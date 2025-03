La rutina perfecta para ponerte en forma en la playa

Hacer deporte en verano no es tan difícil como parece . Mientras sigamos en nuestra ciudad o pueblo, aunque el calor sea mayor no hay excusas para no ejercitarse: tal vez haya que mover las horas de ejercicio a algunas menos calurosas, pero poco más. El problema llega, claro, cuando nos vamos de vacaciones.

Pero aunque tengamos unos días de descanso, eso no quiere decir que no podamos ejercitarnos. Y si vamos a la playa, no solo es fácil, sino que las opciones que tenemos son tan diversas y divertidas que hasta vamos a hacer deporte con ganas, aunque estemos de descanso. Explica Luis Abril, socio fundador de SEAYOU, para Urban Sports Club, que el verano es la época perfecta para combinar nuestros momento de ocio, vacaciones, desconexión y seguir manteniendo nuestra rutina deportiva.

Por un lado, podemos hacer los ejercicios de siempre, pero en la playa. Explica el profesional que podemos realizar las mismas rutinas que realizaríamos de manera normal. Además, añadiremos más beneficios, ya qu e la arena de la playa nos aporta «una mayor explosividad , trabajo cardiovascular y una mayor propiocepción para nuestro cuerpo».

Rutina para la playa Si no quieres dejar de lado tu rutina deportiva, Luis Abril, socio fundador de SEAYOU, para Urban Sports Club te propone esta rutina ideal para realizar en la playa: Calentamiento 1. Movimiento circular de cuello: tres veces a cada lado 2. Movilización de la columna: posición de gato a vaca, cinco repeticiones 3. Posición de plancha: cinco respiraciones 4. Plancha con pierna elevada, cambiando de pierna Core Debemos realizar dos rondas; 30 segundos por ejercicio, y 20 segundos de descanso entre cada uno. 1. Sit up 2. Plancha lateral derecha 3. Plancha lateral izquierda 4. Truck ups 5. Tijeras 6. Abrir y cerrar piernas. Piernas y glúteos Debemos realizar dos rondas; 30 segundos por ejercicio, y 20 segundos de descanso entre cada uno. 1. Sentadilla 2. Mantener la zancada 3. Puente de glúteo 4. Puente de glúteo alternando pierdas elevadas 5. Colocados de manera lateral, subimos y bajamos una pierna (Una ronda a cada lado) 6. En cuatro apoyos, subir y bajar la pierna izquierda. 7. En cuatro apoyos, subir y bajar la pierna derecha. Relajación

Además de las rutinas propias, aprovechando que estamos en el medio acuático podemos decantarnos por deportes como el paddlesurf o el surf . Asegura el profesional que estos deportes pueden tener beneficios tanto nivel físico para nuestro cuerpo como a nivel mental «de conexión con las naturaleza». También habla del SUP Yoga , una variante de yoga que se realiza encima de una tabla de paddlesurf.

«Los deportes acuáticos son tan versátiles que nos permiten hacer los dos tipos de ejercicios. Para realizar sesiones más de cardio podemos hacer remadas de surf en agua plano o con olas, o una travesía de paddle surf de alta intensidad, por ejemplo», explica Luis Abril. Se recomendación para hacer fuerza es realizar rutinas y añade que puede ser interesante realizarlas sobre una tabla, llevando a cabo la idea del SUP Yoga.

