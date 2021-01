Nieves Bolós: «Te equivocas si usas la misma banda elástica para todo tu cuerpo»

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay quienes nacen con vocación y otros que la van creando poco a poco, y en el caso de Nieves Bolós, entrenadora personal y psicóloga, ni una ni otra; más bien el deporte se convirtió en su salvavidas en un mal momento de su vida. Fue cuando trabajaba como modelo en países como Francia, Italia o Reino Unido lo que le hizo darse cuenta de que no estaba a gusto consigo misma. No solo la distancia que le separaba de su familia y amigos era abismal, también lo era, por aquel entonces, su relación con la comida: «Abrí los ojos cuando mi madre y el entrenador del gimnasio al que iba a correr me dejaron ver su preocupación por mi estado físico, y eso hizo que comenzara a cuidar mis hábitos».

De eso hace ya unos años, y aunque la experta en fitness asegura no reconocerse en muchas de las fotos de por aquel entonces, está orgullosa del cambio «que ha pegado» desde que decidió cuidarse física y mentalmente.

Compagina el fitness con la psicología, ¿necesitaba esta unión en su vida?

La psicología es la clave para buscar el equilibrio y conseguir objetivos. El fitness puede llegar a ser muy extremista y hay gente incluso que se obsesiona por el «bodybuilding» o cuerpos exagerados. Para mí, igual de malo es que la gente delgada no coma que los que entrenan en exceso, por eso la psicología me ayuda a tener equilibrio y a entender que un cuerpo sano no significa que no tenga un átomo de grasa, sino aquel al que le apetece entrenar, que no sea una obligación. La psicología me ha hecho comer de manera saludable sin sentirse mal por comer una cosa y no otra.

Además, para cualquier evolución siempre pienso que si te dan la mejor rutina fitness y la mejor alimentación pero tú no estás bien internamente, no aceptas tu cuerpo y no te quieres, vas a tener conductas que no son adecuadas, por eso es tan importante encontrar un equilibrio.

El Covid ha traído consigo el teletrabajo, cierre de gimnasios... pero al mismo tiempo ha hecho que crezca el número de seguidores de sus redes sociales y mucha gente comience a entrenar con sus directos a través de teléfonos móviles, ordenadores... ¿Qué es fundamental tener en casa para poder hacer sus entrenamientos?

El Covid ha traído muchas cosas negativas a nuestra vida, pero también positivas. Por ejemplo, muchísima gente ha comenzado a comer mejor, han invertido en entrenar... Ese tiempo que no teníamos antes lo han aprovechado aprendiendo a cocinar o a hacer ejercicio, así que hay que quedarse con lo bueno. Y en mi caso, para quienes quieran entrenar conmigo, lo primero que diría es que es imprescindible tener motivación y disciplina, siendo constantes y haciendo las cosas pensando que aportan cosas buenas, no como algo obligatorio que hay que hacer y que ojalá pase pronto el tiempo.

En cuanto al material, sí sería muy adecuado tener bandas elásticas de diferentes durezas porque muchas chicas se compran solo de un nivel y hay que entender que cada músculo tiene una resistencia diferente, y no somos igual de fuertes en piernas que en brazos, al igual que no en todos los ejercicios vamos a levantar el mismo peso. Yo no pido que compren mancuernas porque entiendo que a veces no es fácil encontrar las adecuadas, pero con elásticos de diferentes resistencias se puede trabajar igual de bien todo el cuerpo.

Estamos en el primer mes del año y es ahora cuando muchas personas se ponen metas, entre ellas y destacando comenzar a hacer deporte. ¿Cuál es su consejo para no abandonar los objetivos fitness?

No querer hacerlo todo a la vez. Hay que ordenar objetivos y escoger los que sean más importantes, definirlos y luego, por supuesto, hacer pequeñas acciones que te lleven al objetivo final. Si la meta es perder, por ejemplo, cuatro kilos, hay que tener claro para qué se quiere perder ese peso, cómo se quiere perder, en cuántos días, qué se va a hacer para perderlos...

