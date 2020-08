Qué hacer para no lesionarte cuando practicas senderismo

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después del periodo de confinamiento por Covid-19, en el que muchos han intentado mantenerse en forma dentro de las posibilidades del domicilio (y otro cuantos han dejado de lado el deporte y las rutinas fitness que llevaban a cabo antes de la llamada nueva normalidad), toca retomar la actividad como la dejamos antes de que esta pandemia irrumpiera en nuestras vidas.

Durante los últimos meses nuestros músculos han perdido fuerza, resistencia y elasticidad, nuestros ligamentos están mucho más rígidos y cortos, y nuestros tendones han perdido parte de su resistencia. Pero ahí no acaba la lista de aspectos negativos, porque es muy probable que hayamos cogido algún kilo de más, que será necesario transportarlo por todo el cuerpo hasta que nos deshagamos de él.

Si no sabes cómo comenzar a adelgazar o a sentirte bien con tu cuerpo, el senderismo es un deporte al aire libre muy saludable desde el punto de vista físico y mental, y es una opción excelente y segura para romper con la monotonía y comenzar de nuevo a cuidarnos.

Lesiones más comunes en el senderismo. - Adobe Stock

Sin embargo, tal como explica Dr. Antonio María Foruria de Diego traumatólogo y jefe asociado en la Unidad de Cirugía Reconstructiva de Miembro Superior del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Fundación Jiménez Díaz en QuironSalud (Madrid) y miembro de Top Doctors, no va a resultar tan fácil llevarlo a cabo porque es justo ahora cuando somos más vulnerables a las lesiones

- Quemaduras solares. «Se producen por la exposición de la piel al sol, sobre todo en las horas centrales del día, y especialmente después de un periodo de falta de exposición solar, tras la cual la piel ha perdido su protección natural de melanina», comenta el experto.

- Aparición de ampollas en los pies. Cómo molestan, verdad? Y no necesariamente se producen por estrenar un nuevo calzado... «El roce repetitivo del calzado y los calcetines sobre la piel de los pies, especialmente cuando usamos zapatillas o botas nuevas que todavía no se han conformado a nuestro pie son los principales motivos», comenta el doctor. Esto, a su vez, está agravado por los periodos de inactividad y el uso de calzados blandos durante periodos prolongados, durante los que podemos haber disminuido el grosor y la resistencia de las durezas o callosidades naturales de los pies, haciéndonos más vulnerables a estas dolencias.

- Arañazos, cortes y heridas, que ocurren al pisar ramas que puedan romperse o retorcerse bajo nuestros pies, golpeándonos en las piernas; o al pasar cerca de arbustos y plantas bajas, o en caídas y resbalones fortuitos.

- Esguinces de tobillo. Son un clásico de las rutas del senderismo, en la que la irregularidad del terreno, especialmente cuando caminamos sobre piedras de diferentes tamaños, más si son móviles, o si están mojadas y son resbaladizas, puede hacernos torcernos el tobillo y lesionarnos los ligamentos de esta articulación: «En casos más graves, podemos incluso fracturarnos el tobillo, una lesión grave que puede requerir una intervención quirúrgica».

Tendinitis y fascitis. ¿Lo has sufrido en alguna ocasión? Son dolores en los trayectos tendinosos y de las fascias, y están producidas inicialmente por la sobrecarga e inflamación de un tendón o fascia, y posteriormente su degeneración cuando se cronifica. «Ocurren cuando un tendón o fascia se somete a una sobrecarga repetitiva para la cual no está entrenado, o cuando se repite de manera prolongada en el tiempo a pesar del entrenamiento (años practicando la misma actividad, por ejemplo). Son comunes en el tobillos las del tendón de Aquiles, los tendones peroneos, o el tendón tibial anterior (en la región posterior, lateral y anterior del tobillo respectivamente); en la planta del pie la fascitis plantar; en la rodilla, las tendinitis isquiotibiales, de la pata de ganso, o del ligamento rotuliano (detrás del muslo, en la cara medial de la rodilla, y en la cara anterior de la rodilla bajo la rótula, respectivamente); o de la región glútea, la trocanteritis.

Calambres musculares. Se producen cuando los músculos se fatigan, ocasionándose por una contracción involuntaria y muy dolorosa de la musculatura. Se producen frecuentemente en la cara posterior de la pierna (gemelos y soleo), aunque pueden ocurrir en cualquier grupo muscular.

«Las caídas y sus consecuencias abren un abanico ilimitado de lesiones, algunas de gravedad como las fracturas y las fracturas-luxaciones, en las que un hueso se rompe (fractura), e incluso los extremos de los huesos que forman una articulación dejan de estar en contacto además de fracturarse (fractura luxación)», advierte el doctor Antonio María Foruria. «Su espectro de gravedad es muy amplio, y tienen que ver con la intensidad del golpe recibido. Pueden localizarse tanto en los miembros superiores como los inferiores. Son más frecuentes las fracturas en el tobillo (peroné, y muchas veces la tibia), las muñecas (radio distal), o los hombros (húmero proximal, clavícula). Si son graves pueden requerir cirugía», sentendia el médico.

