Actividades fitness que no puedes perderte: te ayudarán a estar en forma y estimular la mente

Recuerdo hace años -quizá en torno a 2018- que apenas había eventos de fitness. Por supuesto, los gimnasios estaban ahí -con muchas menos actividades que hoy en día- y ni por asomo había disponibles tantas disciplinas ni centros donde llevarlas a cabo. Tampoco contabas con los dedos de las dos manos los entrenamientos online que podías llevar a cabo ni mucho menos el abanico de eventos que hay disponibles para realizar ahora. Si un fin de semana no has salido con un club de running o no te has apuntado a una clase de yoga en unos de los hoteles más punteros de la ciudad un día cualquiera es simplemente porque no te has informado bien o no has querido vivirlo.

La oferta es tan grande que resulta imposible hacer como que no sabes nada o no tienes tiempo para ello. Además de las clases que se imparten en numerosos lugares dedicados al pilates, el yoga o barré, existen clases especiales con algún otro factor llamativo: aprender a hacer un skicare, probar la nueva colección de ropa de alguna marca, un taller para pintar tazas... En cualquier caso, la experiencia es aún más agradable, más inmersiva, más larga y permite socializar con los demás participantes.

Se habla mucho de que el nuevo lujo es cuidarse, y entre tanta vorágine por mantenernos activos y no descansar ni un momento, permitirse elegir pasar unas horas en las que desaparecen el teléfono móvil y el ordenador y que no exista nada más que tu cuerpo y tu mente sí, empieza a ser un lujo que ya elijen millones de personas en todo el mundo. Todo ello es posible, por ejemplo, en las siguientes experiencias que no te puedes perder por nada del mundo:

1. Zentro Urban Yoga en Hotel Santo Mauro

Clase de yoga en Hotel Santo Mauro.

Luxury Yoga & Breakfast en Santo Mauro by Zentro Urban Yoga y Casall (aportando mats, rodillos, bloques...) nos permite participar en una sesión mensual de yoga y un desayuno o brunch en su jardín.

Con el objetivo de que todo el mundo pueda ofrecer su mejor versión, mantener un enfoque optimista y exprimir a tope sus posibilidades, estas clases temáticas, que se celebrarán de 10:00 a 11:00 de la mañana a grupos de 12 personas como máximo, nos ofrecen un plan detox yoga (17 de mayo), que pretende aprovechar la primavera como el mejor momento para dejar atrás todo aquello que nos sobra y nos pesa a nivel físico y mental; power yoga (14 de junio), que nos permitirá conectar con nuestra fuerza y potencia en una sesión intensa, además de ponernos en forma a nivel físico y relajarnos mentalmente; y mindful yoga (12 de julio), incidiendo en la conciencia para bajar el estrés y el ruido mental movilizando el cuerpo.

2. KO en BLESS Hotel

Clase de KO en BLESS Hotel.

Tras una primera activación el pasado 28 de marzo que conquistó a los asistentes, BLESS Hotel Madrid inaugura una serie de sesiones mensuales de fitness junto a KO, el innovador método creado por Ale Llosa, que fusionaboxeo, artes marciales, bootcamp y yoga para fortalecer el cuerpo, liberar la mente y nutrir el espíritu.

Cada encuentro consistirá en una clase de 50 minutos dirigida por el equipo de KO, seguida de un brunch saludable con tostadas de aguacate, bowls de açai, zumos y fruta en Picos Pardos Sky Lounge, el rooftop más icónico de la capital. Las próximas sesiones sesiones serán el 24 de mayo, 7 y 14 de junio y 5 de julio.

3. Barré con Clandestinemood

Evento de Clandestinemood en colaboración con Barre Batelier y Compañía Fantástica.

De nuevo, el club femenino más famoso organiza un evento del que se hablará por meses. Se trata de una caminata por la ciudad seguida de una clase de barré y un afterwork, todo ello cargado de sorpresas, empezando por la vestimenta, que corre a cuenta de Compañía Fantástica. Como viene siendo costumbre en Clandestinemood, la localización o se desvelará hasta 24 horas antes de la fecha, que ya puedes apuntar: 10 de mayo de 10:30h a 12:30h.

Además, cuentan con otro día para apuntar en el calendario: el 29 de mayo Clandestinemood ofrece un momento para conectar contigo y con las de tu alrededor. En esta ocasión ofrece un workshop de aromaterapia (de la mano de Pranarom) y fitissimo ofrecerá una sesión con la que activar los músculos y terminar con ganas de probar el corner de recovery con comida de autor.

4. Festival GingerLand

Evento para runners de The Giinger Club.

El festival para los runners ha llegado a Madrid y va a dar mucho que hablar... The Ginger Club está detrás de este evento que tendrá lugar el próximo 31 de mayo en Casa de Campo y será un día completo para disfrutar, conectar y ponerte a prueba como nunca antes.

En Gingerland tendrás la oportunidad de conocer y conectar con las mejores marcas de running y lifestyle en un espacio exclusivo dentro del recinto. Además habrá siete emocionantes salidas, cada una con distancias diferentes y una marca sorpresa en cada una para hacer de tu experiencia algo inolvidable. Para runners ya consolidados y para nuevos runners, ¡el evento es para todo el mundo!

5. Revel Run & Wellness Club

Revel Run & Wellness Club.

Un nuevo club running ha llegado a Madrid. Se trata de Revel, que fusiona su «peña» de corredores con un restaurante para el disfrute máximo.

Revel es un movimiento. Un espacio donde compartir, conectar y adoptar un estilo de vida que cuida del cuerpo, la mente y el entorno. Y bajo este movimiento nace el Revel Run & Wellness Club: un club donde encontrar por fin conexiones reales.

Mientras se ultiman los detalles del restaurante, Revel ya está en marcha con su club, promoviendo un estilo de vida activo y saludable. Así, después del éxito de la primera edición de la mano de marcas como YoPro y 226, este 11 de mayo en la Puerta de Alcalá (Madrid) para un social run de 5 kilómetros.

6. Retiro de surf en Biarritz

Durante un retiro de surf de Ulu Retreats.

Aida Giner y Elena Brotons están detrás de muchos de los retiros que se hacen fuera de España, como el que tiene fecha del 22 al 25 de mayo en Biarritz. Este es uno de nuestros spots de surf favoritos cerca de España, y las olas de Biarritz son fáciles y de un tamaño ideal para empezar a surfear o para mejorar tu técnica.

El retiro incluye tres noches en Biarritz , desayunos y una comida al día. Además, hay taller de meditación, de profundización en yoga y dos clases de yoga.

Más temas:

Planes

Fitness

Ejercicio