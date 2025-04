Lo que más estropea tu pelo en verano

El champú en seco es una buena opción cuando no se usa diariamente. Adobe Stock

Champús en seco, ¿sí o no?

El uso de champú en seco no está vinculado con la época del año en la que estamos y, según Marco D’Amato, Brand Manager de Batiste España, en verano es cuando más se utiliza debido a que se sale más, se entrena más y se suda más por las temperaturas más elevadas. Cómo nos gusta acudir a él cuando vamos pillados de tiempo, pero su fórmula muchas veces sirve para algo más. «Ahora mismo se utiliza no solo en todas aquellas ocasiones en las que no da tiempo a un lavado completo sino que también para dar un toque extra de volumen y textura a los peinados . Por lo general, tratándose de un producto que se utiliza cuando no has podido lavarte el pelo, la respuesta es cada vez que lo necesites; aunque es aconsejable no utilizarlo para más de 5 días seguidos», cuenta.

Sin embargo, cabe destacar que, tal como dice Ana Martínez, de Jean Louis David, el champú en seco no debe reemplazar en su totalidad al champú clásico ya que su uso debe ser ocasional: «Los efectos de usarlo con más o menos frecuencia lo va a determinar la composición, la calidad y de los inocuos que sean sus ingredientes. Usarlo de una manera excesiva puede dar un aspecto mate e incluso blanquecino al cabello». Por lo que después de pasar un largo día en la playa es aconsejable lavar el pelo, con o sin champú pero con agua dulce, para quitar el exceso de sal o cloro antes de aplicar champú en seco, en caso de ser elección.