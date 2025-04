«Con una correcta postura corporal el músculo se forma de manera distinta»

Ballet Fit es una de las últimas tendencias en la práctica del deporte en el mundo. Gloria Morales ( @atacadas ), creadora de Ballet Fit , nos propone un completo plan de entrenamientos de ballet combinados con elementos de fitness donde se trabaja la fuerza, la coordinación, la tonificación, el equilibrio y la flexibilidad implicando todo el cuerpo. Además de quemar grasas , toxinas y liberar tensiones a través de la consciencia corporal y el crecimiento personal , las personas que lo practican consiguen una figura más armoniosa y elegante, como la de los bailarines profesionales.

En su libro 'Ballet Fit: el método que cambiará tu cuerpo' (Mr, Planeta), la experta desengrana cómo su vida ha estado casi en su totalidad ligada a la danza, cómo esta le ha convertido en la persona que es y qué hace falta para convertirse en todo un experto de esta disciplina inclusiva y no exclusiva.

Eres la creadora de Ballet Fit pero, hasta ese momento, ¿cómo fue tu primer contacto con la danza?

Mi primer contacto fue en el colegio. Yo veía que las niñas iban a ballet y yo también quería ir. No sabía ni lo que era, pero yo veía que iban con las mallas, la cestita donde guardar luego su ropa, y me encantaba. Empezó ahí y, tras mucha insistencia a mi madre porque en casa querían que estudiara música, por fin pude ir a mi primera clase de ballet. El primer contacto siempre es más por diversión, pero recuerdo que a la edad de nueve años, aproximadamente, me fui adentrando y centrándome más en la técnica, en la colocación correcta de la postura... Digamos que empecé a ser consciente del trabajo que supone esta actividad y me encantó por completo.

Libro de Ballet Fit

Y una cosa llevó a la otra y te has convertido en la creadora del Ballet Fit en España.

Sí. Ya de mayor, cuando me retiré totalmente de la danza por dedicarme a mis hijos me comenzó a despertar la curiosidad de cómo sería hacer ballet de otra manera mientras entreno mi cuerpo. Tuve ganas de poder llevar esta disciplina a todo el mundo. Lo bueno que es el ballet es para todos, aunque nunca lo hayas probado. Yo, al estar en contacto con mucha gente que va al gimnasio, empecé a pensar cómo podía ayudarles el ballet en sus vidas, y se me creó la necesidad de enseñarles cómo colocar el cuerpo para cada actividad.

Dirías, entonces, que el ballet lo tiene todo...

Estoy convencida de que lo tiene todo. A nivel fuerza, a nivel tonificación, a nivel flexibilidad... Eso es lo que nos hace diferentes al resto de actividades: tonificamos internamente y externamente. Con una correcta postura corporal el músculo se forma de manera distinta. Ballet Fit es equilibrio y coordinación, flexibilidad, fuerza, trabajamos cardio y tenemos nuestra parte wellness para el crecimiento personal.

Dirías, por tanto, que Ballet Fit tiene beneficios emocionales...

Muchos. Al trabajar desde el crecimiento personal trabajamos también los valores de superación, sacrificio, lucha, humildad... toda la carga emocional en una única clase. Estamos pendientes de nuestras sensaciones y emociones. Además, la actividad se desarrolla delante del espejo, mirándonos, pero no para que encontremos defectos, sino para que nos guste lo que estamos viendo, sin intentar cambiar lo que vemos. Entrenamos para tener mejor calidad de vida. Lo que vemos en nuestro espejo tiene que gustarnos pero si hay un objetivo hay que ir a por ello. Ballet Fit tiene una carga emocional, wellness y fitness.

Planteas un reto de iniciación en el Ballet Fit. ¿Todos pueden hacerlo?

Se trata de un reto de iniciación para todo aquel que no se ha iniciado en la práctica, realizando los consejos que proponemos para que al terminar esas cuatro semanas se esté preparado para nuestras sesiones. En la primera semana vamos a trabajar y a interiorizar la correcta postura corporal, la fluidez y la movilidad en el entrenamiento; en la segunda semana vamos a trabajar los relevés, es decir, vamos a aprender a sentir el bajo de nuestros pies, los flexores de nuestros dedos; en la tercera estaremos haciendo varias progresiones pero sin abandonar la barra de Ballet Fit, que nos ayuda a preserva el equilibrio y ya en la cuarta sentirás que estás listo para empezar una sesión de nuestra actividad.

Y, ¿qué necesitamos para esas clases?

Hay que llevar leggings con top o shorts, siempre con lo que más cómodo se sienta uno mismo. En cuanto al calzado, nunca trabajaremos con zapatillas de deporte de calle, así que las zapatillas de ballet o sneakers de danza son ideales porque son muy flexibles. En caso de que no se pudieran tener, con calcetines es suficiente los primeros días, con lo que estés más cómoda. Y por último nos hará falta la conocida barra de ballet o si no una silla con respaldo. Luego, por supuesto, cada uno puede darse el toque que más le guste. Lo bueno del Ballet Fit es que puedes ponerte ese toque que te hace diferente del resto de clases.

¿La música que empleáis en las clases de Ballet Fit es un signo de identidad?

Completamente. En las clases de Ballet Fit se combina el estilo dance con pop actual, y también lo mezclamos con música clásica. Ballet Fit unifica dos actividades: el ballet y el fitness, pues con la música ocurre igual. Utilizamos música actual, pero lo mismo hacemos cardio con música ochentera ya que es un estilo que nos inspira mucho. En el momento que dedicamos a la vuelta a la calma cogemos música clásica, por ejemplo.

¿Qué es la danza para ti?

Es un todo con mayúsculas y al completo. Supuso un cambio en mi vida y en mi personalidad. Esta disciplina me dio la ilusión y las ganas de luchar por lo que quiero, y quien baila o ha bailado sabe de lo que hablo porque la vida se ve de otra manera. Al ballet le debo mucho, y recuerdo mucho a mis profesores que desde pequeña hasta el día de hoy me han inculcado el ser una persona respetuosa, ordenada, comprometida y el amar las pequeñas cosas.

Sobre Gloria Morales

Gloria Morales lleva toda la vida vinculada a la danza, tanto que con 5 años se coló en una clase de ballet. Sabía que era su vida y siendo una niña se escapó para poder bailar

Su formación como bailarina y profesora de educación física le ha permitido aunar sus dos grandes pasiones: el ballet y el fitness. A día de hoy, el método Ballet Fit se puede practicar en España, Italia, México y Chile, por el momento. Cuentan con más de 700 instructores formados e imparten más de 1.500 clases cada semana.