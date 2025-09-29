El fisioterapeuta Toni Pérez explica por qué entrenar la fuerza es un seguro para no lesionarnos

Fortalecer la musculatura es clave para mantener autonomía, calidad de vida y resiliencia frente a la enfermedad. La ciencia ya está cansada de demostrar que hacer ejercicio disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes, que reduce las probabilidades de padecer algunos tipos de cáncer, rebaja el riesgo de sufrir estrés y Alzheimer, mejora los síntomas de la depresión. Sin duda, nuestro cuerpo lo agradece.

«Es clave entrenar fuerza, sobre todo de la que todos conocemos como 'core'», indica Toni Pérez Trigos, conocido en redes como @fisioteduca, en el pódcast 'Abecederaio del Bienestar', que dirige Laura Pintos y Raquel Alcolea en ABC. El experto se refiere al conjunto de músculos del centro del cuerpo (abdominales, lumbares, pelvis, glúteos y diafragma) que proporcionan estabilidad, equilibrio y control postural al cuerpo.

El fisioterapeuta destaca en la grabación la relevancia del entrenamiento de fuerza como una herramienta fundamental para la salud, sin importar la edad ni el género. Y es que este tipo de entreno dejó hace tiempo de ser exclusivo de deportistas profesionales o de quienes buscan objetivos estéticos. Cada vez son más los especialistas en salud los que coinciden en que trabajar la fuerza es una de las estrategias más efetivas para prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida a cualquier edad.

«El entrenamiento de fuerza hay a quien no le gusta, mayoritariamente a las mujeres que son más rehacias tradicionalmente. Lo que recomiendo a esa gente es entrenar fuerza aplicada a un deporte, algo que está más guay. Por ejemplo un atleta que corre, debe hacer un ejercicio de fuerza adaptado a ese deporte para ganar resistencia de la musculatura; ya te sales del gimnasio pero ganas capacidades y ya se para el yoga, la bicicleta, el tenis o el ballet», explica durante el pódcast el experto, que hace hincapié en que el músculo actúa como un escudo protector, y que entrenándolo de forma correcta, es capaz de absorber impactos, estabilizar articulaciones y reducir la sobrecarga sobre tendones y ligamentos.

Esto es fundamental porque muchas de las lesiones más comunes -como esguinces, tendinopatías o problemas lumbares- se originan en desequilibrios musculares o en una falta de capacidad para tolerar cargas.

Además el experto insiste durante su charla en que, a medida que envejecemos, priorizar la fuerza es vital para frenar la sarcopenia (pérdida progresiva de músculo) y conservar autonomía física durante más años. Ejercicios básicos como sentadillas, peso muerto, empujes o tracciones son pilares sólidos para construir un cuerpo resistente y funcional.