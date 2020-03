Corina Randazzo: «Hago ayuno intermitente de 16 horas»

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se dio a conocer en 2013 gracias a un programa televisivo que llevaba su nombre, «Un príncipe para Corina», así que con tan solo 21 años Corina Randazzo apareció en cientos de miles de pantallas buscando el amor. Sin embargo, su vida «ficticia» una vez finalizado este proyecto se desvinculó de los focos porque ella misma así lo quiso, y tras años alejada de las redes sociales y dedicada al mundo de la interpretación, la actriz argentina afincada en España logró un hueco en redes sociales: solo con YouTube e Instagram ya alcanza más de 300.000 seguidores.

«Fue a través de las redes cuando comenzaron a bombardearme a preguntas sobre mi estilo de vida, de cómo hago para tener siempre una sonrisa y vivir con optimismo. Preguntas sobre mis rutinas de ejercicios o sobre mis recetas diarias. Y al darme cuenta de que ayudaban más de lo que creía, empecé a compartirlas con todos», explica la también presentadora de televisión.

De la televisión a Instagram. ¿Que ocurrió para que comenzara a cuidarse?

Salí un poco 'tocada' de la televisión y estuve tres años estudiando interpretación, y lo de las redes vino después de casualidad. Yo no era de usar Instagram, por lo que podría decirse que llevo dos años de forma profesional. Es ahí cuando me planteé qué es lo que quería transmitir y que fuera algo que aportara a mis seguidores. Entonces comencé a motivar al resto a hacer ejercicio, comer sano y comenzar un estilo de vida saludable, siempre cosas que yo estuviera llevando a cabo. Me he documentado mucho con libros, escuchando podcast, viendo vídeos... Todos aquellos detalles que hacen crecer por dentro y por fuera es lo que intento transmitir en mis redes sociales. Mi vida privada se quedó completamente fuera de este foco.

¿Qué suele hacer para empezar el día con buen pie?

Durante un tiempo estuve exigiéndome al máximo: levantándome muy temprano, obligándome a hacer deporte... Me di cuenta de que eso no se me daba bien y lo único que mantengo cada día es despertarme y no coger el móvil. Lo que sí que hago es ponerme un podcast de motivación, de disciplina, de emprendimiento, de autoestima o de lo que me apetezca en ese momento mientras me preparo mi café, según el día. Mi primera hora del día me la dedico a mí, a mi despertar y a planear nuevos objetivos.

¿Ha reducido o eliminado algún alimento de su dieta?

Sí, de puertas para adentro he eliminado muchos productos con gluten y con lactosa, pero de puertas para afuera intento reducirlo porque no siempre se puede tomar lo que una quiere. Al tener reuniones, viajes etc., tengo que amoldarme a los menús que ofrecen en restaurantes, cáterings, y esa parte es más difícil. Ha habido un cambio muy positivo en mi energía física reduciendo productos que contengan azúcar, gluten o lácteos.

¿Suele practicar algún tipo de ayuno? ¿Por qué?

Llevo bastante tiempo haciendo el ayuno intermitente de 16 horas. Mi cena es a las 10 de la noche y como a las 2 de la tarde. No me cuesta realizarlo porque soy una persona que siempre se ha tenido que esforzar para desayunar por las mañanas porque nunca me apetece. Nunca lo he hecho por imitar a nadie ni mucho menos por perder peso, simplemente porque me hace sentir bien y me hace despertar con energía.

Dígame una rutina fitness que haga para reducir los excesos en alimentación cuando se da algún capricho.

Durante toda la semana me cuido bastante, pero me he impuesto una norma: saltarme dos comidas a la semana, de forma que dos comidas de siete días me permito comer lo que me apetece y desequilibrar mi dieta. Lo hago sin remordimiento, como si fuese un premio, entonces no tengo esa necesidad de ir al gimnasio al día siguiente a 'machacarme'. Yo voy con la intención de disfrutar, es por eso que escucho a mi cuerpo qué es lo que le apetece ese día. Si me duelen las piernas porque el día anterior me fui a hacer senderismo, no voy a hacer una rutina que active mis piernas. Mi consejo es hacer siempre una actividad que guste y motive, es la única forma de hacer ese ejercicio bien. Si no te gusta ir al gimnasio, apúntate a natación, a pilates... Siempre una actividad que ilusione y que no te suponga una obligación.

¿Qué deporte hace semanalmente?

Voy a la utilidad, como siempre, por lo que hago ejercicios de intensidad en poco tiempo. Realizo, por lo general, entrenamiento HIIT, y me enfoco en zonas como glúteos, abdomen. Por ejemplo: hago seis ejercicios de piernas durante 40 segundos, descanso 20 segundos, e intento hacer esta rutina en unas 3 ó 4 series. Entonces en 25-30 minutos he terminado de entrenar. Suelo usar alguna app que me cronometre y me informe de cuándo me toca ejercicio y cuándo descanso y así me motivo más. Es imprescindible para mí estirar después del entrenamiento independientemente de lo que se haya trabajado.

¿Practica algún tipo de rutina de meditación o de relajación?

Hago yoga y también antes de dormir me pongo alguna meditación guiada de YouTube. Me ayudan a no pensar, a relajarme y a dormir rápido.

¿Qué es lo que le ayuda a desconectar?

Para despejarme lo que hago es hacer senderismo, y me gusta estar sola. Suelo tener días en los que cojo mi mochila y viajo sin compañía para poder desconectar. Se resumiría en viajar y hacer planes en la naturaleza.

¿Promocionaría algo en lo que no cree?

Nunca promocionaría algo en lo que no creo, por eso en mis redes sociales se puede apreciar que trabajo con muy poquitas marcas, porque rechazo el 95% de las propuestas que me llegan. Tengo una comunidad muy fiel y siento que les debo respeto y sinceridad. No les engañaría. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Si yo por ejemplo un día promociono una crema de cara, no puedo llegar a las tres semanas a promocionar otra. ¿Qué credibilidad tienes entonces como persona? Cuando vayas a hablar de algo realmente importante, ¿crees que te van a hacer caso? Hay gente increíble en las redes sociales que hace un trabajo excepcional, pero hay otras personas que es tóxica y no fomenta nada buena. Al final la culpa no es de esa persona, sino de aquellos que dan al botón de seguir.

¿Qué es lo que más admira de las Gemelas Pin?

Lo que más admiro de las Gemelas Pin es la personalidad tan arrolladora que tienen. Son organizadas, trabajadoras, seguras de sí mismas, saben lo que quieren... Es increíble la energía que desprenden cada día. Eso de que los hermanos gemelos están conectados es cierto, se complementan a la perfección.