar más. El entrevistador menciona a deportistas de élite que lo hacen. El científico lo etiqueta directamente como «mito». Solo puede tener sentido en deportes donde los atletas necesitan perder líquidos rápidamente para dar el peso en una báscula. Se deshidratan, se pesan y luego recuperan. Para el resto de la población, no sirve para nada.

¿Es necesario sufrir?

También comenta el lema del culturismo «no pain, no gain». ¿Hace falta sufrir para progresar? El experto dice que hay que trabajar, sí, pero sin caer en extremos. Ni matarse en cada sesión ni esperar resultados haciendo «dos series, subiendo un vídeo a Instagram y charlando con el colega».

¿Sirven de algo los baños de hielo?

Sobre los baños de hielo, tan populares ahora, López Gil es cauto. Pueden ayudar a reducir la percepción del dolor y, en contextos de alto rendimiento con sesiones muy seguidas, podrían mejorar la recuperación. Pero no los considera necesarios para la población general ni algo que deba recomendarse de forma masiva. Si a alguien le funciona a nivel personal, adelante, pero no es un requisito ni una herramienta mágica.

¿Se ponen demasiado 'grandes' las mujeres que levantan pesas?

Uno de los mitos más repetidos en redes es que las mujeres que levantan pesas «se ponen demasiado grandes». El experto cuestiona directamente el concepto de «demasiado grande» y recuerda que biológicamente es complicado alcanzar niveles de musculación extrema sin farmacología. Con niveles más bajos de testosterona, las mujeres no tienen un entorno hormonal que favorezca ese crecimiento desmesurado.

El mayor mito del deporte

Finalmente, López Gil señala cuál considera el mito más dañino: las falsas expectativas. Ya sea desde suplementos milagro o desde influencers que presentan su estilo de vida como garantía de resultados, el problema es quién está al otro lado de la pantalla. Un adolescente de 14 o 15 años puede interiorizar mensajes irreales sobre su cuerpo o su progreso. Por eso insiste en la responsabilidad de comunicar con rigor y sin vender sueños imposibles en un sector donde abundan los atajos que no llevan a ninguna parte.