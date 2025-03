Qué comer para tener un pelo brillante y fuerte

Está más que demostrado que somos lo que comemos pero María Baras, experta en peluquería y estilista artística de Salón Cheska, en Madrid, no está segura de que todos sepamos que la salud de nuestro pelo tiene su base en la alimentación. Muchas veces elegimos unos u otros alimentos en función de no ganar peso , embellecer la piel o tener un mejor tránsito intestinal, pero rara vez nos paramos a pensar qué es lo que nuestro cabello necesita para crecer fuerte y brillante .

María Baras, conocedora de los secretos mejor guardados para conseguir el pelo perfecto, acaba de publicar « Tú también puedes tener pelazo », donde cuenta si es perjudicial lavarse el pelo a menudo, cada cuánto tiempo hay que hacerlo o si cortarlo hace que crezca más rápido. Sin embargo, su libro comienza con las recomendaciones sobre alimentación ; para ella, la base de todo. «Siempre que me preguntan sobre cuidados del pelo intento meter alimentación, y mi libro no podía empezar de otra forma», dice la experta, y añade que desde que era pequeña, su madre, una venerada en la profesión, siempre ha insistido mucho en cuidar la alimentación: «Ella ha intentado explicarnos que cada alimento hace su labor siguiendo la corriente de comida real y vitaminas para el pelo . A veces se nos olvida que el cabello sale de la piel, y mucha gente se cuida la piel del cuerpo pero no oxigena la del cuero cabelludo, que se cuida con las grasas saludables para que el folículo esté bien alimentado y el pelo crezca limpio», cuenta.

Al parecer, el colágeno que a menudo falta en la piel, a partir de los 30-35 años afecta al pelo . «El aguacate es una fuente y el aceite de oliva extra para todo es una medicina para que el folículo esté sano y la piel lubricada . Hay mucho poro obstruido y noto si un cliente está haciendo un tipo de dieta porque me doy cuenta si hay falta de hierro , zinc, magnesio...», explica.

María Baras es defensora de la nutricosmética pero para ella la base de un cabello fuerte y sano está en una buena alimentación: «Si descuidamos la alimentación sería conveniente acudir a la nutricosmética porque hay productos que nos dan los extras que necesitamos, pero lo primordial es buscar en los alimentos lo que nos hace falta y siempre guiados por un nutricionista».

Alimentos para un pelo fuerte

«Hay que buscar una alimentación basada en fruta y verdura que nos aportará vitaminas y minerales. Además, tiene que ser rica en antioxidantes sufrientes para evitar deficiencias, y buscaremos una proteína de calidad que garantice la síntesis de colágeno y la formación de tejido conectivo, además de hidratos de carbono de calidad y grasas de fuentes saludables para que nos aporte ácidos grasos esenciales », aconseja Beatriz Cerdán, dietista y nutricionista.

Según cuenta María Baras, los cambios en su alimentación se produjeron poco a poco gracias a la ayuda de Verónica García-Cuadrado, coach en salud y nutrición, que le explicó las bondades y vitaminas de algunos alimentos:

Agua . Hidrata la raíz del cabello, y si no se toma la suficiente puede provocar la rotura y caída del pelo.

Huevo . «Lo como casi a diario, escaldado sobre tostada de aguacate o acompañado de verduras rehogadas en la comida, cuenta María Baras».

Fruta rica en vitamina C . Naranja, piña, limón, fresas... La fruta rica en vitamina C hidrata y fortalece los folículos del cabello.

Pescado . Al igual que las espinacas, el pescado lubrica los folículos pilosos.

Frutos secos . Los frutos secos son una fuente rica en vitamina E, por lo que las nueces, avellanas o cacahuetes no faltan en la dieta de María Baras porque favorecen la elastina, proteína que mantiene el cabello flexible y evita que se rompa.

Legumbres . El hierro que estas contienen es bueno para oxigenar la piel y el cuero cabelludo.

Aguacate . Con vitamina C, K, B5, B6, E, ácido fólico, potasio...