Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Brisa Esteve, fisioterapeuta: «Un suelo pélvico saludable aquel que responde a las presiones que le vienen del abdomen»

La fisioterapeuta cuenta por qué debemos entrenar con frecuencia el suelo pélvico

Cómo vencer la pereza de ir al gimnasio

La experta en suelo pélvico Brisa Esteve.
La experta en suelo pélvico Brisa Esteve.
Melissa González

Melissa González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El suelo pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que se encuentran en la base de la pelvis y que tienen funciones clave, como sostener los órganos pélvicos (vejiga, útero, intestinos), controlar la vejiga y los intestinos, y también participar en las ... relaciones sexuales. Parece que tiene una función importante y suena interesante cuando lo cierto es que muchas personas no tienen ni idea de lo que es ni de dónde se encuentra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app