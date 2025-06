El gimnasio de la vida: por qué el movimiento importa más que el ejercicio

Moverse más a lo largo del día tiene un impacto real y profundo en la salud. Por eso los expertos inciden en la importancia de convertir el NEAT ('non-exercise activity thermogenesis') en el mejor aliado para activar el metabolismo. De hecho este concepto ... hace referencia al conjunto de movimientos espontáneos y no estructurados que se realizan diariamente y que no están asociados con el ejercicio formal o planificado, como explica el Dr. Helios Pareja (@heliospareja), profesor, experto en fisiología del ejercicio y nutrición de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y autor de 'Inteligencia metabólica' (Alienta). Desde subir escaleras en lugar de usar el ascensor a bajarse dos paradas antes del autobús o caminar durante una llamada telefónica pasando por recoger la cocina, ordenar la habitación o arreglar el jardín, lo cierto es que aunque estas acciones parezcan insignificantes pueden ser de gran ayuda para mantener un balance energético favorable pues, como recuerda el Dr. Pareja, activan los músculos y van sumando gasto calórico a lo largo del día.

Comparte esta opinión Aleix Arimany (@_aleix), especialista en entrenamiento de fuerza, movilidad y readaptación y autor de '¡Muévete más, vive mejor!' (Oberon), quien añade que además de optar por el movimiento tanto en casa como en el trabajo también influye cómo se organizan las actividades de ocio, pues jugar de forma activa y en la naturaleza con los niños, pasear después de cenar o aprovechar para hacer tareas del hogar mientras se ve una serie son, según precisa, pequeños gestos con «un efecto acumulativo potente». Se trata de aprovechar, como aconseja Arimany, cualquier oportunidad para moverse, pero sin obsesiones y siendo conscientes de que el cuerpo agradece ese goteo constante de movimiento. «Aumentar el nivel de actividad física diaria ayuda a regular el azúcar en sangre, mejora la sensibilidad a la insulina, previene la diabetes tipo 2, favorece la circulación, mantiene a raya la presión arterial y reduce el riesgo de infartos, ictus y accidentes cerebrovasculares», declara.

Destaca este efecto acumulativo el Dr. Pareja, quien apunta que resulta especialmente valioso para quienes tienen poco tiempo, trabajos sedentarios o una motivación limitada para la práctica de ejercicio reglado: «Algunos creen que por dejarse la piel haciendo ejercicio y sudando la camiseta dos o tres días a la semana ya lo tienen todo hecho y les parece irrelevante pasarse sentado el resto del día o incluso tener un ocio sedentario durante el resto de la semana, pero es la suma de muchas pequeñas cosas que aporta el NEAT lo que marca la diferencia», apunta. Sin embargo, como aclara el Dr. Pareja, desde el punto de vista científico ya se ha demostrado que la relación entre la actividad física y salud no tiene por qué pasar necesariamente por generar las adaptaciones fisiológicas que se producen con la práctica de ejercicio con una intensidad, una duración y una programación determinadas. «Los movimientos cotidianos acumulados a lo largo del día pueden llegar a impactar tanto o más que una sesión de ejercicio estructurado en la salud, pero es importante que esa dosis sea diaria porque eso será lo que permita equilibrar el metabolismo», revela.

Subir escaleras a diario, una buena forma de aumentar el NEAT,

Eso sí, el experto insiste en que el NEAT no reemplaza el ejercicio físico estructurado, sino que lo complementa. «Ambos tipos de actividad trabajan en sinergia para maximizar el impacto metabólico», precisa.

12 actividades cotidianas que ayudan a aumentar el NEAT Ascenso de escaleras a paso rápido MET* 8,8

MET* 8,8 Transporte de cargas subiendo escaleras MET* 8,3

MET* 8,3 Danzas como disco, folclore, danza irlandesa, country, polca, danza en línea... MET* 7,8

MET* 7,8 Ciclismo a ritmo propio MET* 6,8

MET* 6,8 Natación recreativa, sin realizar vueltas MET* 6,0

MET* 6,0 Juego con niños (caminar y correr) y esfuerzos intensos MET* 5,8

MET* 5,8 Caminata, de 4,5 a 5,5 km/h, en descenso, pendiente del 1-5% MET* 5,3

MET* 5,3 Mudanza, movilización de cargas ligeras MET* 5,0

MET* 5,0 Caminata 6,5 km/h en llano, superficie firme, paso muy rápido MET* 5,0

MET* 5,0 Ordenar la habitación (con intensidad) MET* 4,8

MET* 4,8 Bailar salsa, merengue, bamba, flamenco y swing MET* 4,5

MET* 4,5 Caminata a paso normal en un campo arado o sobre la arena MET* 4,5

*El MET (Metabolic Equivalent of Task) permite comparar el gasto calórico asociado a diferentes actividades con el del metabolismo basal. Ejemplo: 1 MET representa el gasto energético en reposo, una actividad de 2 MET duplica el gasto energético de estar en reposo; una de 3 MET lo triplica... Fuente: Ainsworth, Bárbara E. et al. «2011 Compendium of physical activities: a second updates of codes and MET values». (recogido en 'Inteligencia metabólica', del Dr. Helios Pareja.

Atletas sedentarios

Lo habitual es pensar que con ir un par de veces al gimnasio ya se cumple con la salud. Pero, como señala Arimany, tener una vida realmente activa más allá del entrenamiento. «Es cierto que sumar sesiones de ejercicio estructurado como salir a correr, participar en una clase dirigida o levantar pesas pueden tener un impacto positivo. Pero lo que marca la diferencia es cómo se mueve esa persona durante el resto del día. Caminar más, hacer pausas activas, subir escaleras, hacer las tareas del hogar... Todo cuenta. Y son esas acciones repartidas a lo largo del día lo que permite complementar el ejercicio y potenciar sus beneficios», recuerda.

La clave radica en que todo suma y que cada movimiento cuenta si lo que se desea es mantener un ambiente metabólico activo. Eso sí, como advierte Rober Sánchez (@robsemueve), divulgador y educador del movimiento, en su libro 'No hagas ejercicio, ¡puedes moverte! (Plataforma Editorial), no se trata de usar este recurso como una excusa para evitar hacer ejercicio sino como una herramienta para la moverse de forma intencionada, consciente, deliberada y con propósito que requiere invertir tiempo, energía, foco y entrega para convertir el cuerpo en un instrumento ágil, fuerte y flexible desde la curiosidad, el disfrute y las ganas de acabar con el sedentarismo. «Piensa en verbos como trepar, saltar, cargar, balancearse, lanzar, equilibrarse, ponerse boca abajo, deslizarse, patear, danzar... Imagina un cuerpo capaz de todo eso y más», plantea.

Se trata, por tanto, de reducir al máximo los periodos de inactividad pues pasar muchas horas sentado tiene efectos negativos, incluso para aquellos que entrenan en el gimnasio varios días a la semana.