Michelle Lewin, estrella del fitness: «Hacer miles de abdominales es una pérdida de tiempo»

Ahora es una estrella de la industria del fitness que vive en una mansión de Florida y decenas de marcas le hacen a diario ofertas millonarias. Pero la vida de Michelle Lewin no siempre fue fácil. Comenzó a trabajar a los 14 años y confiesa que hubo un momento durante su infancia en el que sus vecinos ofrecían arepas a Sandra, su madre (se divorció y quedó al cuidado de los tres hijos), para que ella y sus hermanos pudieran cenar algo.

Comenzó a entrenar porque no se sentía bien con su cuerpo. Era muy delgada y no le gustaba mirarse al espejo. Pero poco a poco se fue sintiendo más fuerte y con una mejor apariencia estética y convirtió la práctica de ejercicio en un estilo de vida. Para ella el único secreto para lograr la mejor versión de uno mismo es la constancia y la disciplina . Con motivo de su participación en el evento 'Stronger together 12 hour Global Event' de STRONG Nation™ , en el que ejercerá de maestra de ceremonias, le consultamos cuáles son, a su juicio, las claves para mantenerse en forma.

¿Durante cuánto tiempo y con qué frecuencia tendríamos que practicar ejercicio para que los resultados físicos comiencen a apreciarse?

Yo diría que una hora al día, 3 días a la semana. Siendo disciplinado con esto y con una dieta saludable y balanceada, verás resultados con seguridad, y la motivación vendrá con ellos. Si puedes aumentar a 4 o incluso 5 días a la semana, entonces verás resultados mucho más rápido. Una hora, 5 veces por semana es lo que yo hago, así que créeme cuando digo que cinco veces por semana es el máximo que debes entrenar.

¿Cuáles son las partes del cuerpo que cuesta más tonificar? ¿Qué diferencias hay entre hombres y mujeres en este sentido?

Eso depende completamente del ADN de cada uno; es muy individual. Todos hemos visto personas con un torso más ancho y piernas delgadas. Y también hemos visto a otros con la parte inferior del cuerpo más gruesa que el torso. T odos los cuerpos son diferentes . El secreto es quemar más calorías de las que consumen. Tu cuerpo decidirá de dónde quemará la grasa. No se puede decir que se desea quemar grasa solo, por ejemplo, en el estómago. Hacer miles de abdominales es una pérdida de tiempo. Hay que quemar más calorías de las que comes ; esa es la clave para tonificar cada parte de tu cuerpo. Los hombres tienen una gran ventaja, ya que producen más testosterona que nosotras y la testosterona quema grasa. Las mujeres en cambio, tenemos más estrógenos que los hombres y el estrógeno agrega grasa a nuestro cuerpo. Un buen equilibrio hormonal es muy importante.

¿Alguna vez se ha levantado sin ganas de hacer ejercicio? ¿Qué hace en ese caso?

Eso pasa mucho. No soy la mujer maravilla. Pero, afortunadamente, mi esposo (Jimmy Lewin) tiene el mismo interés en fitness que yo. Y dado que nos presionamos y apoyamos mutuamente, la vida se vuelve mucho más fácil de esa manera. Sería mas complicado al tener un compañero que pide pizza cuando tu dieta esta basada en pollo a la plancha y arroz integral.

¿Considera importante incluir ejercicios de fuerza en las rutinas semanales? ¿Por qué?

Para conseguir un equilibrio en tu cuerpo, absolutamente. Además, muchas personas disfrutan de ver mejoras cuando sus músculos comienzan a formarse. Los brazos flácidos eventualmente se pueden resolver concentrándose en tríceps y bíceps, su postura mejorará al enfocarse en ejercicios de espalda, el dolor de espalda se puede resolver con un entrenamiento de abdominales pesado. Hay demasiadas ventajas para decir que el levantamiento de pesas no es importante.

¿Se puede cambiar el cuerpo solo con el ejercicio? ¿En qué medida es importante la alimentación?

