«Con el crossfit tenemos que ser conscientes de nuestros límites»

Jenny Serrano es un terremoto, pero de los buenos, de esos que hacen que te levantes de la silla y no pares. La deportista, que empezó su carrera en el ámbito de la gimnasia rítmica, dejó la olímpica disciplina atrás y, tras tocar con la punta de los dedos el crossfit, se entregó por completo a él. No solo dedica también su tiempo a la halterofilia, sino que también hace poco participó en el programa navarro 'El conquistador del Caribe', un reality de resistencia que pone a prueba hasta a los más resilientes. Ahora, es también 'coach' de Box PicSil, donde aplica toda su experiencia y pone de manifiesto como el crossfit puede ayudar a cualquiera.

Hablamos con la profesional en ABC Bienestar sobre cómo aproximarnos al crossfit, cómo perderle el miedo a que nuestro cuerpo cambie de manera desmesurada o por qué no podemos adentrarnos en este mundo sin el acompañamiento de la figura de un entrenador.

¿Practicabas algún deporte antes de decantarte por el crossfit?

Siempre he practicado gimnasia rítmica. Me retiré en el 2013 y después de un año desconectada del mundo del deporte, decidí probar crossfit. Tenía algún amigo que había empezado a practicarlo y me hablaban muy emocionados de todo lo que hacían. Un día fui a ver una competición y me llamó mucho la atención.

¿Qué ventajas tiene el crossfit frente a otras rutinas de ejercicios?

Cada entrenamiento es diferente, y eso hace que guste mucho. Hay muchísimos ejercicios y un sinfín de variantes, así que cada día es un nuevo desafío.

¿Y si hablamos de sus ventajas a nivel de mejora física, a qué nos ayuda más esta disciplina?

Mejoramos en general. Lo que se pretende con el crossfit es que nuestra condición física sea cada día mejor y seamos lo más funcionales posible. No se centra en algo específico, si no que trabaja diferentes capacidades como la fuerza, resistencia, potencia, agilidad, velocidad...

¿Qué fue lo primero en lo que notaste un cambio?

Es difícil pensar en uno. Cuando empiezas con esto, se mejora todo muy rápido. Haces cosas que nunca habías hecho, de modalidades muy diferentes, y enseguida empiezas a verte más resuelta con los ejercicios.

Jenny Serrano en un entrenamiento - Cortesía de la entrevistada

¿Cómo debe ser la aproximación a esta disciplina? ¿Debemos tener ya una experiencia previa con el ejercicio?

Lo único que se tiene que tener son ganas. No hay que empezar con una base deportiva (si la tenemos, bienvenida sea), al contrario de lo que la gente cree. Muchas veces nos dicen: «Cuando me ponga en forma vuelvo», sin darse cuenta de que la «forma» se va cogiendo aquí poco a poco.

¿Qué le dirías a las personas que, al ver una disciplina que parece tan 'bruta', tan centrada en el peso, creen que no es para ellas y tienen miedo a una respuesta física desmesurada?

Que se quiten eso de la cabeza lo más rápido posible. Durante muchos años hemos creído (sobre todo el público femenino) que si nos poníamos a entrenar con peso nos íbamos a volver el mismísimo Arnold Schwarzenegger. Y nada más lejos de la realidad. Lo que se consigue con estos entrenamientos es que nuestros músculos estén más fuertes y nos veamos más tonificadas, pero no se superdesarrollan. Para eso necesitaríamos unos niveles de testosterona que las mujeres no tenemos, además de una dieta y unos entrenamientos específicos

Ahora mismo el concepto de crossfit está en auge. ¿Crees que hay boxes que no hacen bien las cosas? ¿Cómo podemos saber que se está haciendo bien?

Como en todos los ámbitos, siempre hay sitios en los que no se hacen bien las cosas. Al final esto lo hacemos por salud, y tenemos que buscar un box donde se preocupen por esto. Como entrenadores tenemos que intentar que los ejercicios se realicen lo mejor posible y para eso es necesario ver y corregir a la gente. Si en un sitio no te prestan atención, para mí, no es el adecuado.

Entonces, ¿es muy importante la figura del entrenador? ¿No podemos ir a 'nuestro aire' en el entrenamiento?

A pesar de que se dice que es un deporte muy bruto, realmente es muy importante la técnica. Si queremos progresar y no rompernos por el camino, tenemos que prestar atención a los movimientos para realizarlos lo mejor posible. Y esto sin un entrenador, es imposible. Necesitas que una persona te enseñe correctamente los movimientos y te haga ser consciente de lo que estás haciendo. A veces la gente, por ejemplo, se obceca con levantar kilos y kilos, y necesitan que alguien les haga bajar a la tierra y recordarles que lo importante es que el movimiento se realice en condiciones.

¿Qué precauciones hay que tomar frente al crossfit para no terminar lesionados?

Las mismas que en todos los deportes. Cabeza. No quieras empezar y hacer lo que hace la gente que lleva cinco años practicándolo. Como decía, es muy importante la técnica en todos los ejercicios, así que hay que centrarse en ello. También tenemos que ser conscientes de nuestros límites. No todas las personas somos iguales, y no todas vamos a poder realizar lo mismo. Es importante que cada uno nos centremos en lo nuestro y no queramos ser más que el de al lado, porque ahí pueden venir los problemas.

¿Cuántos días a la semana podemos (o debemos) practicar Crossfit?

Depende de muchas cosas. No tiene nada que ver una persona de 60 años que no ha hecho nunca deporte, con alguien de 20 que si lo ha hecho. Aun así, yo recomiendo ir poco a poco y no empezar como locos entrenando seis días a la semana. Luego, el tiempo y los objetivos nos van marcando lo que queremos o debemos entrenar.

Cuando alguien comienza con el crossfit, poco a poco pone más el foco sobre su dieta. ¿Esto marca antes y después?

Al final va todo de la mano. Si estamos hablando de intentar ser nuestra mejor versión, la alimentación juega un papel muy importante. Considero que no nos tenemos que volver locos con el tema de la alimentación, pero sí intentar hacerlo de la mejor forma que podamos. Los alimentos que ingerimos son la gasolina que nuestro cuerpo utiliza para funcionar y si esta gasolina es de mala calidad, nuestro cuerpo no rendirá todo lo bien que lo puede hacer. Así que es importante que le prestemos atención a cómo estamos alimentándonos.