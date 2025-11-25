Brisa Esteve, fisioterapeuta: «Un suelo pélvico saludable aquel que responde a las presiones que le vienen del abdomen»

El suelo pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que se encuentran en la base de la pelvis y que tienen funciones clave, como sostener los órganos pélvicos (vejiga, útero, intestinos), controlar la vejiga y los intestinos, y también participar en las ... relaciones sexuales. Parece que tiene una función importante y suena interesante cuando lo cierto es que muchas personas no tienen ni idea de lo que es ni de dónde se encuentra.

A lo largo de la vida, el suelo pélvico puede verse afectado por factores como el embarazo, el parto, el envejecimiento, el sobrepeso, o incluso el ejercicio excesivo. Mantenerlo en buen estado es esencial para prevenir problemas como la incontinencia urinaria, la prolapsos de órganos pélvicos o disfunciones sexuales.

Brisa Esteve, fisioterapeuta y experta en suelo pélvico nos acerca más a él y nos presenta los productos para la higiena íntima de Labeau Organic:

- ¿Qué es el suelo pélvico y para qué sirve?

Es un conjunto de músculos que se encuentran en la base de la pelvis y que contienen todas las vísceras intrapélvicas. Sirve porque tiene que estar, si no se nos caerían las vísceras, básicamente. Es una forma de sostén y también nos conecta con el placer, con la sensualidad, con el territorio, con la fuerza y con la vitalidad... Es un centro energético.

- ¿Dirías que hay desconocimiento en torno al suelo pélvico?

Hay mucho desconocimiento pero ahora se habla más del tema y se puede hablar de mitos, de cosas que antes no se hablaban ni se decían: ahora se puede hablar de pérdidas de orina, de menopausia y de los síntomas que puede acarrear. Me parece que estamos en un buen momento.

- ¿Cuál es el paso que hay que dar para entrenar el suelo pélvico?

Lo primero es traerlo a la conciencia, porque no podemos entrenar nada que no conocemos. Una vez que ya lo contactamos y lo tenemos ahí presente, a partir de ahí lo incluimos dentro de los movimientos de la vida cotidiana. Por ejemplo, si vas a hacer un estornudo, el suelo pélvico responde a él; el suelo pélvico puede responder a las presiones. Eso es un suelo pélvico saludable sería eso.

Y algo muy importante sobre todo es aumentar el rango entre la mayor contracción posible y la mayor relajación. Este rango, este abanico, tiene que ser lo más amplio posible. Y eso se consigue directamente con los ejercicios y darse también el tiempo para relajar, como he dicho en el taller.

- ¿Qué material necesitamos para empezar a practicar entrenamiento?

En realidad no necesitamos ninguno. Nuestras manos para tocar los huesos y para representar en grande lo que estamos haciendo en pequeño, eso ayuda mucho para el cerebro. Y posiciones en las que estemos en descarga tumbadas. Por ejemplo, ayuda mucho porque le estamos quitando parte del peso al suelo pélvico y es más fácil que él pueda de momento responder, ¿no?

- ¿Con qué frecuencia hay que hacerlo?

Pues depende del estado de los tejidos que tú tengas. Si tú sientes que tienes mucha debilidad, por ejemplo, una mami después de unos partos notaba que tenía una sensación de peso en el suelo pélvico. No es que llegara a ser patología, pero sí que había algo. Entonces, en esos casos diría que hay que entrenarlo a diario.

- Yo no uso en mi día a día el suelo pélvico. ¿Es desconocimiento?

Sí, así que simplemente hay que seguir los ejercicios que propongo, poquito a poco, con curiosidad y no tomártelo como una exigencia. También se puede probar alguno de mis cursos o buscarme a mí y entonces hay un acompañamiento de base, pero una vez que tú contactas con el suelo pélvico, no se olvida, es como montar en bici, porque ya está dibujado en tu mapa mental del cerebro. Exacto, es verdad que a veces a través de la sexualidad lo podemos notar, pero notamos a nivel de, claro, de contracciones del orgasmo y eso no nos da la precisión que nos da cuando empezamos a mirar primero la musculatura superficial, luego la profunda, luego sí. Entonces, luego las vísceras, entonces todo eso.

- ¿Qué hacemos que daña el suelo pélvico?

Las presiones, las hiperpresiones: estornudar, gritar fuerte, cargar con peso... No es que se le dañe de por sí, sino que si él no tiene la capacidad de responder y lo están chafando desde abajo todo el tiempo, el pobre al final no responde. Un suelo pélvico saludable es aquel que responde a las presiones que le vienen de abdominales, diafragma...

- ¿Por qué hay que tomar conciencia sobre el suelo pélvico?

Desde que pude contactar con él hay una parte de ti que te apropias, o sea, no solo apropiarte a nivel de anatomía, sino que hay algo que tú recuperas de tu energía vital, porque ayuda al equilibrio, ayuda a cómo te posiciones en la vida... Tenerlo ahí ayuda a cantar mejor, ayuda a hablar y proyectar más la voz. Es que todo son ventajas, aparte de la sensualidad, por supuesto.

- Mencionabas antes que existen unos mitos alrededor del suelo pélvico. ¿Cuáles son?

Por ejemplo, que el suelo pélvico es solo para mujeres. Pues no, también los hombres es muy importante que lo tengan en cuenta. Solo que ellos llegan cuando ya hay patología de base...

También se dice que es normal tener pérdidas de orina cuando no es normal. Sabemos que integrar el suelo pélvico es integrar algo más de una misma.