Así se evita una lesión

No, la solución no está en no salir de casi y no practicar deporte, sino prepararse previamente para que los músculos estén en forma y puedan desarrollar sin mucho esfuerzo la actividad. Algunas medidas importantes que pueden ayudarnos a evitar las lesiones son:

Entrenamiento previo. Tal vez no sea muy buena idea pasar de no hacer nada durante más de dos meses, y después en un día querer recorrer una marcha de 20 kilómetros. «Es aconsejable coger algo de resistencia muscular con paseos, el uso de bicicleta (al aire libre o estática), o cualquier otro deporte aeróbico que nos permita reacondicionar un poco nuestra musculatura», recomienda el doctor Antonio María Foruria

Escoger bien la ruta. Debe seleccionarse un trayecto de una longitud y desnivel razonables, teniendo en cuenta el tiempo que llevamos sin movernos, y también el nivel deportivo de los participantes. Deberíamos seleccionar el nivel de la persona con menor entrenamiento o resistencia del grupo.

Utilizar cremas solares, y ropa de protección para el sol, como un gorra.

Seleccionar un calzado con algo de tacón (comparar el grosor de la suela de la parte de delante y detrás), que cubra todo el pie y a ser posible que recoja también el tobillo, de suela ancha para amortiguar las irregularidades del suelo, y con un dibujo de suela antideslizante para evitar caídas. Además, las zapatillas o botas que utilicemos no deben ser nuevas, sino que las debemos haber domado suficientemente. En cuanto a los calcetines, deben ser transpirables, no demasiado finos, y tampoco gruesos que provoquen una sudoración excesiva.

Para prevenir caídas, torceduras de tobillo y mejorar nuestra estabilidad en general, es tremendamente útil llevar unos bastones de senderismo. «Podemos llevar uno o dos, según las preferencias, que apoyará en el suelo cuando estemos cargando nuestro peso en el suelo con el pie del lado contrario. Estos dispositivos nos ayudarán a rebajar el peso que soportan nuestros miembros inferiores, y nos proporcionarán mucha seguridad», indica el experto.

Antes de ponernos a andar calentaremos un poco y estiraremos nuestros músculos, tendones y ligamentos, especialmente los de lo miembros inferiores incluyendo los que participan en los movimientos de tobillos, rodillas y caderas. Debemos dedicarle al menos 5-10 minutos a esta actividad. Igualmente, al terminar, tenemos que volver a estirarnos, concentrando nuestra atención en la musculatura posterior de la pierna (gemelos y sóleo), las regiones anteriores y posteriores del muslo (cuádriceps e isquiotibiales), y la musculatura glútea.

«Durante la actividad, cada uno debe encontrar la velocidad de la marcha con la que esté cómodo, y si se quiere ir juntos y en grupo, todos tendrán que adaptarse al individuo más lento», cuenta y asegura que es necesario parar con cierta frecuencia, «especialmente si hace calor, y cada 20-30 minutos, con el fin de tomar líquidos y algo de comer».

Cómo no hacerte un esguince - Adobe Stock Esguinces, los grandes enemigos Los esguinces pueden arruinar una salida al campo y las semanas posteriores, por lo que prevenirlos es fundamental. Los expertos en fisioterapia diferencian tres factores que pueden influir en la producción de esta lesión: las características del suelo, el calzado, y nuestra preparación. Cuanto más irregular y resbaladizo sea el suelo, más fácil será que nos lesionemos. «Planificar adecuadamente la ruta y adecuarla al nivel de los participantes nos permitirá reducir la posibilidad de que nos lesionemos», dice el experto de Top Doctors, que hace incapié en llevar un calzado adecuado: «Debe tener una suela gruesa y antideslizante, al mismo tiempo que ser suficientemente rígida como para no darnos cuenta de las piedras y rocas que pisamos», expone. Además, nuestros tobillos estarán mas protegidos si el calzado tiene forma de bota y nos recoge el tobillo, pero sin molestarnos en todo el rango de movilidad de esta articulación. Dice el doctor que, probablemente, uno de los factores más determinantes para evitar los esguinces sea tener unos tobillos fuertes y hábiles: «Podemos entrenar la fuerza caminando, corriendo, usando una bicicleta, nadando, o haciendo ejercicios de gemelos y musculatura peri-articular del tobillo». Por otro lado, la habilidad se mejorarla haciendo ejercicios de propiocepción: «Estos ejercicios se practican sentados, y consisten en movilizar los tobillos en diferentes direcciones mientras ponemos las plantas de los pies sobre superficies móviles, como una pelota o un monopatín».

Cómo no dañar las articulaciones al hacer senderismo Escoge una distancia razonable y acorde con tu entrenamiento.

Usa un buen calzado que amortigüe los impactos con el suelo en cada paso.

Vigila cuánto peso llevas en la mochila, que debe ser el mínimo indispensable.

Vigila tu propio peso. Si has ganado cinco kilogramos, y decides hacer senderismo, notarás como esos kilos te persiguen en cada paso que das, es como llevar una mochila con ese peso de manera constante.

Mantén una velocidad cómoda

Haz descansos frecuentes, y aprovecha para beber y aportar energía a tu cuerpo

Deja descansar tus articulaciones entre sesiones de marcha. Dejar dos o tres días de descanso entre una marcha y otra ayudará a que tus articulaciones se recuperen.