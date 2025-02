Las claves para conseguir un cuerpo de bailarina

La estética del ballet es tan bella, a veces tan apabullante, que se hace casi imposible no apreciarla. Y dentro de esta imagen visual, en la que se combina la música, con un vestuario y una coreografía medida, también entra el juego los ... bailarines. Su cuerpos, esbeltos, definidos, de postura impecable, se mueven con gracia por el escenario creando una potente imagen.

¿Y si pudiéramos trasladar el arte del ballet al mundo del fitness ? Es lo que hizo Gloria Morales, bailarina profesional, y así nació «Ballet Fit» , una modalidad de entrenamiento que toma los fundamentos del baile más clásico —la buena postura, la amplitud de movimientos, el uso de la música— y los cambia de plano para integrarlos a un entrenamiento deportivo . La actividad, que se puede practicar en infinidad de gimnasios a lo largo de España, ahora cuenta también con una plataforma online, en la que se puede empezar a practicar la técnica desde cero.

Morales, también formada en Educación física, explica que una de las mayores diferencias que encontramos con otras disciplinas deportivas es como la modalidad «fitness» del ballet trabaja todo el cuerpo en su conjunto. «Normalmente en el gimnasio se suele trabajar por grupos musculares: primero glúteos, luego piernas, luego abdomen... Pero en el Ballet Fit se trabaja como lo hacen los bailarines, ejercitamos la musculatura interna, y gracias a la correcta postura corporal, también mejoramos, en general, nuestra salud, ya que mejora nuestra colocación» relata.

Del arte al deporte

También, la bailarina explica que aunque el ballet requiere de una forma física extraordinaria , «nunca se ha visto como un deporte, ya que es un arte». «Llevándolo a un lado más "fitness", es una manera de acercar el ballet a todo el mundo; una actividad exclusiva se convierte en algo inclusivo», dice.

El funcionamiento de una sesión de Ballet Fit es el siguiente: primero hay un bloque en el que se calienta el cuerpo y se trabaja las piernas, los brazos, el abdomen... También, hay un segundo bloque en el que se hace actividad de cardio y, por último un tercero en el que se trabaja la flexibilidad . «Se trabaja todo, la coordinación, el equilibrio, las respiraciones, se hace cardio, tonificamos... », indica Gloria Morales. Gracias a las particularidades del ballet, esta actividad ayuda a hacer una tonificación del cuerpo especial, dado que se trabaja desde una postura muy concreta, «el tipo de trabajo que se hace permite tener una musculatura alargada , estilizada y armoniosa».

Sesión de Ballet Fit al aire libre Ballet Fit

También, habla de uno de los grandes errores a la hora de aproximarse a esta práctica: pensar que no es para todo el mundo. «Esta modalidad está creada para personas que no tienen flexibilidad , para ir trabajándola y potenciarla. No hace falta tener nociones previas de ballet. Si no lo hemos hecho antes, hay que eliminar de la mente la negativa de que no podemos hacerlo», dice la bailarina.

Complemento de otros deportes

No solo está indicada para personas que quieren ponerse en forma de esta manera, ya que se puede concebir como un deporte de compensación . «Hay boxeadores, futbolistas, runners, que utilizan Ballet Fit para completar sus entrenamientos», indica Morales, que también comenta que se puede combinar, por ejemplo, con entrenamientos de fuerza, o impacto. «Muchas personas que practican crossfit también realizan esta modalidad, para trabajar la elasticidad y compensar el impacto que sufren con su deporte», pone como ejemplo.

Morales incide asimismo en la importancia de trabajar la técnica desde el primer momento, ya que podemos lesionarnos. « No podemos entrenar con mala postur a . Por ello, es muy importante trabajarla, colocarnos bien. Una buena técnica, adoptar buena postura, es lo único que nos pone en el camino de la buena salud», recuerda.