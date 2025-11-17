Las Gemelas Pin, sobre su libro 'Mamás guerreras': «Ayudamos a crear unos hábitos de 10, no un cuerpo de 10»

Su espíritu guerrero y motivador es contagioso. Pero además son capaces de ver más allá de las quejas y las excusas. Esther y Gemma Pineda (Madrid, 1989) son conocidas como Gemelas Pin (@gemelas_pin en instagram, donde cuentan con más de 100.000 seguidores) son ... un referente en el ámbito del entrenamiento personal. Su historia personal y profesional se ha forjado a base de superación, esfuerzo y disciplina. Fueron nadadoras profesionales durante 11 años y llegaron a competir al máximo nivel, logrando reconocimiento tanto nacional como internacional. Después se licenciaron en Magisterio y completaron su formación como Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas así como en especialidades como la musculación, el fitness, la halterofilia y la nutrición.

Desde 2015 ayudan como entrenadoras y expertas en nutrición a cambiar la vida de muchas mujeres no solo a nivel físico sino también mental. Algo que para ellas es aún más importante pues aseguran que trabajar desde el interior es la clave para alcanzar los objetivos que una se proponga.

Colaboran con medios de comunicación de forma habitual y, desde 2019, diseñan para ABC Bienestar rutinas específicas y ejercicios para convertir la actividad física en un modo de vida. Y además han publicado recientemente el libro 'Mamás guerreras' (Larousse), una guía de cuatro semanas que combina entrenamiento físico progresivo, nutrición saludable y trabajo de autoestima y cuidado emocional. A lo largo de su obra las hermanas Pineda acompañan a cada lectora en su proceso de recuperación en el posparto, que es una de las etapas más transformadoras y exigentes de la vida, aportando herramientas accesibles, consejos y rutinas de ejercicios realistas y, sobre todo, una profunda empatía por los retos que implica esta etapa.

Libros para cuidarse Mamás guerreras Autor: Gemelas Pin. Editado por: Larousse. Páginas: 160. Precio: 18,95 euros.

Basándose en su trayectoria deportiva de élite, en su formación académica y en la experiencia tanto con otras mujeres como con su propia maternidad (en el caso de Gemma) incluyen en este libro todo lo necesario para motivar sin agobiar y para ayudar a avanzar sin buscar la perfección pues, como aclaran las autoras: «Queremos ayudar a que nuestras guerreras consigan unos hábitos de 10, no un cuerpo de 10». De hecho tanto Gemma como Esther insisten en que «no se trata de ser superheroínas, sino de recuperar su poder a través del autocuidado».

Y la razón por la que han decidido enfocarse en una etapa tan demandante como el posparto o los años posteriores al nacimiento a un bebé es porque, según aseguran, es una de las etapas en las que más cuesta retomar el control y volver a cuidarse. «Se olvidan de priorizarse, suelen dejarse en el último lugar, se olvidan de ellas mismas y se centran en cuidar de todo y de todos, no solo del bebé o de sus hijos. Pero en el libro les ayudamos a entender que con solo dedicar 30 minutos al día se pueden sentir mucho mejor», asegura Esther Pineda. «Y eso les ayudará a encontrarse mejor emocionalmente, ganar autoestima, seguridad, confianza, cuidar sus relaciones personales, descansar y dormir mejor o incluso tener más claridad mental para resolver sus problemas», explica Gemma Pineda.

Pequeños pasos

Estructurado en cuatro grandes bloques, el libro 'Mamás guerreras' incluye desde reflexiones íntimas y confesiones personales hasta rutinas de ejercicios adaptadas, menús orientativos y ejemplos reales de otras madres que han logrado integrar el bienestar físico como parte de su día a día.

El plan propone entrenamientos efectivos cuya dificultad se puede ir aumentando de forma progresiva a través de ejercicios sencillos, rutinas de autocuidado, pautas de alimentación consciente y acceso a vídeos diseñados para seguir las rutinas en tiempo real.

Pero además explican todo aquello que puede contribuir a convertir el movimiento en un hábito, así como ejercicios fáciles de autocuidado para mejorar la autoestima y la seguridad en una misma. «No estamos ofreciendo fórmulas mágicas, sino técnicas con las que llevamos trabajando muchos años con todo tipo de guerreras. Sabemos que funcionan cien por cien y que las puede seguir cualquier persona, haya hecho o no ejercicio previamente», aclara Esther Pineda.

Una de las claves de su técnica reside en evitar la autoexigencia y las presiones ya que, según explican, cuando una mujer empieza a cuidarse, haya o no sido madre; la clave del éxito siempre va a ser hacerlo de forma progresiva, poniéndose metas pequeñas y alcanzables y felicitándose por ellas. «No se puede pasar de 0 a 100 en un día, ni retarse constantemente a entrenar todos los días porque con eso lo único que se consigue es frustrarse y abandonar. Es mejor hacer un poco cada día, o un poco cada dos días, pues esos pequeños logros serán los que, sumados en el día a día, podrán convertirse en hábitos. Hacer ejercicio tiene que llegar a ser algo así como lavarse los dientes, algo que haces en tu día a día casi sin darte cuenta», propone Esther Pineda.

Las Gemelas Pin, durante la entrevista en ABC Bienestar

«Haz ejercicio, aunque sea sin ganas»

Para las Gemelas Pin no hay excusas a la hora de hacer ejercicio pues, tal como explican, también ellas han pasado momentos difíciles, no solo a nivel personal sino desde el punto de vista físico. «También hemos sufrido etapas duras en las que no teníamos ganas de nada, hemos adelgazado, hemos engordado, hemos perdido la motivación, nos hemos frustrado y en algunos momentos también nos ha superado el estrés, el cansancio, el sueño e incluso la frustración. Pero la clave para afrontar todo eso es la disciplina», explica Gemma Pineda.

Por eso lo que proponen es «hacer ejercicio siempre, moverse siempre, aunque sea sin ganas o incluso cansadas». Tal como aclara Esther Pineda, muchas veces no llega la motivación y tampoco las ganas, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer pues lo que siempre hay que tener claro es que para conseguir lo que uno se proponga los cuatro pilares son la constancia, el esfuerzo, la organización y la disciplina.

Y si a eso se añade el interés por llevar una alimentación saludable que aporte energía y reduzca la inflamación el resultado será, como desvelan las Gemelas Pin, un círculo virtuoso que nos haga llevar cada día una vida más saludable.