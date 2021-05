Kentro, la combinación entre yoga y cardio que te hará sudar

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para los que están «enganchados» al ejercicio y aquellos otros que de momento no han encontrado su lugar en el mundo del fitness, conocemos una disciplina que, como poco, os va a apetecer probar. Se llama kentro, y aunque su nombre no suene familiar, sí lo son los ejercicios que combina; kentro es la disciplina integral que une ejercicios de flexibilidad y cardio con fuerza para trabajar todo el cuerpo al ritmo de la música.

Pero, más allá del ejercicio físico que podamos realizar, kentro es la actividad que, al igual que el yoga, del que coge una serie de ejercicios, te pone en contacto contigo mismo a través de experiencias que van desde ejercicio y movimiento en consciencia, hasta la meditación.

«Las clases se finalizan con una pequeña meditación para relajar el cuerpo y la mente» María Medina , Instructora de kentro

María Medina, instructora de kentro, cuenta que se trata de una actividad en la que se comienza con saltos en la comba para calentar el cuerpo y «trabajar la coordinación mental», además de llevarse a cabo posturas de yoga y ejercicios funcionales de fuerza, potencia y resistencia: «En Kentro trabajamos todo el cuerpo y cada clase se centra en algún grupo muscular específico. Pero en su mayoría, se trabajan las piernas, brazos, glúteos y abdomen.

Clases de kentro

Antes de plantearte empezar a hacer kentro, o de descartarlo de tu vida, tienes que saber que no es necesario haber practicado yoga antes. Cuando acudas a estas clases, que se imparten presencialmente pero también on line, comienza por abrir tu mente y estar dispuesta a darlo todo, teniendo en cuenta que al principio puede ser frustrante porque los movimientos no salen como esperabas o no tienes la suficiente flexibilidad ni fuerza (muchas veces de voluntad) para fluir mientras se realiza la actividad.

La experta en Kentro María Medina, también profesora de varias disciplinas más en Siclo y Síclo+, explica que sus clases están hechas para ser una experiencia grupal «en la que podrás conectar contigo misma, con la energía colectiva del grupo y con la música. «Como ya hemos dicho, se saltará a la comba (en la mayoría de los casos) aproximadamente durante 10 minutos y después iremos a la esterilla de yoga para vivir momentos de introspección, como el arraigo y el mantra dedicado al ser». Además, se hace un esfuerzo físico, mental y emocional: «Se viven momentos de subidón de energía gracias a los saltos, las posturas de yoga y los movimientos que invitamos a hacer al cuerpo», concluye.

Pero después de mucho esfuerzo y de llevar al cuerpo a posturas que nunca antes había hecho, María Medina ( @maricoles) revela que las clases, que suelen duran unos 40 minutos en total, siempre se finalizan con una pequeña meditación tipo 'shavasana' donde se relaja el cuerpo y la mente, aportándoles la gratitud y el reconocimiento hacia el esfuerzo y las gotas de sudor invertidos.

Y no te preocupes si la duración de las clases no se amolda a tu horario... Al parecer, en Siclo+, plataforma on line para hacer ejercicio desde cualquier parte, encontrarás clases desde 15 minutos a una hora.