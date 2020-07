Así es Crys Dyaz, la entrenadora que promete resultados a cambio de una sola palabra

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Cuando amas lo que tienes, tienes todo lo que necesitas» es el lema con el que se define Crys Dyaz. La exdeportista de élite de la selección española de natación, fisioterapeuta y entrenadora personal ha creado con esfuerzo todo un imperio llamado Crys Dyaz & Co, centro de entrenamiento personal, fisioterapia y nutrición que ahora también pasan al espacio virtual gracias a la app Classland, con la que pretenden meterse en cientos de casas para poder impartir entrenamientos generalizados y personales on line, lo último en el mundo deportivo.

Pero si su mayor sueño era el de crear su propio centro, uno de los más conocidos a nivel nacional, no muy atrás se quedaba el de escribir un libro. Crys Dyaz ha publicado «Actívate y cambiará tu vida», que ayuda a ponerse en forma en cualquier parte está al alcance de unos pocos de euros. Ahí se pueden encontrar actividades físicas, nuevas tendencias, cómo adaptar el deporte a embarazadas, rutinas para zonas concretas o deporte para patologías como cáncer o pérdida de peso muy potentes, entre otros.

Por sus instalaciones, en Madrid, han pasado cientos de usuarios que demuestran cambios y avances, entre los rostros conocidos de nuestro país destaca la actriz Blanca Suárez, la cantante Aitana Ocaña o «instagrammers» de la talla de Laura Escanes o Alexandra Pereira, pero la etiqueta de «entrenadora de las famosas» e »influencer» son para ella solo verdades a medias.

Se dice que eres la «entrenadora de las famosas», ¿te sientes cómoda con este apodo?

Es solo una descripción del millón de cosas que hago. No es que no me sienta identificada y lo considere irreal, pero entreno a mucha más gente, la mayoría anónimos. Además de entrenar, también hacemos mucho trabajo de fisioterapia, en redes sociales creando y generando contenido con muchas marcas deportivas y con influencia en usuarios que se preocupan por su salud y por el estado físico.

Exdeportista de élite y desde hace años tu gimnasio es uno de los más reconocidos en todo el país. ¿Crees que las redes sociales han tenido algo que ver?

Las redes sociales son un canal para darnos a conocer y hacer márketing. Se trata de una herramienta para todos los sectores, pero para crear influencia hay que ejecutar un buen trabajo y así visualizar un feeling con el cliente. Con un buen contenido podremos hacer un marketing eficiente y siempre podremos ir a más y darnos a conocer a un círculo más amplio. Crys Dyaz & Co busca crecer.

Hemos visto que durante el confinamiento has realizado numerosos directos en Instagram, casi siempre acompañada de algún rostro conocido, donde has llegado a reunir cientos de personas haciendo deporte desde sus casas. ¿Crees que el entrenamiento virtual ha llegado para quedarse?

Durante el confinamiento hicimos entrenamientos virtuales y un día en semana traíamos a alguien especial o conocido para así generar mayor interés en el público. Esto ha llevado también a que formemos parte de una aplicación, Classland, en la que ahora mismo trabajamos diferentes actividades de entrenamiento. Para mí, el entrenamiento on line ha llegado para quedarse porque la dinámica es sencilla: entrenamiento personal en streaming tanto en casa o gimnasios, y también ejercicios genéricos enfocados a diferentes zonas del cuerpo. La acogida de esta app ha sido muy buena y estamos muy contentos.

¿En qué consiste y qué podemos encontrar si nos suscribimos en Classland?

Por tiempo, horario o por precio, muchas veces tener un entrenador personal no está al alcance de todos. Crys Dyaz & Co ahora es accesible porque ofrecemos diferentes actividades relacionadas con el deporte, adaptado a variedad de perfiles y con un equipo formado y especializado para ofrecer lo mejor.

En Crys Dyaz & Co encontrarás 6 entrenamientos semanales de actividad cardiovascular, intervalos, tonificación de abdomen, glúteo y movilidad/ estiramientos. Además, tendremos la actividad específica para embarazo (2 días a la semana y adaptado a diferentes niveles y trimestre), postparto (2 días en semana con hipopresivos y entrenamientos de tonificación) y yoga (1 día en semana de vinyasa, donde iremos variando nivel y tipología de la clase). Se podrá seguir también el entrenamiento con la influencer Alexandra Pereira para mostrar su evolución después de seis años trabajando juntas. De esta manera enseñaremos didácticamente las correcciones y cómo cambia su físico.

