Cuatro ejercicios sin material para ponerte fuerte con las Gemelas Pin

El material de fitness sirve para que nuestros entrenamientos mejoren: podemos aumentar la fuerza, resistencia, flexiblidad... Sin embargo, no son un imprescindible; hay quienes entrenan con material y quienes no lo necesitan o no lo quieren.

Las entrenadoras personales Esther y Gema Pineda ... , que muchas veces optan por discos deslizantes, gomas elásticas o mancuernas, proponen esta semana un entrenamiento fullbody que se puede hacer en cualquier parte y que no necesita nada mas que la fuerza de tu propio cuerpo.

Son cuatro ejercicios de suelo, tres series de 12 repeticiones de cada ejercicio y se descansarán 20 segundos tras cada serie. ¡A por ello! Ejercicio 1. Mariposa En el suelo, en plancha horizontal apoyando antebrazo y rodilla, como en la imagen, la pierna de arriba la flexionamos y hacemos 12 subidas y bajadas sin que se mueva la pierna de base. En la siguiente serie cambiamos de lado. Ejercicio 2. Plancha elevación frontal En posición de plancha, apoyando antebrazos y punta de los pies, levantamos una pierna completamente estiraday hacemos 12 subidas y bajadas sin llegar a apoyarla en el suelo. En la siguiente serie cambiamos de pierna. Ejercicio 3. Patadas laterales cuadrupedia Sobre el suelo, apoyando rodillas y antebrazos, elevamos una pierna flexionada y la estiramos y encogemos en la diagonal hasta 12 veces. En la siguiente serie cambiamos de pierna. Ejercicio 4. Puente de glúteo piernas extendidas Tumbados boca arriba en el suelo, con las piernas estiradas, despegamos el glúteo y lo elevamos todo lo que podamos, de forma que solo los pies y loa zona de los hombros queda apoyada. Hacemos 12 repeticiones. Ya está disponible nuestro libro 'Mamás guerreras' (Larousse Editorial), con rutinas fáciles y sencillas y un plan de cuatro semanas para ponerte en forma. También puedes visitar nuestro canal de Youtube de Gemelas Pin, puedes seguirnos en instagram en @gemelaspin o descargarte nuestra app de entrenamientos online con las Gemelas Pin.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión