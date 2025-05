Wendy Ida, la mujer de 67 años que se ha convertido en récord Guinness de fitness

La vida de Wendy Ida es ciertamente de película. Tanto, que cada cosa que relata es más increíble que la anterior. Y es que esta mujer, que con 43 jamás había hecho ejercicio, es, con 67 años, récord Guinness mundial de fitness .

La ... ahora atleta es un modelo su superación, esfuerzo y confianza. Ahora, forma parte de la campaña de Mapfre en la que esa última palabra, la confianza, es la clave en momentos como estos, en los que necesitamos creer en nosotros mismo s, y en los demás, más que nunca. Eso fue lo que hizo Wendy, creer en su misma, y lo que la llevó a alcanzar un estatus en el mundo de fitness que nadie había sospechado, ni siquiera ella.

«Empecé a hacer ejercicio por primera vez a los 43 años. Fue después de salir de un matrimonio abusivo de 13 años. Así que me marché a la otra punta del país con mis dos bebés», cuenta la propia Wendy Ida a ABC Bienestar. «Mientras reconstruía mi vida, conocí a un profesional del fitness que empezó a mostrarme cómo podía perder los cerca de 36 kilos que había ganado . Fue entonces cuando todo comenzó. Me enamoré de la magia del entrenamiento con pesas, dejé mi carrera de 20 años como contable y reinventé mi vida de arriba a abajo», relata.

El mensaje de Ida es claro: si no crees tú en ti mismo, nadie lo hará. Explica que el mayor desafío al que se enfrentó cuando empezó en el deporte, fueron las dudas que tenía en ella misma , «porque no pensaba que pudiera mejorar». «A los 43 años pensaba que ya era demasiado vieja, que no había forma de que pudiera perder peso a mi edad; no creía que nadie me quisiera, ni que yo fuera digna de casi nada… Mi confianza estaba por los suelos», cuenta. Continúa y explica que, fue cuando se dio cuenta de que tenía valor como persona, cuando empezó a alcanzar nuevas metas poco a poco. «Al final me di cuenta de que no hay límites. Todo se trata del condicionamiento de tu mente. Y cuanto más trabajaba con mi mente, más crecía físicamente y llegaba a nuevos lugares», dice.

Tres consejos para cambiar tu vida Wendy Ida, que hasta los 43 no empezó con el deporte, y ahora es récord Guinness mundial de fitness, deja tres consejos para, nos propongamos lo que nos propongamos, conseguirlo: 1. Asóciate con gente de ideas afines . Escoge a personas que ya están donde tú quieres llegar o están haciendo lo que tú quieres hacer. Esa será buena compañía y te contagiará y te mantendrá consistente y motivado. 2. Escoge una actividad que sea divertida y sé creativo con ella. Es importante que empieces despacio y vayas construyendo todo de manera gradual. empieza despacio y construye gradualmente. 3. Encuentra alguien que te ayude y te apoye . Esta persona debe ser un profesional, en mi caso fue un entrenador de fitness, que sepa por dónde debes comenzar para el comienzo del resto de tu nueva vida.

Para llegar empezar a hacer ejercicio, no es solo importante la constancia en lo referente al deporte, sino también con nuestra alimentación. «La dieta es esencial, es lo que ayuda a moldear el cuerpo. Comer bien te da la energía que necesitas para pasar el día y hacer ejercicio», explica Ida, que trasmite también una idea muy importante: «La comida te hace sentir bien, o mal, si comes comida basura); eres lo que comes . Si comes basura, te sentirás como basura y tomarás malas decisiones. Por el contrario, si comes bien te sentirás como un rey o una reina».

Para moverse, baile y bicicleta

También, habla sobre su rutina de ejercicios, aunque asegura que esta «varía todo el tiempo», ya que así su cuerpo se mantiene «siempre en alerta» y su motivación «siempre está alta». Cuenta que, dentro del cardio, sus dos ejercicios favoritos son el baile y el ciclismo . «Y para el entrenamiento de fuerza hago varios circuitos usando peso corporal, mancuernas y bandas», explica y recomienda que, si estamos empezando en el fitness, lo mejor es empezar «saliendo a caminar por nuestra cuenta», y después encontrar un profesional que nos diseñe un programa de entrenamiento con pesas personalizado que sea seguro para cada uno.

Por último, hace hincapié en la idea de que, no solo hay que cuidar la alimentación y los planes de ejercicios, sino también nuestra mente: «Este consejo vale para el deporte, cualquier otra cosa que desee en la vida. Siempre digo que si entrenas tu cerebro, el cuerpo te seguirá . Haz el trabajo en tu alma y en tu espíritu… y no habrá nada que no puedas lograr».