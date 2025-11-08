Boticaria García explica qué hacer para aliviar los dolores en los huesos: «A mí me encanta»

A medida que avanzamos en edad o cuando realizamos ejercicio intenso, es común experimentar dolores en los huesos. Estos dolores pueden ser molestos y, en ocasiones, limitar nuestras actividades cotidianas.

Sin embargo, el ejercicio es esencial para mantenernos activos y saludables, y no solo ... ayuda a fortalecer músculos, sino también a proteger nuestros huesos.

La reconocida influencer de salud Boticaria García abordó este tema en el programa de La 2, 'Órbita Laika', ofreciendo consejos prácticos para evitar esos molestos dolores óseos y destacando la importancia del ejercicio de fuerza.

Según Boticaria García, la clave para fortalecer los huesos radica en los ejercicios de fuerza, que van más allá de los ejercicios aeróbicos tradicionales.

Mientras que los ejercicios aeróbicos, como correr o nadar, ayudan a mejorar la resistencia y la salud cardiovascular, los ejercicios de fuerza son fundamentales para mantener la estructura ósea.

«En los ejercicios de fuerza se obliga a que el músculo se comunique muy bien con el cerebro para trabajar frente a una resistencia», explica Boticaria. Esta resistencia puede lograrse con pesas, bandas elásticas o incluso usando nuestro propio peso corporal en ejercicios como las sentadillas.

El miocito, una célula presente en los músculos, juega un papel crucial en este proceso. Boticaria García subraya que el miocito tiene «dos superpoderes que a mí me encantan»: uno de ellos es cuidar de los huesos, en especial de los osteocitos, las células del tejido óseo.

«El miocito y el osteocito son como hermanos gemelos; cuando uno siente algo, el otro lo nota». Este vínculo entre el músculo y el hueso significa que cuando ejercitamos el músculo, el hueso también se fortalece, ayudando a prevenir problemas como la osteoporosis.

Realizar ejercicio de la forma correcta

La importancia de realizar ejercicio de calidad también es un punto destacado. Boticaria advierte que, si los ejercicios de fuerza se realizan de forma inadecuada, el músculo no generará el estímulo necesario en el hueso, lo que impedirá su fortalecimiento.

«Si el miocito hace una sentadilla basurilla, el hueso no se hace fuerte», comenta, enfatizando que músculo y hueso «tienen que ir de la mano».

Los ejercicios de fuerza no solo mejoran la salud muscular, sino que también contribuyen a la protección de los huesos, promoviendo una vida activa y saludable.