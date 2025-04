Boticaria García descubre si es verdad que salir a correr puede dañar tus rodillas: «La primera premisa...»

El 'running', con salidas puntuales o solo en carreras como las San Silvestre de esta época, se ha convertido en los últimos años en uno de los deportes del momento. A pesar de que toda la vida se ha practicado y no tiene nada de innovador, salir a correr como práctica deportiva ha ido a más, especialmente después de la pandemia, y es muy aplaudida por sus beneficios para la condición física, sino que también tiene un impacto positivo en la salud mental y emocional, ofreciendo una forma integral de bienestar.

En todo caso, el mundo del 'running' también está rodeado de muchos mitos y bulos, como sus supuestos beneficios (no confirmados por la ciencia) de correr en ayunas para poder quemar más grasa. la falsa afirmación de que a más kilómetros mejor se trabaja el rendimiento o la teoría de que no hace falta mucho entrenamiento y que salir solo los días de carrera permite conseguir mejores resultados.

Otro de los más típicos y persistentes es pensar que correr contribuye a destrozar las rodillas. Los expertos en la materia confirman que las personas con problemas articulares deben tener especial precaución y ratifican, a la vez, que correr de manera adecuada no destruye la articulación más importante del cuerpo humano. Ahora María de los Ángeles García, o más conocida como Boticaria García por su divulgación sobre la salud, ha querido hablar al respecto.

«No están fuertes»

La farmacéutica y nutricionista acaba de estrenar, de hecho, un nuevo canal en redes sociales (@tristrasymas) junto a Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Salud y el Deporte y ambos han explicado en uno de sus primeros vídeos si es verdad que correr destruye las rodillas. «¿Qué le puedo decir a todas esa gente que me dice que deje de correr porque me voy a romper las rodillas?», pregunta ella.

«Las rodillas se dañan porque no están fuertes», asegura el coach deportivo, dejando claro pues que el correr en sí no es el problema. Ambos no confirman que el 'running' puede ayudar precisamente a reforzar músculos y ligamentos y se limitan a mostrar siete ejercicios sencillos de realizar en casa con los que se pueden fortalecer las rodillas.

Así, la propia Boticaria muestra las siete prácticas. Todas ellas requieren el uso de bandas elásticas y consisten en movimientos haciendo sentadillas o doblando las rodillas hacia delante o hacia detrás. En cuestión de días más de un millón de personas han visto los ejercicios y agradecido los consejos, además de aprovechar los canales para dejar algunas preguntas.

Un usuario, por ejemplo, ha preguntado si estos ejercicios se pueden hacer si uno tiene hiperlaxitud en las articulaciones, a lo que le han contestado que sí. Una fisioterapeuta ha añadido que «la primera premisa para correr es estar fuerte». Además, gente recién operada o pacientes oncológicos también han consultado y corroborado los beneficios del 'running'.