Otro punto importante para no abandonar es no poner metas muy exigentes. Si las metas son muy exigentes, lo más seguro es que vayas a fracasar y vendrá un sentimiento de culpa. Por ejemplo: si alguien que no ha entrenado nunca se pone a hacerlo diariamente, seguramente se canse. Si, en cambio, me digo «voy a empezar a ir al gimnasio dos veces en semana», seguramente lo logre. Esas pequeñas acciones tienen que ir aumentando, probando en vez de dos días, tres días a la semana. El objetivo tiene que ser fácilmente ejecutable y que a la larga suponga un camino hacia la meta final, por eso recalco la importancia de la constancia y de la paciencia; no hay que quererlo tener todo rápidamente.

¿Qué es lo que les suele costar más a los que empiezan a hacer ejercicio?

Lo que más cuesta a los que empiezan a hacer ejercicio, generalmente, es justamente empezar. Cuando, por ejemplo, haces un parón de entrenamiento y no entrenas durante un mes, lo que cuesta es empezar, volver a coger la rutina, por eso siempre digo que en vez de hacer una parada, sería más adecuado reducir el entrenamiento. Si alguien entrenaba cinco veces, durante el tiempo que dure esa etapa de no entrenar, es más conveniente que reduzca el entrenamiento, no que deje de realizarlo. Por eso aquellos que no hacen deporte les cuesta mucho empezar, pero una vez se ponen las deportivas ya les es más fácil de continuar.

También es verdad que no ver cambios a corto plazo desmotiva y eso puede hacer que mucha gente deje de entrenar. Lo ideal es focalizar no solo en pesar menos, que suele ser el deseo más repetido, sino en saber ver que hay una mejor sensación, que ya no hay hinchazón y que existe una mejor forma física, no solo mirar los kilos que marca la báscula.

La entrenadora personal Nieves Bolós.

¿Cuál es para usted un entrenamiento infalible los días que tiene pocas ganas de entrenar? Y los días que necesitas moverte mucho, ¿qué ejercicios hace?

Es importante que cada persona haga un entrenamiento que le guste, y no hacer nada por moda o porque en las redes sociales es lo que se lleva hacer. Hay que saber buscar y encontrar el entrenamiento que más placer de hacer porque si no no se va a hacer bien. A mí no me gusta hacer cardio de una hora en bicicleta, pero sí hacer intervalos de cardio, como los HIIT, que duran 15-20 minutos; son más reducidos en tiempo y me gusta más. Yo siempre «voy a tirar» por ese tipo de entrenamiento, pero habrá gente que no consiga hacer esto y sí prefiera hacerse todo el tiempo subidos a una bici estática. Lo importante, al menos para mí, es elegir lo que haga estar más cómodo, y si hay pocas ganas de entrenar, que eso nos ocurre a todos algún que otro día, hago lo que me motive.

En cuanto a los días que necesito moverme, no falla que me ponga a hacer combos o circuitos con pesas y a modo de cardio. Cuando me va el corazón a mil me gusta sentir que me desafío a mí misma.

En su cuenta de Instagram vemos que no solo se centra en el deporte, también en comer bien porque de vez en cuando sube alguna que otra receta... ¿Es importante la alimentación a la hora de hacer deporte?

La alimentación es crucial. De hecho, una persona que se enfoca en perder grasa o ganar músculo, realmente el cambio mayor no se da en el entrenamiento, sino en la alimentación. Si comemos menos de lo que gastamos, vamos a crear ese déficit calórico que juntado a un entrenamiento vamos a perder grasa. Si, en cambio, decidimos ganar masa muscular aumentando nuestras calorías diarias junto con el entrenamiento de fuerza, vamos a lograr crear músculo. No es tanto en sí el entrenamiento de fuerza que hagamos sino que lo que hagamos unos objetivos u otros será la alimentación que aportemos a nuestro cuerpo. El descanso también en primordial para recuperarnos y así tener mejores resultados tanto en el rendimiento como en el resultado de nuestra masa muscular.