Si solo fuera hacer ejercicio, entonces todos estarían en excelente forma. Todo el mundo puede ir al gimnasio y levantar pesas, pero a la hora de la alimentación, comer es un instinto que tenemos y llevar una alimentación sana es sin duda la parte más difícil. No sé por qué todo lo insalubre es tan bueno y viceversa. Pero la alimentación también es lo más importante. Yo diría que el 70% de los resultados está en lo que comes, y el 30% restante esta en el ejercicio. Se trata de disciplina , y aquellos que sean mas disciplinados alcanzarán sus objetivos mucho más rápido.

Michelle Lewin, en una sesión con Strong Nation.

¿Es mejor hacer ejercicio por la mañana o por la noche? ¿De qué depende?

Esa es otra cosa que es muy individual. Cada experto tiene su propia opinión. Entonces, para responder a su pregunta diría que el mejor momento para hacer ejercicio es cuando sientas que tienes más ganas. Es tan fácil como eso.

¿Cómo hay que cambiar la alimentación si comenzamos a hacer ejercicio a diario?

En primer lugar, debes revisar lo que hay en tu refrigerador. ¿Está lleno de comida poco saludable? Lamento decirlo, pero de ser así, debes empezar por reemplazarlo por alimentos saludables. No guardo ningún alimento poco saludable en casa porque no puedo resistirme a no comerlo . La única solución para mi, es que estos alimentos no entren en mi casa. Una ventaja de esto es que cuando solo tienes comida saludable en casa, al momento de tener vestirte para salir a buscar ese chocolate que tanto anhelas, lo más probable es que no vayas por él y te saltes ese chocolate.

¿Qué tipos de ejercicios se recomiendan cuando vivimos una etapa de mucho estrés?

En primer lugar, antes de comenzar, intenta comer de manera más saludable. Y luego, toca elegir con qué tipo de ejercicio te identificas mejor. Los entrenamientos en casa son una buena opción y hay muchos para elegir. Por ejemplo, STRONG Nation™ tiene clases virtuales que puedes hacer en su página web. Son clases divertidas que empujan tus limites todas las veces que lo hagas. Las puedes hacer 3 días a la semana, 4 y hasta 5 días a la semana, o puedes mezclar con cardio, yoga y/o pesas. Lo más importante es empezar, ya que hacer ejercicio disminuye el estrés , y todos los demás beneficios que vienen de la mano de una vida activa.

En tu actividad de fitness diaria, ¿qué papel juega la música? ¿Entrenas con una o con otra música en función de tu estado de ánimo?

Absolutamente. Por eso siempre llevo mis auriculares al gimnasio. Hay música que me hace subir la adrenalina y hay música que me hace querer irme. Entonces, para asegurarme de que la adrenalina fluya, los auriculares son cruciales para mí.

¿Cuánto tiempo dedica al día a hacer ejercicio y cómo ha ido evolucionando en la práctica de ejercicio a lo largo de los años?

Hago ejercicio una hora al día, 5 veces a la semana . Eso es lo que mejor funciona para mí y eso es con lo que mi cuerpo está feliz. Hace 5 años entrenaba 10 veces por semana, es decir, dos veces al día, y hace 10 años entrenaba 3 veces por semana, pero solo piernas. Así que me tomó un tiempo encontrar el equilibrio.

Si una persona está decidida a iniciarse en la práctica de ejercicio pero no sabe por dónde empezar, ¿Cuál sería su consejo?

No es muy agradable haber finalmente tomado una decisión, comprado ropa de gimnasia nueva, pagar una suscripción a un gimnasio, ingresar al gimnasio y pensar «¿y ahora qué hago?». Está bien buscar ayuda, todos hemos estado allí; así que no tengas miedo de obtener toda la ayuda que necesites. Un entrenador personal es probablemente la mejor inversión que puedes hacer en un gimnasio. También puedes entrenar online en la aplicación Fitplan donde tengo planes de entrenamiento para todos. Y, por supuesto, las clases grupales son una gran herramienta para empezar, como STRONG Nation™, que las puedes hacer en persona o virtuales y son perfectas para cualquier nivel de fitness ya que en cada clase vas a poder ir incrementado tu nivel de intensidad de 'Low', 'Base' a 'Max', siempre empujando tus límites cada vez.

