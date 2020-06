«Para practicar Bikram Yoga no necesitas ser flexible ni tener un cuerpo perfecto»

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A lo largo de su vida han recorrido medio mundo, primero perfeccionando su técnica y después impartiendo clases, pero ahora Keila Velón y Rafael Veiga se enfrentan a un nuevo reto, ese reto al que muchos nos hemos tenido que sumar durante el confinamiento: reinvertarse. Los profesores y fundadores de Barquillo Hot Yoga han pasado los últimos meses compartiendo sus conocimientos a través de Instagram y de YouTube casi «por amor al arte y a las ganas de ayudar», pero con el arranque del verano han querido dar un paso más allá proponiendo retiros virtuales de Bikram Yoga (también conocido como yoga con calor). Bajo el nombre de «Mirarte en el Espejo» estos encuentros pretenden potenciar la transformación del cuerpo y la mente «en la mejor versión de uno mismo», tal como precisa Keila Velón. Este fin de semana se ha celebrado el primero desde un estudio de grabación en Madrid y el próximo se hará del 22 al 26 de julio desde la casa del compositor, músico y empresario Nacho Cano, en Ibiza.

Estos retiros virtuales están diseñados, tal como explica la experta Keila Velón, para que se pueda disfrutar en streaming y sin necesidad de tener ningún nivel de yoga porque si algo caracteriza a esta práctica, según aclara, es que acoge a todo el mundo. «No tienes que ser flexible o tener una forma física concreta, ni tampoco un cuerpo perfecto. No hay niveles en el Bikram Yoga. Las posturas tienen una finalidad terapéutica y el objetivo de la práctica es ayudar a mejorar el cuerpo para conseguir la mejor versión de uno mismo», revela. Comparte esta visión Rafael Veiga, quien además explica que el hecho de que sea la disciplina más inclusiva no quiere decir que no sea exigente.

Keila Velón.

Pero, ¿es realmente posible obtener todos los beneficios que aporta el yoga a distancia? Tanto Keila Velón como Rafael Veiga confiesan que durante el confinamiento se dieron cuenta de que sí que era posible adaptar la práctica del Bikram Yoga en un encuentro virtual, pero que para ello tuvieron que hacer un camino previo de aprendizaje y de ensayo-error. «No estábamos acostumbrados a esa distancia y al principio todo era casero, tanto por nuestra parte como por parte de nuestros seguidores, pero de una forma casi natural y espontánea todos nos fuimos adaptando a las circunstancias y comprobamos que, a pesar de la distancia, las clases funcionaban y cada uno iba buscando los recursos necesarios para aprovechar el encuentro», explica Veiga.

Un ejemplo de esta capacidad de adaptación es el uso del espejo y la presencia del calor, tal como explica Keila Velón: «El espejo es una herramienta fundamental en Bikram Yoga pues aunque el profesor te guíe debes ser tú quien corrija la postura mirándote. Pero eso no fue un impedimento pues quienes no tenían espejo buscaron la manera de usar el reflejo en una puerta o en un ventanal. Y lo mismo sucede con el calor, siempre presente en Bikram Yoga. Para incorporar ese calor les dimos recursos o trucos como darse una ducha caliente antes o tomar infusiones para entonarse. Todos buscaron la manera de conectar con la práctica», revela.

Keila Velón y Rafa Veiga.

Otra de las cosas que les sorprendió durante esta etapa de aprendizaje es ser conscientes de la cantidad de personas que aprovecharon el confinamiento para iniciarse en la práctica del yoga. «Unos lo hicieron por acompañar a sus parejas y otros, por curiosidad. Pero todos se dieron cuenta de que el Bikram Yoga funciona desde el primer día y que sus beneficiso se notan rápidamente. Por eso aunque lo probaron sin pretensión ninguna la mayoría siguió practicándolo después», cuenta Keila Velón.

Ahora con estos encuentros virtuales y con el Bikram yoga como actor principal, Keila Velón Y Rafa Veiga pretenden llegar a más gente y dar a conocer aún más esta disciplina gracias a la tecnología. Cuentan, por cierto, con embajadores de lujo: Pablo Motos, el chef Diego Guerrero, Genoveva Casanova y el ya citado Nacho Cano, que deja en el aire esta definición que resulta hoy más oportuna que nunca: «El Bikram Yoga sirve para enfrentarse con serenidad a cualquier situación, desde un simple caos vital hasta para crear cosas y dar forma a ciertos pensamientos».