Has dado a luz en dos ocasiones y parece haber un repunte de usuarias que practican deporte durante el embarazo gracias a las rutinas fitness que ofrecéis. Antes esto no se llevaba a cabo quizá por miedo... ¿Lo consideras un avance?

Antiguamente había menos evidencia científica que avalaran los beneficios. No se sabía muy bien cómo se podía hacer y solo se recomendaba caminar o hacer pilates. Desde hace algunos años (unos cuatro, aproximadamente) la evidencia científica avala los beneficios en tener un buen parto y mejor recuperación. Hay muy pocas contraindicaciones y en Crys Dyaz & Co tenemos entrenadores que están consiguiendo buenísimos resultados.

Eso sí, antes de que una usuaria se ponga en nuestras manos, pedimos el informe médico y valoramos el nivel de cada mujer: si hacía deporte antes, si hay complicación en el embarazo, cómo se encuentra la mamá, semana en la que se encuentra... En Classland también necesitamos el aval médico y lo adaptamos al propio entrenamiento teniendo en cuenta el trimestre en el que se encuentre.

Hay mucho miedo generalizado en la vuelta a los gimnasios... ¿Qué les dirías a esas personas? ¿Qué medidas de seguridad ha tomado tu centro?

Nosotros somos un centro en el que nunca se juntan muchas personas porque tenemos un nivel de aforo controlado y además contamos con servicios a domicilio. Eso nos ayuda a que todo el mundo sienta esa seguridad. De cara a ir a los gimnasios, si confías en las personas que lo dirigen, tienes que estar tranquilo porque se están llevando a cabo las medidas adecuadas para que no haya problemas.

Mi equipo y yo animamos a hacer actividad física (estar activo, dormir, hacer deporte) ya que nuestro sistema inmune estará mejor y habrá menos posibilidades de sufrir un rebrote.

Al principio sí que veía mucho miedo con las restricciones pero, al menos en mi sector, veo que está aumentando el consumo de gimnasios. Tenemos que ser conscientes de la situación que hemos vivido y tenemos que intentar que si hay rebrotes sean lo más ligeros posibles para no colapsar los centros médicos y creo que esto sería posible si estamos todos concienciados.

Actualmente, y con la llegada de la nueva normalidad, ¿qué es lo que más demandan los clientes?

En líneas generales, nosotros hemos seguido con nuestros clientes a través de nuestros canales virtuales. Además, otros tantos se han unido porque nos han visto por las redes sociales y les ha gustado nuestra forma de entrenar. Con toda esta situación, la gente necesita una vía de escape y sentirse bien. Ha aumentado el índice en obesidad y eso nos beneficia porque acuden en nuestra ayuda a para quitarse de encima esos kilos de más. Hacer deporte les sirve también para sentirse bien con ellos mismos.

La constancia es importante paraconseguir resultados, y son esos resultados los que te ayudan a seguir con la motivación de entrenar muy bien.

¿Cuál consideras que es un buen horario para hacer deporte en verano y un entrenamiento infalible?

Para mí la primera hora de la mañana es la mejor hora para entrenar porque no hace calor y estamos descansados de por la noche. A esas horas tan tempranas no hay distracciones que nos hagan olvidar el entrenamiento. Al haber sido exnadadora, estoy acostumbrada a entrenar a las 6:15h. Sin embargo entiendo que muchas personas no sean capaces de hacer deporte tan temprano. Cada uno tiene que encontrar su momento pleno para entrenar, pero creo que la primera hora de la mañana es idónea. En cuanto a un entrenamiento que me encanta, me quedo con el full body, con HIIT y tonificación para trabajar a nivel aeróbico y tonificar el cuerpo a nivel global.

Al menos en redes sociales, no te vemos repetir «modelito». A la hora de hacer deporte, ¿en función de qué eliges la ropa, calzado o complementos?

Hay varios factores: en primer lugar elijo la ropa y calzado en función de la actividad que voy a hacer, porque no es lo mismo correr que hacer bici o bailar, pero también tengo en cuenta mi estado de ánimo. Si estoy motivada me pongo colores más potentes. Mi patrocinador en estos momentos es Adidas, por lo que antes de escoger conjuntos o deportivas miro colores, modelos y tejidos con los que me sienta cómoda.