Los HIIT se han convertido en una fórmula popular, pero, ¿qué caracteriza a los entrenamientos de Strong Nation™?

Strong Nation™ es un programa de intervalos de alta intensidad donde trabajas todo el cuerpo con movimientos pliométricos, burpees, push-ups, mezclado con cardio basado en artes marciales y movimientos de diferentes deportes como el béisbol y baloncesto.

La clase esta dividida en cuatro cuadrantes y cada uno tiene un nivel de intensidad diferente: 'Actívate', 'Enciéndete', 'Desafía tus Límites' y 'Todos al Piso'. Las clases también son de 30, 45 o 60 minutos, pero todas con la misma intensidad y te dan el mismo resultado. Lo que más me gusta y lo que lo diferencia de cualquier otro programa de HIIT, es que la música esta producida para acompañar cada movimiento por medio de ingeniería inversa: se crean primero las rutinas y luego se produce la música, y esto ayuda a que no tengas que estar contando repeticiones, sino que la música te guía y así empujas tus propios límites sin darte cuenta. Yo usualmente no hago ni cinco push-ups, pero en las clases hago hasta 10 seguidos sin darme cuenta.

¿Qué partes del cuerpo se trabajan más con esta actividad?

Es una clase muy completa ya que usas el peso de tu propio cuerpo, lo cual, por medio de las repeticiones y empujando tus limites gracias a la música y su ingeniería inversa, te ayuda a quemar grasa, tonificar y a bajar de peso, y por lo tanto transforma tu cuerpo completo.

¿Con qué otras actividades físicas aconsejaría complementar esta práctica a lo largo de la semana?

Si tienes acceso a un pequeño gimnasio, te recomiendo que uses algunas máquinas para entrenar espalda y bíceps. Esos grupos de músculos son difíciles de entrenar solo con el peso de tu cuerpo, pero entrenar especialmente la espalda es crucial para la postura. No te preocupes, no se agrandará, solo te ayudará a empujar los hombros hacia atrás para evitar el dolor y también en general para dar una apariencia más erguida.

¿Cuál será su participación en el evento de Strong Nation™ del próximo 24 de abril?

Yo voy a dar un cuadrante en varias clases como invitada especial, con el equipo global de Master Trainers. Todas las clases son gratuitas y empiezan a cada hora desde la 1pm hasta la 1am hora España. Para participar, solo tienes que registrarte y recibirás el enlace de acceso a la clase y al horario completo. Puedes hacer todas las clases, o entrar y probar las que prefieras.

12 horas sin parar de hacer ejericio Tras el éxito de Zumba 24 , el evento de 24 horas de duración de Zumba, STRONG Nation ™, el entrenamiento HIIT creado por Zumba, presenta su versión virtual gratuita el 24 de abril. Con 12 horas de clases virtuales impartidas por los master trainers de todo el mundo, los seguidores de esta disciplina podrán entrenar en casa desde la una del mediodía a la una de la madrugada. 'Stronger together 12 hour Global Event' es una experiencia que permite a los amantes del fitness experimentar la energía de STRONG Nation ™ en un momento en el que la industria del fitness empieza a recuperarse tras el largo parón provocado por la pandemia del Covid-19. La influencer del fitness Michelle Lewin , embajadora de STRONG Nation ™, presentará el evento y entrará en tres ocasiones a dirigir la clase. Además, Ai Lee Syarief, master trainer internacional de esta actividad abrirá y cerrará esta maratón con dos masterclass de una hora de duración cada una. Representando a España estará la master trainer local, Diana Serena , y los expertos en fitness Cesc Escolà y las Gemelas Pin , quienes se acaban de iniciar en este entrenamiento y serán los encargados de dirigir una canción.