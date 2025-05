¿Puede el deporte crear adicción?

La salud física y mental están estrechamente vinculadas y deben mantenerse en equilibrio. Sin embargo, solemos tener conciencia de esta necesidad vital solo cuando entra en juego el estrés y nos percatamos de un cierto desequilibrio personal.

Según un estudio de Urban Sports ... Club, en el último año, el 77% de los españoles ha cambiado sus hábitos con el objetivo de favorecer este bienestar físico y emocional y dedican tiempo, al menos una vez por semana, a su cuidado.

Y es que todos estamos familiarizados con esa sensación de ligereza y despreocupación después de una sesión de entrenamiento que nos llena de energía o de una sesión de yoga meditativa, así que no es de extrañar que el fitness se considere un gran equilibrador del estrés .

Pero, ¿de dónde procede esta sensación de felicidad y satisfacción?

Proviene de la conexión entre el cuerpo y la mente, ya que los estados de ánimo y las emociones se relacionan con la forma física y el funcionamiento del cuerpo en determinadas situaciones. Cuando el cuerpo le dice al cerebro que estamos tumbados en el sofá de forma pasiva le indica debilidad, lo que puede provocar sentimientos subliminales de depresión, ansiedad o inseguridad.

«El ejercicio regular puede contrarrestar esto al potenciar la liberación de hormonas de la felicidad, como la serotonina , y al frenar la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol », expone el médico y especialista en medicina deportiva Paul Schmidt-Hellinger. «Además, el deporte activa los endocannabinoides y los opioides endógenos, que son sustancias endógenas que provocan un subidón natural, al tiempo que disminuyen la sensibilidad al dolor, lo que reduce la ansiedad».

Frank Fernández, especialista en Coaching, inteligencia emocional y Neurociencia en Swim & Coach, explica que el sistema endocannabinoide (SEC) está formado por un grupo de receptores cannabinoides situados en el cerebro. «El SEC está directamente relacionado con varios procesos fisiológicos como el apetito o la sensación de dolor y los opioides son neurotransmisores del sistema central nervioso que actúan como moduladores del dolor, la temperatura corporal o el hambre.

La relación de estos conceptos con el deporte –indica Fernández– es que existen estudios que han demostrado que hay personas que, a través de la práctica deportiva, consiguen segregar esas sustancias, generar endorfinas y tener esa sensación de 'subidón' al juntarse ambos conceptos.

«En nuestro cerebro, esa sensación de 'subidón' genera los mismos efectos que cualquier otro tipo de adicción , porque el proceso químico es el mismo y el cerebro no distingue si esos procesos vienen de realizar deporte o un hábito perjudicial para nosotros (alcohol, drogas…)», expone el experto.

Las personas cuando sentimos ese subidón tenemos tal impacto en nuestro sistema de recompensa que queremos seguir sintiendo eso y cuando no podemos o no lo tenemos nos frustamos. «Nuestro cerebro segrega estas sustancias para determinadas funciones que son necesarias para nosotros. Nuestro sistema no entiende de bueno o malo, porque somos nosotros los que decidimos cómo gestionar esas sensaciones, esos subidones. Lo podemos hacer para nuestro beneficio o convertirlo en una adicción insana para nosotros», declara Fernández.

Por otra parte, Adán de Salas, doctor en Neurobiología, opina que el sistema endocannabinoide no genera, ni puede generar, adicción 'per se'. « El deporte es una actividad saludable y que ha resultado adaptativo reforzar, es por eso que se libera dopamina después de un ejercicio intenso. Pueden existir casos en los que se genera cierta adicción al deporte, o a casi cualquier hábito, por muy positivo que sea, y esto surgiría por una desregulación de los mecanismos que controlan el sistema de recompensa, siendo el SEC tan solo un elemento de control más».

En cualquier caso, Fernández asegura que podemos regularlo a través de nuestro estilo de vida o acciones. «Pensemos que lo más importante es utilizar lo que producen esos elementos para llevar una vida saludable física y emocional sabiendo que todo, en su justa medida, puede ser sano y no convertirnos en esclavos de esos subidones».