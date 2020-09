Cómo eliminar las manchas del rostro después del verano

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando llega septiembre, nuestra piel necesita un descanso. Tras pasar un par de meses al sol, puede que estemos morenos y nos veamos más guapos, pero también hemos sometido a nuestra piel a un esfuerzo del que debe recuperarse, y muchas veces, es ella misma la que nos lo alerta. Por ello, no solo cogemos un tono bonito tras la época estival, sino que muchas veces vemos cómo aparecen por nuestra piel, especialmente en el rostro, pequeñas manchas; indicadores del desgaste.

Ana Molina, dermatóloga en Fundación Jiménez Díaz y profesora de dermatología en la Universidad Autónoma de Madrid, explica que la aparición de estas manchas es algo completamente normal: «Al estar más expuestos al sol, no solo se da una mayor pigmentación de nuestra piel, sino también salen manchas que están ya presentes en capas más profundas de nuestra piel, que serán mucho más visibles al darnos el sol. Sería muy similar al efecto de "revelado solar"». También, la dermatóloga comenta que, al estar expuestos a la radiación solar, se producen daños en nuestra piel conocidos como «fotoenvejecimiento».

Por otro lado, la farmacéutica Rocío Escalante, experta en dermocosmética y titular de Arbosana Farmacia, comenta que el otra de las cosas que propician la aparición de manchas es el aplicarnos la crema solar de manera incorrecta. «Nadie utiliza la cantidad que realmente es necesaria para protegerse bien. Luego se nos olvida reaplicar, o usar la protección en días nublados, no usamos protección adicional...», indica la profesional.

Tipos de manchas faciales

Ana Molina hace mención de tres tipos de manchas que pueden hacer aparición en nuestra piel tras la exposición solar:

- Las pecas: estas suelen indicar que la piel no tiene capacidad de ponerse morena de forma uniforme. «Son como un intento de bronceado fallido, un quiero y no puedo. Por eso las vemos en personas de piel muy blanquita, ojos claros y pelo rubio o pelirrojo cuando se exponen al sol», comenta.

- Los léntigos: son manchas redondeadas, como pecas grandes, que nos salen a todos, hombres y mujeres por el sol que nos ha dado a lo largo de los años. «Aparecen en las zonas mas expuestas, como cara, manos y escote e indican que esa piel esta fotoenvejecida», dice la profesional.

- El melasma: son manchas mas grandes, abigarradas, que aparecen en la cara (frente, mejillas, labio superior) y son casi exclusivas de mujeres fétiles, porque están muy relacionadas con las hormonas femeninas, en concreto con los estrógenos (pastillas anticonceptivas).

¿Cómo eliminar manchas faciales?

Si hemos llegado al fin del verano con alguna mancha que no nos hace gracia, Ana Molina recomienda adoptar una rutina facial adecuada desde el primer momento. «Hay que comenzar con una buena rutina cosmética antimanchas, incluyendo productos con activos como antioxidantes (vitamina C, ácido ferúlico, niacinamida) que tienen efecto depigmentante y seguir usando la fotoprotección durante todo el invierno», explica. Rocío Escalante hace hincapié en la importancia de la fotoprotección, aun en los meses de frío: «Hay que seguir usando protección solar a diario, aunque estemos ya en la ciudad, con nuestra rutina habitual. Lógicamente no es lo mismo estar en la playa que en la oficina, pero hay que usar fotoprotección a diario. Lo que podemos hacer es adaptarla, optando ahora por fotoprotección con color, por ejemplo, o cremas solares más ligeras que están pensadas para usar en un entorno urbano».

Por último, las profesionales hablar de la eliminación de estas manchas. «Es importante que, a la vuelta del verano, si observamos alguna manchita, por mínima que sea, empecemos a tratarla con la recomendación de un farmacéutico. Ahora, por suerte, hay productos despigmentantes que, combinados con una buena rutina, pueden tener buenos resultados», indica Escalante.

Si optamos por un tratamiento más avanzado, comenta Molina que la eliminación depende del tipo de mancha y de la técnica que estemos empleando. «En general, los léntigos son fácilmente eliminables con láser y luz pulsada, mientras que el melasma es una pigmentación mucho más persistente que en muchas ocasiones ni siquiera llegamos a eliminar. Simplemente se puede aclarar para que se vea menos», concluye.