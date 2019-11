Cómo aprovechar el frío del invierno para ponerte más «fit» que nunca

La importancia del calentamiento y posentrenamiento

Si en la escuela ya nos enseñaban la improtancia de calentar el cuerpo correctamente para evitar lesiones, el consejo sigue vigente con el paso de los años. Al contrario que en verano, durante los meses invernales es necesario que el calentamiento sea más prolongado para que el cuerpo tenga la temperatura adecuada para hacer deporte. Lo ideal es realizar un calentamiento más completo de lo que acostumbramos normalmente, ya que las fibras musculares están más contraídas de lo habitual. De esta manera, evitarás lesiones y la práctica será mucho más agradable.

Por otro lado, cuando finalicemos, no debemos parar de golpe. Hay que tomarse un tiempo para el enfriamiento, bajando la intensidad poco a poco hasta detenernos. No hay que olvidar estirar los músculos que hemos trabajado, escogiendo el momento adecuadamente: si el ejercicio ha sido poco intenso, debemos estira nada más acabar; si ha sido muy exigente, lo mejor es esperar un período prudencial para estirar para no provocar desgarros musculares.